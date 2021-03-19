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Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани

Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил автор книги, журналист Вахтанг Кипиани, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО

Таким образом, Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева о запрете распространения книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", - говорится в решении суда.

Отметим, что народный депутат Виктор Медведчук (фракция ОПЗЖ) не явился на заседание Киевского апелляционного суда по данному делу.

"17 марта представитель ответчика, Виктора Медведчука, прислал письмо с заявлением, в котором говорилось о том, что ответчик не сможет появиться в суде, аргументируя отсутствие занятостью ответчика в день проведения заседания, 19 марта. Сторона ответчика просит перенести заседание на другой день", - сказал судья.

Представители истцов отклонили просьбу ответчика о переносе заседания.

"Поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате заседания, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание", - подчеркнули адвокаты Кипиани и издательства "Виват".

Суд одобрил предложение истцов о проведении заседания 19 марта без участия ответчика.

Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани 01
Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани 02
Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани 03
Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани 04

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

апелляция (628) запрет (1707) Кипиани Вахтанг (48) книги (630) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25091)


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Топ комментарии
+54
Спасибо Байдену...
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19.03.2021 13:22
+46
Судьи молодцы, на ходу переобуваются, не прошло и пол-года. Если бы у нелоха не начали прессовать мертвейчука, они бы пели по другому. Вот каста выросла в Украине, при любом раскладе власти они в бубновом интересе.
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19.03.2021 13:24
+30
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 1890
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19.03.2021 14:11
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Спасибо Байдену...
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19.03.2021 13:22 Ответить
В тебе в голові вавка
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19.03.2021 13:26 Ответить
а кому ? украинским шлюхам-судьям ?
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19.03.2021 13:30 Ответить
Вавка у тебе в сраці, казламорде...
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19.03.2021 14:21 Ответить
Только идиот не заметит, что с победой Байдена начали происходить "странные" вещи с украинскими политиками, включая судей. Байден конечно не звонит и не дрючит ваших хозяев, но посредством санкций Зозломойкому и его Дубине дал понять, что с дядей Сэмом шутки плохи.
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19.03.2021 16:09 Ответить
Только идиот не заметит. Як прийшов Зеленський до влади почались зміни.
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19.03.2021 17:23 Ответить
Это такой юмор?
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19.03.2021 17:35 Ответить
Тому що від кожного рішення Зеленського у великого Гетьмана рейтинг донизу котиться
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19.03.2021 17:45 Ответить
Я так розумію ти вчитель, який вже другий рік поспіль заробляє $4000 на місяць, тому ти й задоволений реформами?
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19.03.2021 19:13 Ответить
Я "дуже" задоволений реформами Гетьмана а особливо пенційною реформою
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19.03.2021 19:37 Ответить
Спасибо Байдену...
-----------------------------
животворящему...
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19.03.2021 14:03 Ответить
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 1890
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19.03.2021 14:11 Ответить
Судьи молодцы, на ходу переобуваются, не прошло и пол-года. Если бы у нелоха не начали прессовать мертвейчука, они бы пели по другому. Вот каста выросла в Украине, при любом раскладе власти они в бубновом интересе.
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19.03.2021 13:24 Ответить
не в бровь а в глаз !!! при любой власти гарантированный гешефт они всегда имеют !!!
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19.03.2021 14:36 Ответить
Те як Судді приймають рішення - це реальне відображення позиції діючої Влади. І не важливо хто зараз при Владі - чи "янукОвоч", чи "****************************", а "казнить-помиловать" для них "какая-разніца"!
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19.03.2021 21:27 Ответить
гівноїд скуштував тунця
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19.03.2021 13:27 Ответить
Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани - Цензор.НЕТ 3283

...
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19.03.2021 13:29 Ответить
Байден тащит!
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19.03.2021 13:31 Ответить
щось мені здається, що паломниця не по тих монастирях вешталась
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19.03.2021 13:31 Ответить
Ще й нанюхалась мощів.
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19.03.2021 13:35 Ответить
Да какая там поломница? Так, миньетчица.
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19.03.2021 14:39 Ответить
не ображайте ********** ..бизнес вумен.. -- марченко ..паломниця.. гундяева-***** -- ходит вместе с медведчуком и молится за пабеду ***** над америкосами -- ничего личного просто марченко любит сосать из скважин сев. бензоколонки и финансировать лугандон под руководством папика и еще вякает про ..гражданский конфликт.. у нас в даунбасе ---- ..паломница.. ********** все так просто
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19.03.2021 16:17 Ответить
Так і повинно бути у світі завжди ! Слава Україні !
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19.03.2021 13:33 Ответить
І сказав американський народ "Байден!" і пішла хвиля від того така, що досягла України і почистились мізки, і повідпадали скрєпи, і самознищилась русская хромосома. а в Німеччині закрили раша тудей.
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19.03.2021 14:05 Ответить
Героям Слава 🇺🇦!
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19.03.2021 15:38 Ответить
не лише один Стус чекає, вся країна чекає поки мертвечук займе належне місце в цій країні
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19.03.2021 13:44 Ответить
тюрма або земля.
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19.03.2021 13:58 Ответить
шибенеця
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19.03.2021 15:11 Ответить
Байден і тут нас підтримав
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19.03.2021 13:51 Ответить
І сказав американський народ "Байден!" і пішла хвиля від того така, що досягла України і почистились мізки, і повідпадали скрєпи, і самознищилась русская хромосома.
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19.03.2021 14:04 Ответить
І продажні судді знову стали "ціломудрими".
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19.03.2021 15:01 Ответить
Медведчук множат на ноль, а судьи это понимают, поэтому такое решение, а не потому что судьи за правосудие.
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19.03.2021 14:19 Ответить
Відносно "за правосуддя" і було продемонстровано рішенням Дарницького райсуду.
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19.03.2021 15:00 Ответить
Правосуддя буде, коли випустять Стерненка, Антоненко, торнадовців, а посадять жопівців, а також бужанського, дубінського, куницького, ермака, татарова..А рішення Дарницького райсуду не спростовує того, що суддівська мафія, це головна проблема України.
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19.03.2021 15:18 Ответить
Куди вітер дме, туди й суддя йде...
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19.03.2021 15:00 Ответить
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 4888
Так були вони ці прокляті кремлівські виродки агентами КГБ.
Були прокляті Іуди, і нікуди не загули тепер вони агенти ФСБ.
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19.03.2021 15:01 Ответить
бішоп із Чужого.
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19.03.2021 15:22 Ответить
Рідко, Стусе, згадують про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?

(з В. Симоненка)
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19.03.2021 15:50 Ответить
Це перемога та захист честі нації!
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19.03.2021 15:23 Ответить
Неприятно стало последнее время читать бутусовскую информпомойку. Ладно на россию, понять можно. Но, когда между собой грызутся... Пилять это треш!) Погань какая то!
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19.03.2021 15:39 Ответить
Так не читай - у чому проблема? І ти не розумієш, що "гризутся" не между собой, а українці з антиукраїнцями. Та і не гризня це, а так, щеняче вовтузення
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19.03.2021 20:42 Ответить
Сие не может не радовать...
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19.03.2021 15:50 Ответить
Суд судит в ту сторону куда "ветер дует".
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19.03.2021 15:56 Ответить
любой нормальный человек знает, что меРтвечук это полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" такая же Мразь и Крыса как его кум и что при малоПИД,,,роском, бенином, нарко-Дегенерате наворованное им увеличилось в 20 раз......так Членограй бориться с коррупцией....
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19.03.2021 16:10 Ответить
гарні новини. вітання Автору книги. хочеться "кращої" доля для курви, яка ухвалила рішення по першій інстанції...
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19.03.2021 17:17 Ответить
насилу мертвечатиною запахло...
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19.03.2021 17:48 Ответить
если апелляция отменяет решение 1-й инстанции, значит судьи первой инстанции либо профнепригодны, либо продажны. Гнать таких надо, сразу же.
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19.03.2021 17:55 Ответить
"Судді" як шалави.
Куди політичний вітер подув, туди й рішення.
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19.03.2021 18:23 Ответить
Може все ж таки Медведчук хоча б колись отримає ним заслужених і ним же довгоочікуваних СТУСанів.
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19.03.2021 18:59 Ответить
Поздоровляю, путинського хряка і цей раз поставили до стойла! Світла пам'ять Василю Стусу!
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19.03.2021 19:03 Ответить
****
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.
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19.03.2021 20:41 Ответить
Вітаю Вахтанга та всіх нас!!!
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19.03.2021 20:43 Ответить
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 6875
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19.03.2021 20:56 Ответить
Никто даже не переобувался. Статья прост написана не полностью. Мудачук задачу минимум выполнил
"В то же время оставили в силе одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что "Медведчук был предоставлен и поддерживался органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса" т.е. там где его прямо КГБэшником называют.
В тандеме с судейками мудачук сыграл шикарно. Сначала замахнулись а всю книгу, отвлекли внимание, а потом справедливость таки восторжествовала, негатив отвели, но кое-то оставили. Это кое что и было основным требованием истца я так думаю. Потому он и на заседание не пришел. Смысла не было. Развели красиво. Книга выйдет но правки будут удовлетворены.
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20.03.2021 08:55 Ответить
 
 