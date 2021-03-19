Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани
Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу "Дело Василия Стуса".
Об этом сообщил автор книги, журналист Вахтанг Кипиани, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Мы выиграли дело", - сообщил он.
Таким образом, Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева о запрете распространения книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", - говорится в решении суда.
Отметим, что народный депутат Виктор Медведчук (фракция ОПЗЖ) не явился на заседание Киевского апелляционного суда по данному делу.
"17 марта представитель ответчика, Виктора Медведчука, прислал письмо с заявлением, в котором говорилось о том, что ответчик не сможет появиться в суде, аргументируя отсутствие занятостью ответчика в день проведения заседания, 19 марта. Сторона ответчика просит перенести заседание на другой день", - сказал судья.
Представители истцов отклонили просьбу ответчика о переносе заседания.
"Поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате заседания, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание", - подчеркнули адвокаты Кипиани и издательства "Виват".
Суд одобрил предложение истцов о проведении заседания 19 марта без участия ответчика.
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
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животворящему...
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Так були вони ці прокляті кремлівські виродки агентами КГБ.
Були прокляті Іуди, і нікуди не загули тепер вони агенти ФСБ.
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.
Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?
(з В. Симоненка)
Куди політичний вітер подув, туди й рішення.
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.
"В то же время оставили в силе одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что "Медведчук был предоставлен и поддерживался органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса" т.е. там где его прямо КГБэшником называют.
В тандеме с судейками мудачук сыграл шикарно. Сначала замахнулись а всю книгу, отвлекли внимание, а потом справедливость таки восторжествовала, негатив отвели, но кое-то оставили. Это кое что и было основным требованием истца я так думаю. Потому он и на заседание не пришел. Смысла не было. Развели красиво. Книга выйдет но правки будут удовлетворены.