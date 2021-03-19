Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил автор книги, журналист Вахтанг Кипиани, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Мы выиграли дело", - сообщил он.

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Таким образом, Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева о запрете распространения книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

"Апелляционный суд города Киева отменяет решение Дарницкого районного суда Киева от 19 октября 2020 о запрете издания и распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", - говорится в решении суда.

Отметим, что народный депутат Виктор Медведчук (фракция ОПЗЖ) не явился на заседание Киевского апелляционного суда по данному делу.

"17 марта представитель ответчика, Виктора Медведчука, прислал письмо с заявлением, в котором говорилось о том, что ответчик не сможет появиться в суде, аргументируя отсутствие занятостью ответчика в день проведения заседания, 19 марта. Сторона ответчика просит перенести заседание на другой день", - сказал судья.

Представители истцов отклонили просьбу ответчика о переносе заседания.

"Поскольку стороны были заблаговременно предупреждены о дате заседания, а ответчик не предоставил документальных подтверждений о причине отсутствия, нет оснований переносить заседание", - подчеркнули адвокаты Кипиани и издательства "Виват".

Суд одобрил предложение истцов о проведении заседания 19 марта без участия ответчика.









Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".