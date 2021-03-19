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Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила на брифинге в пятницу представитель генерального прокурора Болгарии Сийка Милева.

Она отметила, что руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал лиц, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.

По словам Милевой, которые приводит болгарское телевидение, в эту группу входила и супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство. Она, как утверждает представитель генпрокурора Болгарии, играла роль посредницы между резидентом и сотрудниками российского посольства в Болгарии. В распоряжении болгарской генпрокуратуры есть записи ее разговоров с резидентом, задокументированы и ее посещения посольства.

Другие участники группы - один представитель минобороны Болгарии и трое действующих и бывших сотрудников военной разведки собирали и предоставляли резиденту конфиденциальную информацию, заявила болгарская прокуратура.

Несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, были задержаны в Софии и Пернике накануне. Операция была проведена сотрудниками государственного агентства национальной безопасности Болгарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии

Болгария (655) разведка (4171) россия (95467) шпионаж (1384)


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Топ комментарии
+25
супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство

чТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
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19.03.2021 13:30
+16
Коли вже в Україні почнуть заарештовувати російських агентів?
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19.03.2021 13:46
+13
Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 9131
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19.03.2021 13:35
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супруга военного разведчика, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство

чТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ
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19.03.2021 13:30 Ответить
дави русню...))))
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19.03.2021 13:32 Ответить
Спецоперация в Софии: несколько сотрудников военной разведки Болгарии арестованы по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 9131
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19.03.2021 13:35 Ответить
Это просто русофобия какая-то
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19.03.2021 13:37 Ответить

Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Цензор.НЕТ 7727
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19.03.2021 13:44 Ответить
курица не птица -Болгария не заграница .. это российская поговорочка в действии?
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19.03.2021 13:38 Ответить
Ну не скажи, Болгария, как 15 лет в НАТО и более 10 лет в ЕС. Курс лева стабилен и жестко привязан к евро 20 лет.
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21.03.2021 14:09 Ответить
ну Украина 7лет уже отбивается от рашистской агрессии, а они говорят что мы Адин народ
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21.03.2021 14:25 Ответить
Там всю Болгарию надо арестовывать. Был там на реабилитации, так просто прозрел - процентов 80 населения тупо дрочит на путЕна.
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19.03.2021 13:41 Ответить
Я там тоже не раз бывал. Действительно, 80% населения (или скорее 73%) там тупое быдло, которое любит хорошо и много пожрать, как следует выпить и не думать, откуда это берётся. Правда, и мне болгарская кухня нравится, но я себе такое могу 2 недели в году позволить (на большее нет времени), а они хотят постоянно и на шару. Так вот, мне кажется, что пожрать и выпить они любят даже больше, чем }{уйло.
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19.03.2021 13:46 Ответить
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19.03.2021 14:04 Ответить
80% кіркорових?
Насправді болгари - народ з Нижнього Уралу. Їх там урки зірвали з місця і вони домандрували до Балкан.
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19.03.2021 14:34 Ответить
З нижнього уралу - то є угорці, хоча й ці, пуйлоголові, якось до Європи прорвалися!) Спонсор пересування - філя кєркорян!)))
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19.03.2021 16:09 Ответить
Надеюсь, Христо Грозева хорошо охраняют? А то разные парашники вместе с Елдаками из ОПЗЕ на него давно батон крошат.
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19.03.2021 13:42 Ответить
Коли вже в Україні почнуть заарештовувати російських агентів?
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19.03.2021 13:46 Ответить
Сподіваюся, після виходу розслідування Беллінгкет (до речі, це болгари - соупадєніє?) нам наші американські партнери натякнуть, що пора кацапську п'яту колону на нари...
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19.03.2021 13:49 Ответить
...коли від російських агентів вичистять фСБ(у) та СЗР.
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19.03.2021 13:50 Ответить
давно это делают
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19.03.2021 14:05 Ответить
А що, єрмак і зеля вже сидять?
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19.03.2021 14:09 Ответить
ну, насчет Ермака и Зели еще нужно доказать.
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19.03.2021 14:19 Ответить
Кого заарештували як російського агента при владі Зеленського?)
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19.03.2021 14:36 Ответить
скільки вакансій буде...
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19.03.2021 14:08 Ответить
когда ты флаг на украинский поменяешь
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19.03.2021 14:17 Ответить
Их «янелох « правой рукой в офис назначает и посвящает в гос.тайны
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19.03.2021 15:18 Ответить
Чувак , ну ти б хотів чпокнути вєнєдіктову? Отожжж... От як захочеш - одразу... А болгарська прозекуторша нічогенька...
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19.03.2021 19:58 Ответить
Якби в нас почали масові арешти, то зникла би більша частина влади, чиновників, суддів, діячів масмедіа .
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19.03.2021 13:48 Ответить
Ну це можна було робити в 2014... За прикладом Гуантанамо, куди без суду саджали...
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19.03.2021 14:12 Ответить
Не можна було. Від нас вимагали демократії ті, без чиєї допомоги ми би не вистояли проти Кремля.
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19.03.2021 14:15 Ответить
Мабуть Єрмака там в ОП нема.
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19.03.2021 14:08 Ответить
У нас с этим похуже дела... Тут нужно арестовывать Зеленского вместе с ОП. Но вода камень точит, а грязь смывает. Смоет и их.
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19.03.2021 14:22 Ответить
Нам це не загрожує. В нас през - російський шпигун
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19.03.2021 14:25 Ответить
Але полювання вже почалося. Спецоперація в Софії: кількох співробітників військової розвідки Болгарії заарештовано за підозрою в шпигунстві на користь РФ - Цензор.НЕТ 2345
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19.03.2021 17:10 Ответить
зря арестовывают
сразу в расход
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19.03.2021 15:04 Ответить
Зато в Украине таким полная лафа
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19.03.2021 15:08 Ответить
 
 