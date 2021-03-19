После завершения каникул ученики 5-11 классов в Киеве будут учиться дистанционно до 9 апреля, - Кличко
Киевские школы начнут обучение в дистанционном режиме после окончания весенних каникул.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как вы знаете, для школьников 5-11 классов мы начали каникулы на два дня раньше. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сказал Кличко.
По его словам, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже разработал план обучения и продолжит транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев".
Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.
Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.
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