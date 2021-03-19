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Новости Коронавирус и карантин
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После завершения каникул ученики 5-11 классов в Киеве будут учиться дистанционно до 9 апреля, - Кличко

После завершения каникул ученики 5-11 классов в Киеве будут учиться дистанционно до 9 апреля, - Кличко

Киевские школы начнут обучение в дистанционном режиме после окончания весенних каникул.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, для школьников 5-11 классов мы начали каникулы на два дня раньше. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. После завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме - до 9 апреля. Кроме младших классов", - сказал Кличко.

По его словам, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже разработал план обучения и продолжит транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев".

Детские сады в Киеве будут работать, сообщил Кличко. По его словам, наполняемость в них сегодня - более 50%.

Вместе с тем во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию. В помещениях общежитий учреждений профессионального и высшего образования также должны усилить санитарный режим и контроль.

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Автор: 

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Інтєрєсно дєффкі пляшут. Думаю со слєдующєго гадка учьобу нафіг ваабщє атмєніть. Єкономія афігєнная па кругу будя і фсьо будє норма. Аткроєм баксьорскіє курси павсюду афігєнно. Хараша штука і ума нєнадо много ошєнь.
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19.03.2021 13:58 Ответить
Постійно помічаю дітей без масок в громадському транспорті. Здорові лоби, роблю зауваження: шкиряться та кажуть, що їм нічого не буде за це. Давно треба було відправити учнів на дистанційне. Сусідам дитина принесла ковід - обидва тепер в лікарні, він на кисні! Довчились... Всі сусіде вже давно так навчаються.
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19.03.2021 17:17 Ответить
 
 