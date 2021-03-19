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Приговоренный за взятку к двум годам тюрьмы экс-прокурор ГПУ Матюшко объявлен в розыск, - агент НАБУ Шевченко

Приговоренный за взятку к двум годам тюрьмы экс-прокурор ГПУ Матюшко объявлен в розыск, - агент НАБУ Шевченко

Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матюшко, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, и получивший два года тюремного заключения объявлен в розыск.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор ГПУ Матюшко, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к 2 годам заключения за взятку для НАБУ, не нашел ничего лучше, чем отправиться в бега", - рассказал Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первое дело НАБУ закончилось приговором - прокурор Матюшко получил два года тюрьмы

Он опубликовал скриншот страницы из базы розыска МВД.

Приговоренный за взятку к двум годам тюрьмы экс-прокурор ГПУ Матюшко объявлен в розыск, - агент НАБУ Шевченко 01
Приговоренный за взятку к двум годам тюрьмы экс-прокурор ГПУ Матюшко объявлен в розыск, - агент НАБУ Шевченко 02

Как известно, Высший антикоррупционный суд назначил Матюшко два года лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Позже 11 января Апелляционный палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. На время объявления приговора в отношении осужденного Матюшко действовала мера пресечения в виде 33 тысяч гривен залога. Сейчас местонахождение его не установлено, а потому он в розыске.

Напомним, 17 февраля 2016 года детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Матюшко. По версии следствия, экс-прокурор ГПУ хотел за 10 тысяч долларов подкупить члена конкурсной комиссии в НАБУ за принятие положительного решения относительно трудоустройства его на руководящую должность в бюро.

В апреле 2016 года дело направили в суд. Однако за более чем 3 года Голосеевский районный суд города Киева так и не вынес приговор в деле. Позже производство передали в Высший антикоррупционный суд, где его начали рассматривать сначала.

Автор: 

НАБУ (4221) розыск (840) Шевченко Евгений (143) Матюшко Александр (8)


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Топ комментарии
+2
я только не понял че так мало? за курицу больше дают.. судья по ходу дебил, вместо 2 добавят еще и за побег, а вообще чиновнику нужно давать наказание в 100 крат больше чем обычному гражданину за одно и тоже деяние... вот тогда и коррупции не будет 100% а так 2 года на поселении, как на курорте сидят ублюдки!
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19.03.2021 13:53
+1
Жадність фраєра згубила. Треба було давати мінімум 100к!
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19.03.2021 14:11
+1
а он что на приговоре не присутствовал? или он уже был в бегах а вы его заочно приговорили чтобы в отчете по борьбе с коррупцией галку поставить? мля , ну що вы украинцам мозги пудрите? вы же его сами предупредили и дали время убежать! у вас же там корпоративная коррупционная солидарность!!!!! лицемеры и фарисеи! разогнать вас судейских всех надо к е б е ням вы же неисправимы!
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19.03.2021 14:54
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я только не понял че так мало? за курицу больше дают.. судья по ходу дебил, вместо 2 добавят еще и за побег, а вообще чиновнику нужно давать наказание в 100 крат больше чем обычному гражданину за одно и тоже деяние... вот тогда и коррупции не будет 100% а так 2 года на поселении, как на курорте сидят ублюдки!
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19.03.2021 13:53 Ответить
В Ростове корни пускает.
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19.03.2021 13:55 Ответить
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19.03.2021 13:55 Ответить
Леонтьев - светофор
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19.03.2021 14:05 Ответить
Жадність фраєра згубила. Треба було давати мінімум 100к!
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19.03.2021 14:11 Ответить
зрозуміло чому дав дьору, не хоче ганьбитися адже серед суддів і прокурорів нашої країни абсолютно неприйнятно сідати за грати, навіть на тиждень. прізвисько бідолахи таврується пожиттьєво і весь рід до сьомого коліна нещадно висміюється а для висерів закриваються всі "дороги". горе у людини, тьху якої людини - кончаного виродка.
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19.03.2021 14:14 Ответить
"Сейчас местонахождение его не установлено" (С)

А под кроватью смотрели?
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19.03.2021 14:26 Ответить
а он что на приговоре не присутствовал? или он уже был в бегах а вы его заочно приговорили чтобы в отчете по борьбе с коррупцией галку поставить? мля , ну що вы украинцам мозги пудрите? вы же его сами предупредили и дали время убежать! у вас же там корпоративная коррупционная солидарность!!!!! лицемеры и фарисеи! разогнать вас судейских всех надо к е б е ням вы же неисправимы!
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19.03.2021 14:54 Ответить
Так з матюшкою треба і всіх отих суддів саджати, шо три роки мутузили справу
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19.03.2021 19:25 Ответить
А кто его розыскивает?
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19.03.2021 20:44 Ответить
 
 