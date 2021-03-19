Приговоренный за взятку к двум годам тюрьмы экс-прокурор ГПУ Матюшко объявлен в розыск, - агент НАБУ Шевченко

Экс-прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Матюшко, который предлагал членам Конкурсной комиссии $10 тыс. за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, и получивший два года тюремного заключения объявлен в розыск.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор ГПУ Матюшко, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к 2 годам заключения за взятку для НАБУ, не нашел ничего лучше, чем отправиться в бега", - рассказал Шевченко.

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Он опубликовал скриншот страницы из базы розыска МВД.





Как известно, Высший антикоррупционный суд назначил Матюшко два года лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Позже 11 января Апелляционный палата ВАКС оставила этот приговор без изменений. На время объявления приговора в отношении осужденного Матюшко действовала мера пресечения в виде 33 тысяч гривен залога. Сейчас местонахождение его не установлено, а потому он в розыске.

Напомним, 17 февраля 2016 года детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Матюшко. По версии следствия, экс-прокурор ГПУ хотел за 10 тысяч долларов подкупить члена конкурсной комиссии в НАБУ за принятие положительного решения относительно трудоустройства его на руководящую должность в бюро.

В апреле 2016 года дело направили в суд. Однако за более чем 3 года Голосеевский районный суд города Киева так и не вынес приговор в деле. Позже производство передали в Высший антикоррупционный суд, где его начали рассматривать сначала.