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Новости Агрессия России против Украины
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Выступаем против коррупции в оборонной сфере, нужно не "порешать", а "построить новое", - "Київська міська спілка ветеранів АТО"

Выступаем против коррупции в оборонной сфере, нужно не

Ветераны АТО призывают главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана думать не о коррупции, а о перевооружении армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Киевское сообщество ветеранов АТО.

"Наибольшие предостережения вызывают действия Генерального штаба, о которых мы уже много писали, говорили и даже выходили на улицу под лозунгом "Нет капитуляции" и оборонные закупки, в которых уже традиционная коррупция наложилась на саботаж, в результате чего перевооружение армии почти остановилось - и это при активизации российских оккупационных войск!" - подчеркнули в сообществе.

Ветераны отмечают, что ситуация, когда Россия активизирует своих наемников на Донбассе, когда российские военные вертолеты заходят в воздушное пространство Украины, а "министр обороны Таран и главнокомандующий Хомчак в это время дерутся за коррупционные потоки, недопустима".

"Ветераны Украины против коррупции в обороне. Ветераны против саботажа отдельных деятелей Министерства обороны и Генерального штаба. Ветераны за сильную армию, готовую защищать украинскую землю от войск агрессора! Если Таран и Хомчак с нами не согласны, то пусть идут в отставку, а их место должны занять профессионалы, думать не о коррупции, а о развитии. Не о хищении, а о перевооружении. Не о "порешать", а о "построить новое". Об Украине, а не о себе!" - подытожили в сообществе.

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Автор: 

ветераны (1106) Генштаб ВС (6250) Минобороны (9314) оборона (5204) ВСУ (6577) Хомчак Руслан (250) Таран Андрей (267)


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Іде ти в Зєйблухи знайдеш чесних посадовців? Одні, єдині РИГИ...
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19.03.2021 14:05 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1372871746462773255 40 мин

Кипиани выиграл суд у Медведчука.
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19.03.2021 14:05 Ответить
- Товарищ прапорщик! Остановите коррупцию.
- Коррупция стой! Раз-два!
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19.03.2021 14:07 Ответить
Есть, есть кому не порешать а построить новое! Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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19.03.2021 14:08 Ответить
за 7 лет не выпустили ни одного автомата, ни одного патрона
армией руководят не те люди
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19.03.2021 15:03 Ответить
 
 