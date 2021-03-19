Выступаем против коррупции в оборонной сфере, нужно не "порешать", а "построить новое", - "Київська міська спілка ветеранів АТО"
Ветераны АТО призывают главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана думать не о коррупции, а о перевооружении армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Киевское сообщество ветеранов АТО.
"Наибольшие предостережения вызывают действия Генерального штаба, о которых мы уже много писали, говорили и даже выходили на улицу под лозунгом "Нет капитуляции" и оборонные закупки, в которых уже традиционная коррупция наложилась на саботаж, в результате чего перевооружение армии почти остановилось - и это при активизации российских оккупационных войск!" - подчеркнули в сообществе.
Ветераны отмечают, что ситуация, когда Россия активизирует своих наемников на Донбассе, когда российские военные вертолеты заходят в воздушное пространство Украины, а "министр обороны Таран и главнокомандующий Хомчак в это время дерутся за коррупционные потоки, недопустима".
"Ветераны Украины против коррупции в обороне. Ветераны против саботажа отдельных деятелей Министерства обороны и Генерального штаба. Ветераны за сильную армию, готовую защищать украинскую землю от войск агрессора! Если Таран и Хомчак с нами не согласны, то пусть идут в отставку, а их место должны занять профессионалы, думать не о коррупции, а о развитии. Не о хищении, а о перевооружении. Не о "порешать", а о "построить новое". Об Украине, а не о себе!" - подытожили в сообществе.
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- Коррупция стой! Раз-два!
армией руководят не те люди