В преддверии учений НАТО Черноморский флот РФ вывел в море все подлодки
Черноморский флот РФ вывел на боевое дежурство все шесть подводных лодок. Это случилось накануне масштабных учений НАТО в Черном море.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — заявил в оккупированном Севастополе командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов.
"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин.
Выход всех подлодок ЧФ России на боевое дежурство произошел накануне учений НАТО в Черном море.
"Морской щит 21" организованы ВМС Румынии и пройдут с 19 по 29 марта. Генштаб ВМС Румынии сообщил, что в учениях примут участие 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.
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Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" была заложена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В "Палтус", но имела характерную конструктивную особенность - на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые за бесшумность в НАТО называют "чёрная дыра".
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...По данным проектировщиков, эти лодки благодаря низкому уровню шумности способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПКР - противокорабельных крылатых ракет.
Главный вал вращается по деревянным направляющим, сделанным из дерева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82 бакаут (воно ж - залізне гуаякове, заборонене до міжнародної торгівлі через загрозу знищення). Естественная смазка, выделяемая древесиной бакаута, позволяет, при использовании данной технологии, обеспечить срок службы главного вала в течение 20 лет.
Подводная лооооодка уходит под лёд...
Позавчера в Черное море вошел испанский ракетный фрегат ESPS Méndez Núñez (F-104), а с 12 марта здесь также находится Вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2 из семи кораблей - двух фрегатов, корвета, двух патрульных кораблей и кораблей обеспечения. Официальный старт учений «Sea Shield 2021» будет объявлен 20 марта в порту Констанцы и завершатся они 29 марта. Всего в них принимают участие 18 военных кораблей и 10 самолетов семи стран НАТО. «Крейсер, эсминец, фрегаты, корветы и тральщики, ракетоносцы, патрульное судно и морские буксиры объединят свои силы для выполнения запланированных морских этапов учений. Борьба с воздушными угрозами будет обеспечиваться истребителями F-16 «Fighting Falcon» и «Eurofighter Typhoon» из Испании и дальними разведывательными самолетами США и Турции»,На берегу развернуты системы контроля воздушной и морской обстановки, батареи противокорабельных ракетных комплексов и ПВО. Как сообщили в штабе.учений «Sea Shield 2021», будут отработаны «все этапы военно-морской операции в ответ на геополитический кризис в регионе».
Цікаво, моня, ви хоч щось зрозуміли про що я тут кваліфіковано говорив.