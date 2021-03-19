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В преддверии учений НАТО Черноморский флот РФ вывел в море все подлодки

В преддверии учений НАТО Черноморский флот РФ вывел в море все подлодки

Черноморский флот РФ вывел на боевое дежурство все шесть подводных лодок. Это случилось накануне масштабных учений НАТО в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — заявил в оккупированном Севастополе командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов. 

"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин.

Выход всех подлодок ЧФ России на боевое дежурство произошел накануне учений НАТО в Черном море.

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"Морской щит 21" организованы ВМС Румынии и пройдут с 19 по 29 марта. Генштаб ВМС Румынии сообщил, что в учениях примут участие 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.

НАТО (9977) подводная лодка (195) россия (95467) военные учения (3457) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+32
Кбздон и хор Александрова с нетерпением ждут моряков этих подлодок на свой подводный гала-концерт!!!
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19.03.2021 14:30
+16
вот и чудненько пусть НАТО потренируется топить "варшавянки"
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19.03.2021 14:27
+15
Скрепно.Царя ж обозвали - надо воивать
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19.03.2021 14:30
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Ты придурок снова, нет такой класификации как чёрная дыра, хиба шо в космосе или у тебя в попе.
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19.03.2021 22:02 Ответить
така була одна, єдина й неповторна (тобто в серію не пішла)

Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" была заложена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В "Палтус", но имела характерную конструктивную особенность - на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые за бесшумность в НАТО называют "чёрная дыра".
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19.03.2021 22:23 Ответить
водомёт ставили и на аплки , ниче уникального , уникальным был титановый Комсомолец.В Киеве есть целый институт по гидроакустике, имею знакомого инженера который там всю жизнь отмаслал пытаясь склонировать, допилить то шо кгб у амеров украло в темпе петилеток на совковый подводный флот, при том шо когда выходила корявая копия у амеров на лодках уже следующее поколение стояло, и так бег по кругу до развала совка.
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19.03.2021 22:40 Ответить
в совкової воєнки унікальна була здатність - переводити все на стружку... титанову
найкорисніше, що лишив по собі цей монстер - титанові сапки й лопати на дачах-городах у працівників ВПК
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19.03.2021 22:47 Ответить
Я не знаю чи его со дна подняли.
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19.03.2021 23:04 Ответить
Да-да. Именно поэтому к ней пошло кацапское спасательное судно.
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19.03.2021 22:45 Ответить
https://picua.org/images/2019/10/06/67bdb13499ba4cf27d477d07190d0119.gif Они вместе шли еще с Балтики. А теперь тот буксир - у берегов Сирии
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19.03.2021 22:54 Ответить
Конечно. Сирия ж находится в Северном ледовитом океане, а не там где утопли кацапы.
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20.03.2021 01:16 Ответить
пом'янемо, шо ж

Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 9808
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19.03.2021 21:59 Ответить
дерев'яні напрямні вала вигоріли..?

...По данным проектировщиков, эти лодки благодаря низкому уровню шумности способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПКР - противокорабельных крылатых ракет.
Главный вал вращается по деревянным направляющим, сделанным из дерева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82 бакаут (воно ж - залізне гуаякове, заборонене до міжнародної торгівлі через загрозу знищення). Естественная смазка, выделяемая древесиной бакаута, позволяет, при использовании данной технологии, обеспечить срок службы главного вала в течение 20 лет.
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19.03.2021 22:06 Ответить
ось квітки бакаутового дерева

Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 781
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19.03.2021 22:07 Ответить
А шо в лодке шумит только гребной вал?
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19.03.2021 22:46 Ответить
ну, ще вода з каками у фановій магістралі...
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19.03.2021 22:48 Ответить
Ну как раз амеры на Сивулфе во время тестов гидрофонов её зашибись как слышали шо даже часть датчиков из прожекта убрали за ненадобностью.
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19.03.2021 23:01 Ответить
Мон. Останній тест на вшивість. Ваші дії в гальюні з фановою продувкою? Як спеціаліст ви повинні це знати тому що... Що???
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20.03.2021 00:12 Ответить
Прощайте красоооотки, прощай небосвод!
Подводная лооооодка уходит под лёд...
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19.03.2021 19:44 Ответить
Для атомных ракетоносцев - это обычная практика
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19.03.2021 21:35 Ответить
Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 4341
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19.03.2021 20:37 Ответить
Сегодня в Черное море для участия в учениях «Sea Shield 2021» вошел американский ракетный крейсер типа Тикондерога USS Monterеy CG61. Длина корабля 173 метра, ширина 16,6, осадка 9,7 метра. 4 газотурбинных двигателя суммарной мощностью 80 тысяч лошадиных сил обеспечивают скорость до 32 узлов. Экипаж около 400 человек. Ракетное вооружение одного залпа вертикальных пусковых установок- 122 крылатые ракеты «Томагавк», а также ракеты SM-1 и «Гарпун». Авиационное вооружение - два вертолета SH-60 Sea Hawk.
Позавчера в Черное море вошел испанский ракетный фрегат ESPS Méndez Núñez (F-104), а с 12 марта здесь также находится Вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2 из семи кораблей - двух фрегатов, корвета, двух патрульных кораблей и кораблей обеспечения. Официальный старт учений «Sea Shield 2021» будет объявлен 20 марта в порту Констанцы и завершатся они 29 марта. Всего в них принимают участие 18 военных кораблей и 10 самолетов семи стран НАТО. «Крейсер, эсминец, фрегаты, корветы и тральщики, ракетоносцы, патрульное судно и морские буксиры объединят свои силы для выполнения запланированных морских этапов учений. Борьба с воздушными угрозами будет обеспечиваться истребителями F-16 «Fighting Falcon» и «Eurofighter Typhoon» из Испании и дальними разведывательными самолетами США и Турции»,На берегу развернуты системы контроля воздушной и морской обстановки, батареи противокорабельных ракетных комплексов и ПВО. Как сообщили в штабе.учений «Sea Shield 2021», будут отработаны «все этапы военно-морской операции в ответ на геополитический кризис в регионе».
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19.03.2021 20:40 Ответить
*Из за острова на стрежень, на простор морской волны, выплывают расписные вовки путина човны....*. Слова из старинной песни расейских подводников.
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19.03.2021 21:01 Ответить
Поняли ***, вышли 6 лодок в море и в доке никого не осталось, беспрецедентна ***, анало говнет .Россияне это уникальные дауны, беспрецедентные .
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19.03.2021 21:17 Ответить
И шо не так? Подлодки в доке и не должны стоять. Это же не Запорожье
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19.03.2021 21:30 Ответить
Запорожье это город, там подлодок нет.
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19.03.2021 21:32 Ответить
Я про ту. что 15 лет стояла приваренной на пирсе Севастополя
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19.03.2021 21:34 Ответить
Ну так если к пирсу приварили значит нужно было.
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19.03.2021 21:39 Ответить
Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 2280 Ну да.. Боялись что утонет. после 15 лет кап. ремонта
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19.03.2021 22:55 Ответить
В бригаді 6 ПЧ. І всі вийшли в море. Фантастика. Таке буває лише в екстримальних, чи в бойових випадках. Можливо, бригада відпрацьовує задачу Л-3. Але ця задача відпрацьовується лише в другій половині року. Не думаю, що комбриг вигнав усі ПЧ відрацьвувати задачу Л-1. Таке на практиці бувало з однією, максимум двома одиницями, але щоб з усім складом бригади, такого я на своєму досвіді не знаю і не чув ніколи.

Цікаво, моня, ви хоч щось зрозуміли про що я тут кваліфіковано говорив.
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19.03.2021 22:46 Ответить
Моня, в доках стоять тільки ті кораблі, які проходять ремонт. Кораблі, які не проходять ремонт стоять біля причалів, пірсів, на рейдах, в точках роззасереджень, на якорях, у дрейфі, іноді - на бочках. От краще мовчи. Мовчанння буває кращим показником розуму. Це - твій варіант.
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19.03.2021 23:26 Ответить
Старый маразматик, ты сам с собой говоришь?
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19.03.2021 23:37 Ответить
Моня, я з тобою не розмовляю, я тебе змиваю в гальюн. І ти це дуже добре розумієш.)) Спокійної ночі у фановій системі. А потім... за борт.
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20.03.2021 00:54 Ответить
Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 660
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19.03.2021 22:09 Ответить
Вообще-то на ЧФ 7 подлодок. Алроса сейчас проходит модернизацию под Калибры и Цирконы
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20.03.2021 06:06 Ответить
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