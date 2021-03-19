В преддверии учений НАТО Черноморский флот РФ вывел в море все подлодки

Черноморский флот РФ вывел на боевое дежурство все шесть подводных лодок. Это случилось накануне масштабных учений НАТО в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — заявил в оккупированном Севастополе командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов.

"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин.

Выход всех подлодок ЧФ России на боевое дежурство произошел накануне учений НАТО в Черном море.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж

"Морской щит 21" организованы ВМС Румынии и пройдут с 19 по 29 марта. Генштаб ВМС Румынии сообщил, что в учениях примут участие 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.