РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13186 посетителей онлайн
Новости
1 292 7

Зеленский назначил стипендии чемпионам мира по самбо Рудневу, Шевченко и их тренерам, - указ

Зеленский назначил стипендии чемпионам мира по самбо Рудневу, Шевченко и их тренерам, - указ

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии Президента выдающимся украинским спортсменам и их тренерам по неолимпийским видам спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, стипендии в размере девяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц были назначены чемпиону мира 2020 года по борьбе самбо Владиславу Рудневу и чемпионке мира 2020 года по борьбе самбо Анастасии Шевченко.

Их тренерам - Александру Бакшеньову и Вадиму Рогачу назначены президентские стипендии в размере 4,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте: Зеленский ввел министра Федорова в состав СНБО, - указ

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) спорт (2426) стипендии (204) указ (528)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень важное решение для всея Украины и мирового спорта....а главное - неотложное!
показать весь комментарий
19.03.2021 14:35 Ответить
После "стипендии" папашке зельца, конечно.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:59 Ответить
а че самбо? че не айкидо, шахматы?а мы знаем.. ФСБ продвигает так называемый "русский мир"- через православную церковь, козачьи организации и ..внимание.. секции САМБО.!!! зеленский ЧЕРТ спалился окончательно..((
показать весь комментарий
19.03.2021 14:48 Ответить
чё дураку подсунули, то и подмахнул
показать весь комментарий
19.03.2021 15:16 Ответить
Тебе типа на тренировке по самбо русский мир преподают?
показать весь комментарий
19.03.2021 20:20 Ответить
Сьгодні Поетесі 91 рік...Вітаємо пані Ліну Костенко...
Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ - Цензор.НЕТ 3390

Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
І просто осінь щоб була красива.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:58 Ответить
 
 