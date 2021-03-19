Зеленский назначил стипендии чемпионам мира по самбо Рудневу, Шевченко и их тренерам, - указ

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии Президента выдающимся украинским спортсменам и их тренерам по неолимпийским видам спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, стипендии в размере девяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц были назначены чемпиону мира 2020 года по борьбе самбо Владиславу Рудневу и чемпионке мира 2020 года по борьбе самбо Анастасии Шевченко.

Их тренерам - Александру Бакшеньову и Вадиму Рогачу назначены президентские стипендии в размере 4,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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