Рада урегулировала работу коллекторов: создадут публичный реестр, Нацбанк будет осуществлять надзор за работой компаний
Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект №4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний.
За него проголосовали 274 нардепа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.
Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.
Банки и финансовые компании, как гласит закон, должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.
В документе также прописан перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.
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