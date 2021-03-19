Я бы не считал априори достоверной любую информацию Дубинского, - Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рекомендует не доверять информации, распространяемой внефракционным народным депутатом Александром Дубинским, ранее исключенным из рядов "Слуги народа".

Об этом Корниенко сегодня заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы каждую информацию господина Дубинского проверял бы тщательно и не считал бы ее априори достоверной по ряду причин. То, что подобная информация поддерживается в Фейсбуке, в первую очередь определенными экспертами, настроенными на определенного политика, который был когда-то на высокой государственной должности... я думаю, что это тоже свидетельствует об определенной направленности информационных сливов", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Дубинский заявил ОП причастен к обнародованию "пленок Деркача".

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