Я бы не считал априори достоверной любую информацию Дубинского, - Корниенко
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рекомендует не доверять информации, распространяемой внефракционным народным депутатом Александром Дубинским, ранее исключенным из рядов "Слуги народа".
Об этом Корниенко сегодня заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бы каждую информацию господина Дубинского проверял бы тщательно и не считал бы ее априори достоверной по ряду причин. То, что подобная информация поддерживается в Фейсбуке, в первую очередь определенными экспертами, настроенными на определенного политика, который был когда-то на высокой государственной должности... я думаю, что это тоже свидетельствует об определенной направленности информационных сливов", - сказал он.
Как сообщалось, ранее Дубинский заявил ОП причастен к обнародованию "пленок Деркача".
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19.03.2021, 10:44 • 1580 • https://uainfo.org/blognews/1616142400-*******-dlya-zelenskogo-nastupil-moment-istiny-eto-uzhe.html#mc-container 1
Момент истины Владимира Зеленского. Депутат Верховной Рады промосковской ориентации Александр Дубинский сообщил, что тема плёнок "Байден-Порошенко" родилась на Банковой. Это тот самый случай, когда хочется сказать Дубинскому спасибо за правду.
Об этом в своем блоге на Facebook https://www.facebook.com/yuriy.*******/posts/3895195903929908 пишет правозащитник Юрий Щулипа, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Тем самым Дубинский опосредованно подтвердил мою версию о том, что запись телефонных переговоров Д. Байдена и П. Порошенко по требованию главы Офиса президента Украины Андрея Ермака (ему же по оперативным учетам ФСБ, торжественно присвоен оперативный псевдоним "Козырь"), через начальника управления Службы государственной охраны была передана представителю СВР России в Украине, действующему под прикрытием статуса депутата Верховной Рады Андрею Деркачу.
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В свою очередь, используя полученную аудиозапись, Андрей Деркач, как руководитель одной из легальных резидентур СВР в Украине, по заданию своих старших по званиям коллег из Ясенево, провел ряд активных мероприятий, целями которых являлись:
а) подрыв международных отношений между США и Украиной;
б) подрыв международных отношений между США и их союзниками по НАТО и ЕС;
в) прямое вмешательство в ход избирательного процесса в США, естественно под информационным обеспечением российской пропаганды и разведывательным обеспечением российских агентов влияния в США, с целью недопущения победы на президенских выборах Джозефа Байдена.
Если рассмотреть ситуацию с профессиональной точки зрения, глубоко проникнув в те сферы, которые внешне невидимы простому обывателю, то можно прийти к следующим выводам:
1. Политический суверенитет Украины является иллюзорным.
2. В преступных интересах страны-агрессора и оккупанта Российской Федерации на самом высшем политическом уровне руками своих агентов и благодаря их влиянию совершено тяжкое преступление - государственная измена, сопряженная с подрывом национальной безопасности:
а) по линии экс-помощник Путина по Украине - Владислав Сурков и его младший патрон Андрей Ермак под тайным разведывательным обеспечением 5-й службы ФСБ (в рамках капитуляционного курса Суркова-Ермака по сдаче национальных интересов и позорному присоединению Украины к ОРДЛО);
б) по линии Андрей Деркач и СВР.
3. Успешно, можно сказать в едином порыве, по своим каналам сработали две разведслужбы России ФСБ и СВР.
4. Наступил "момент истины"! Это уже серьезно. Президент Украины Владимир Зеленский окончательно поставлен перед выбором: освободить Андрея Ермака от занимаемой должности и начать решительную борьбу с российской вражеской агентурой, прежде всего в своем окружении, или уйти в отставку по причине неспособности исполнять свои конституционные и законные полномочия. Но вряд ли. Такого положения в Конституции нет, а сам Зеленский уходить с поста президента не собирается.
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Поэтому хотелось бы обратиться к действующим сотрудникам украинского разведсообщества. Пока вы во власти, не упускайте шанс спасти страну, тихо документируйте все их преступления. Новый политический сезон уже не за горами. Помните, наша задача - наказать любое антиукраинское зло, от кого бы оно ни исходило.
И кстати, если в Верховной Раде Украины существуют проукраинские политические силы, то они должны немедленно создать временную следственную комиссию по расследованию серии преступлений, связанных с государственной изменой и подрывом национальной безопасности страны в преступных интересах страны агрессора и оккупанта.
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https://www.facebook.com/yuriy.*******/posts/3895195903929908 Юрий ШУЛИПА
Заява Дубинського про те, що його відправив на прес-конференцію з Деркачем Офіс преЗедента дуже вписується в те, що заявляв сам Зеленський про ці "плівки" в 2020 році.
Зеленський про вирок Порошенку: Я впевнений, що все ще попереду.
Про це Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=vDDIetfq5Is заявив на прес-конференції, присвяченій річниці президентства.
«Що стосується вироку пану Порошенку - я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду. Ви бачили і вчорашній скандал ( прес-конференцію Деркача-Дубинського ).
Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків», - сказав президент.
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·https://twitter.com/SergSopot/status/1372793434696650758 7 ч
С приходом зеленского и 95 квартала во власть наступило время большого пофигизма . Все равно что будет с Украиной и украинцами . Тем кто у власти по фиг. Это они проводят в Украине какаяразница что , где когда. И пофогизм в Украине торжествует .с этим Зеленским пришёл во власть
Считаем, считаем ...