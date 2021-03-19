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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: страны-соседи Украины, кроме Румынии, Беларуси и РФ, находятся в "красной" зоне

Пандемия COVID-19: страны-соседи Украины, кроме Румынии, Беларуси и РФ, находятся в

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, находятся в "красной" зоне по ситуации с COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в Минздраве Украины.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону, в частности, входят Венгрия (934,2 случая заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Польша (542,1), Словакия (532), Молдова (471,3),

В "зеленую" вошли Румыния (303,1 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Беларусь (148,8) и РФ (91,1).

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (354,5). Всего – 44 страны.

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Среди стран "красной" зоны также Чехия, Черногория, Швеция, Италия, Словения, Израиль, Франция, Нидерланды и Австрия.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Бельгия, Греция, США, Швейцария, Турция, Дания, Германия, Испания, Канада, Великобритания, Грузия и Египет.

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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эта патамушта ани калятся кацапская вакцинаю
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19.03.2021 14:43 Ответить
Угорці непогано так вкололись.
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19.03.2021 14:54 Ответить
Не больные а выявлные как ведьмы свтой инквизиции средневековья. В новой ковидной форме прежняя мракобесная суть нового учения коронобесов но уже в виде фарса а не трагедии. Еще немного и ковидпропусками будут торговать как индульгенциями. Старо как мир и так предсказуемое
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19.03.2021 15:22 Ответить
Це тому що на рашці, Білорусі брешуть зі статистикою. Подивіться на Харків (рядом рашка) та ще з дирляндії лізе хвороба. Закрити КПП треба давно!
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19.03.2021 17:14 Ответить
 
 