Порошенко о срыве вакцинации от COVID-19: Если вы попытаетесь зарегистрироваться в "Дії", в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет

Отсутствие необходимого количества вакцин в Украине из-за бездействия власти является единственной причиной срыва антиковидной кампании.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что власть пытается переложить ответственность на оппозицию. Однако именно власть не обеспечила Украину достаточным количеством доз для массовой вакцинации.

"Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощности власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин", - отметил Порошенко.

"Власть завезла лишь 500 тыс. вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале "Дія", в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет", - констатирует Порошенко.

Он напомнил о многочисленных обещаниях власти относительно вакцин.

"Владимир Зеленский заявил, что "Украина будет среди первых стран, которые смогут закупить вакцины". Ложь. Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 млн доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль. Ложь", - отметил пятый президент.

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"Степанов заявил: "Мы ожидаем поставку "Коронавакс", по контракту вакцина должна быть поставлена ​​до 6 марта с предоставлением всех необходимых документов по эффективности". Ложь. Зеленский сказал: "Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена исключительно для медиков. Потому что это не правильно". Ложь", - отметил Порошенко.



Фото: сайт ЕС

Он отметил, что, принимая закон о вакцин 5247, необходимо прежде всего защитить людей.

"Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, министерство здравоохранения и на правительство", - резюмирует Порошенко.

Как известно, Порошенко еще в прошлом году предложил комплексный антиковидний план. Лидер "Европейской Солидарности" требовал немедленно прекратить разворовывание Коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей. А также проведение массовой вакцинации, государственное регулирование цен на тесты, вакцины, лекарства от коронавируса и медицинские услуги. "Европейская Солидарность" также предлагала внести расходы на лечение ковида в налоговую скидку для граждан.