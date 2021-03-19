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Новости Борьба с коронавирусом
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Порошенко о срыве вакцинации от COVID-19: Если вы попытаетесь зарегистрироваться в "Дії", в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет

Отсутствие необходимого количества вакцин в Украине из-за бездействия власти является единственной причиной срыва антиковидной кампании.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он отметил, что власть пытается переложить ответственность на оппозицию. Однако именно власть не обеспечила Украину достаточным количеством доз для массовой вакцинации.

"Я буду говорить о вакцинации. О лжи и беспомощности власти, которая пытается переложить с больной головы на здоровую. Они пытались заявить, что оппозиция против вакцинации. Запомните: оппозиция за вакцинацию и призывает всех ее проводить. А правда в том, что у власти нет вакцин", - отметил Порошенко.

Порошенко о срыве вакцинации от COVID-19: Если вы попытаетесь зарегистрироваться в Дії, в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет 01

"Власть завезла лишь 500 тыс. вакцин, и если вы сейчас попытаетесь зарегистрироваться на портале "Дія", в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет", - констатирует Порошенко.

Он напомнил о многочисленных обещаниях власти относительно вакцин.

"Владимир Зеленский заявил, что "Украина будет среди первых стран, которые смогут закупить вакцины". Ложь. Министр здравоохранения Степанов обещал, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Ложь. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что до конца февраля Украина получит 1 млн доз вакцины AstraZeneca. Ложь. Ляшко утверждал, что Украина в феврале получит 117 тыс. доз вакцин Pfizer. По состоянию на 19 марта - ноль. Ложь", - отметил пятый президент.

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"Степанов заявил: "Мы ожидаем поставку "Коронавакс", по контракту вакцина должна быть поставлена ​​до 6 марта с предоставлением всех необходимых документов по эффективности". Ложь. Зеленский сказал: "Я буду сразу вакцинироваться, но не в первой волне, которая предназначена исключительно для медиков. Потому что это не правильно". Ложь", - отметил Порошенко.

Порошенко о срыве вакцинации от COVID-19: Если вы попытаетесь зарегистрироваться в Дії, в лучшем случае вас отбросят на 10-15 лет 02
Фото: сайт ЕС

Он отметил, что, принимая закон о вакцин 5247, необходимо прежде всего защитить людей.

"Мы не дадим им сейчас повода для того, чтобы оттянуть и отсрочить вакцинацию. Но мы требуем, чтобы этот закон в течение короткого промежутка времени усовершенствовали, защитив пациентов, возложив ответственность на Зеленского, министерство здравоохранения и на правительство", - резюмирует Порошенко.

Как известно, Порошенко еще в прошлом году предложил комплексный антиковидний план. Лидер "Европейской Солидарности" требовал немедленно прекратить разворовывание Коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан, поддержку предпринимателей. А также проведение массовой вакцинации, государственное регулирование цен на тесты, вакцины, лекарства от коронавируса и медицинские услуги. "Европейская Солидарность" также предлагала внести расходы на лечение ковида в налоговую скидку для граждан.

вакцина (3815) Порошенко Петр (19597) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+28
Порошенко діло говорить)
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19.03.2021 15:16
+20
Вот настоящий Президент.
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19.03.2021 15:19
+17
Давай, Пэтро, вытирай об вовын пятак туфли)
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19.03.2021 15:17
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припирає, касап? Сери, сери, недовго тобі залишилось
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19.03.2021 17:16 Ответить
Палишся, кацапе! Не знає гуглоперекладач російське слово "камлание" .А за кремлівський нарратив "свиночоліще" - летиш в бан. На довічне!
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19.03.2021 17:33 Ответить
Знає-знає - камлання (укр.), ritual (англ., нім.), rituale (італ.), ***** (суахілі) і т.д.
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19.03.2021 18:43 Ответить
Мерзавец опять завизжал.... Вот же гадость!
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19.03.2021 17:34 Ответить
Але5ксанд Ковалев опять завизжал. Вот же гадость!
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19.03.2021 18:07 Ответить
Занимательная лингвистика.
Если в Google-переводчик на сербском языке ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то перевод как на русский, так и на украинский языки будет одинаковым - "ПОРОСЯТА".
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19.03.2021 18:34 Ответить
Если в Google-переводчик ввести слово гниличкив, на всех языках мира выходит перевод "ботяра".
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19.03.2021 21:02 Ответить
А это брехня.
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13.04.2021 14:12 Ответить
Хто бы сомневался....
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19.03.2021 22:39 Ответить
Это - факт, иначе порохоботы так бы не бесились.
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13.04.2021 14:15 Ответить
Був би Порошенко на другому терміні,і Супрун міністром - вакцінація в Украіні почаласяб одночасно з США та ЕС, тимиж вакцинами, і без посередників, які ОФІЦІЙНО заробляют по 0.2€ на кожній дозі!
Може когось здивує,що посередники з Кр.Рогу?
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20.03.2021 10:55 Ответить
Но стоит простому лохмандею только заикнуться о поддержке Петра Лексеича, как тут же вся лохмандейская жопа мгновенно окажется напрочь исколотой "Файзерами", "Модернами" и прочими целебными снадобьями, какие только лохмандейская душа возжелает.
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21.03.2021 10:42 Ответить
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