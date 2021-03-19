"На карточные расчеты тратят больше, чем на все магазины и склады", – Чечеткин призывает снизить стоимость эквайринга
Завышенная стоимость банковской комиссии на безналичные расчеты делает украинские компании неконкурентоспособными.
Об этом заявил соучредитель компании "Rozetka" Владислав Чечеткин на своей странице в Фейсбук.
Он убежден, что тарифы на обслуживание карточных платежей должны быть снижены.
"В цене каждого товара, проданного в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами. Что означают эти проценты? Это означает, что наш потребитель должен платить больше, а мы становимся менее конкурентными по сравнению с глобальными игроками. Ведь любые поставщики из ЕС, а также всем известные Amazon или Alibaba, платят своим банкам 0,2-0,5%", – написал предприниматель.
Он отметил, что интернет-магазин "Rozetka" тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.
"Чтобы вы легче представили себе эти 2% за оплату картами – скажу, что на аренду 90 магазинов ROZETKA, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию. Или другой пример: чистая прибыль крупнейшей торговой компании в мире, Walmart составляет примерно 2,8% от оборота. При этом у нас только за обслуживание платежей берут до 3%. И, если для крупного бизнеса это трудно, то для малого или начинающего предпринимателя – это вообще непосильная ноша", – уверен предприниматель.
Чечеткин призвал депутатов реально поддержать бизнес и ограничить законодательно тарифы на карточные расчеты.
"Я глубоко убежден, что мир и Украина особенно, держится на предпринимателях. Мы редко просим о помощи, в основном просим просто не мешать. Но в этой ситуации мы бессильны. В Верховную Раду был подан законопроект №4364, который, помимо прочего, предлагает законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Мы надеемся, что он будет принят. Что голос даже не бизнеса, а голос здравого смысла будет услышан", – резюмировал соучредитель "Rozetka".
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за ней будущее для лохов, ага
Ну и как Ваше высказывание: Транзакция прошла быстрее, чем я открыл ссылку на нее.
Согласуется с предыдущим Вашим же высказыванием: Нет. Я даже пока что в эти игры не играю. Но не видит развития рынка криптовалют только слепой.
Попахивает ...здежом.
А высказывание согласуется очень легко. Я не занимаюсь игрой на бирже (возможно зря) и я никогда не покупал крипту. Но майнингом я занимался. Так что кое-какие минимальные запасы крипты у меня имеются.
и вы опять мешаете теплое с мягким - на 100 баксов в Крыму вы сколько дней себя чувствовали "относительно неплохо"?
Или запретили тебе самому дробить бизнес?
По разговору понятно что ты никогда не вел хозяйственную деятельность, но я тебе открою страшную тайну: ТОВ-ки (ООО-шки) на общей системе налогообложения платят налогов вдвое-трое меньше чем ФОП-ы
Такаж жлобіна, як і Гереги.
Чи треба щоб хтось наскірдував мільярдів, а потім почав вам роздавати тільи ща те шо ви є такий красивий на світі?
ти витрату твоїх податків контролюєш? чи тобі або вони в чорну дірку "госбюджету" зникали? тобі тоді краще спиться, чи шо?
хай краще якийсь Чєчьоткін відкриває нові бізнеса та розвиває свою мережу, наймаючи нових співробітників, чим буде навалювати в бюджет, який розкрадуть, скільки ти в нього не навалюй!
про врачів та вчителів тільки не треба, добре?
бо в бюджеті і так бабла дохєра - вони тільки й мудрять як його красивіше росписдити (ковідний фонд тому яскравий приклад)
Але ти продовжуй копирсатися далі зі своїм кріпацьким менталітетом