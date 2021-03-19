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"На карточные расчеты тратят больше, чем на все магазины и склады", – Чечеткин призывает снизить стоимость эквайринга

Завышенная стоимость банковской комиссии на безналичные расчеты делает украинские компании неконкурентоспособными.

Об этом заявил соучредитель компании "Rozetka" Владислав Чечеткин на своей странице в Фейсбук.

Он убежден, что тарифы на обслуживание карточных платежей должны быть снижены.

"В цене каждого товара, проданного в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами. Что означают эти проценты? Это означает, что наш потребитель должен платить больше, а мы становимся менее конкурентными по сравнению с глобальными игроками. Ведь любые поставщики из ЕС, а также всем известные Amazon или Alibaba, платят своим банкам 0,2-0,5%", – написал предприниматель.

Он отметил, что интернет-магазин "Rozetka" тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

"Чтобы вы легче представили себе эти 2% за оплату картами – скажу, что на аренду 90 магазинов ROZETKA, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию. Или другой пример: чистая прибыль крупнейшей торговой компании в мире, Walmart составляет примерно 2,8% от оборота. При этом у нас только за обслуживание платежей берут до 3%. И, если для крупного бизнеса это трудно, то для малого или начинающего предпринимателя – это вообще непосильная ноша", – уверен предприниматель.

Чечеткин призвал депутатов реально поддержать бизнес и ограничить законодательно тарифы на карточные расчеты.

"Я глубоко убежден, что мир и Украина особенно, держится на предпринимателях. Мы редко просим о помощи, в основном просим просто не мешать. Но в этой ситуации мы бессильны. В Верховную Раду был подан законопроект №4364, который, помимо прочего, предлагает законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Мы надеемся, что он будет принят. Что голос даже не бизнеса, а голос здравого смысла будет услышан", – резюмировал соучредитель "Rozetka".

Автор: 

банки (1935) Rozetka (6)


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Топ комментарии
+6
Так крипта и есть чистейшая пирамида. И причем тут одно к другому?
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19.03.2021 16:06
+2
при этом крипту называют пирамидой))) Банки вообще на хутор послать пора в 21 веке. Ростовщики ******.
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19.03.2021 15:40
+1
Закон круговорота бабла в природе гласит, что бабло не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Оно просто перетекает из одних карманов в другие.
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19.03.2021 16:08
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Правила форума Совет форумчан
Робіть уже хоть що Не будь , - Вони на канікули уже засобирались , трудівники Блін.
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19.03.2021 15:22 Ответить
давно вам уже писалось за это
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19.03.2021 15:26 Ответить
при этом крипту называют пирамидой))) Банки вообще на хутор послать пора в 21 веке. Ростовщики ******.
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19.03.2021 15:40 Ответить
Так крипта и есть чистейшая пирамида. И причем тут одно к другому?
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19.03.2021 16:06 Ответить
А Маск считает иначе. Так кому верить, Страннику или Маску? Крипта - очень удобное средство накопления. В любом случае за ней будущее. Когда-нибудь ее допилят для всеобщего использования.
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19.03.2021 18:47 Ответить
непонятно кто контролирует эмиссию и качает курс в нужную ему сторону - это "очень удобное средство накопления"?!
за ней будущее для лохов, ага
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19.03.2021 19:08 Ответить
Эмиссию криптовалют ? Инженеры-разработчики этих самых криптовалют. Все гораздо более прозрачно, чем Вы думаете. Как раз криптовалюту нельзя быстро допечатать, даже если это очень нужно. Вы вообще не в теме, но пытаетесь рассуждать о непонятных Вам вещах.
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19.03.2021 20:36 Ответить
Что - даже и форк не сделать? Малыш, ты можешь крупно проколоться однажды, недооценив компетенции собеседника!
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19.03.2021 22:36 Ответить
А какой в нем смысл? Форков уже тысячи. Большая часть из них не протянет даже пару лет. Дяденька, когда говорят о крипте, то подразумевают возможности технологии, а не отдельные монеты, которыми торгуют сейчас.
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19.03.2021 22:48 Ответить
Что касаемо технологии блокчейн, то ничего нового не изобретено. Это распределенные вычисления в пирринговой сети. Мало чем отличающиеся по принципу действия от того же торрента.
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19.03.2021 23:56 Ответить
а можено еще подробнее про мифических "инженеров-разработчиков" которые контролируют эмиссию крипты? давно так не веселился
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20.03.2021 00:40 Ответить
Весельчак, для подобных вопросов есть Гугл. Заходишь на страницу конкретной монеты и изучаешь информацию. К примеру, сюда https://ravencoin.org/about/
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20.03.2021 15:01 Ответить
Извините, а назовите ка мне кто изобрел блокчейн и кто вообще разрабатывал основы и принципы крипты?
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19.03.2021 23:55 Ответить
Маск прежде всего бизнесмен/спекулянт. Для него крипта не деньги, а инструмент зарабатывания денег (читай товар). Разницу понимаете? Спекулянт будет спекулировать чем угодно - был бы спрос. Точно также на форексе единственные деньги (т.е. эквивалент расчетов) это бакс. Вся остальная валюта товар.
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19.03.2021 20:05 Ответить
Маск прежде всего мечтатель, который в свою мечту вложил все свои бабки. Если бы он ставил целью зарабатывание бабок, то не шел бы своим путем. Я понимаю, что на данном этапе крипта - это по большей части спекулятивный инструмент. Но это пока.
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19.03.2021 20:42 Ответить
Крипта будет оставаться спекулятивным инструментом о тех пор покуда не получит своего регулятора. Т.е. того кто быдет гарантировать ее ликвидность. Но в таком случае она потеряет большую часть своих преимуществ. И переживет ли он а это - большой вопрос.
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19.03.2021 21:00 Ответить
Так и есть. Я уверен ,что переживет. Само собой, что нынешних тысяч монет не будет.
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19.03.2021 22:20 Ответить
Да ты религиозный фанатик
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19.03.2021 22:37 Ответить
Нет. Я даже пока что в эти игры не играю. Но не видит развития рынка криптовалют только слепой.
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19.03.2021 22:51 Ответить
В чем заключается это самое развитие? Есть определенная группа людей, которая там во что-то играет, проводят чендж крипты на реальные деньги, задирают курс, вовлекают лохов, потом валят курс - получат профит и так по кругу. Циклическая пирамида короче.
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19.03.2021 23:54 Ответить
Лох не мамонт, он не вымрет! Наш собеседник https://censor.net/ru/user/155068 яркое тому доказательство
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20.03.2021 00:41 Ответить
"Лох" отбил все вложенное еще лет 5 назад, а сейчас просто угорает с придурков, которые ждут ,что крипта вот-вот рухнет. Я тебе больше скажу, если она рухнет, я ее снова подберу, а потом продам таким дуракам, как ты.
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20.03.2021 14:51 Ответить
Вы ее можете продать аж никак не ему, а такому же как Вы из Вашей секты ну или тем кто поведется на россказни Вашей секты, которые появляются с завидной регулярностью в инете. И как правило перед очередным обвалом курса битка идет так называемая информационная накачка. К чему бы это. Зачем вообще тулить биток где нужно и не нужно, рассказывать о нем когда даже никто не просит? Ответ очевиден. Чтобы обналичить биток - нужно задействовать деньги извне. Без них сам биток ничтожен. Без них он даже Вам не нужен будет.
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20.03.2021 15:00 Ответить
Назовите тогда в таком случае ее преимущества перед к примеру безналичным долларом или той же гривной. Что заставит людей ею пользоваться? К тому же уже даже сейчас, когда еще не так много людей ею пользуется, платеж подтверждается более суток. Что станет с этим самым блокчейном когда нагрузка на порядок возрастет?
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19.03.2021 23:51 Ответить
Во-первых, я говорил про средство накопления, а не оплаты. Доллар или гривну нужно печатать, изымать из оборота, печатать новые купюры. Перевозить с охраной, нужны хранилища. В итоге стоимость напечатанных бумажек и их обслуживание может обходиться (и в конечном итоге обходится) дороже, чем ценности, эквивалентом стоимости которых они являются. Про сутки - сказка. Скорость зависит от комиссии. Хочешь быстро? Плати больше. К тому же никто никогда не говорил, что именно биток будет средством оплаты в магазинах. Выводил 1ETH на пике стоимости. Транзакция прошла быстрее, чем я открыл ссылку на нее. Если перевести комиссию в проценты, то она составила 0,2-0,3%. С таким же успехом с той же скоростью и комиссией я не напрягаясь перевел бы деньги в любую точку земного шара.
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20.03.2021 14:47 Ответить
Безналичные деньги - не не слышал. Про сутки не сказка, а так оно есть. Если к примеру банк обанкротится или произойдет хищение в нем - есть фонд защиты вкладчиков и Вам будет компенсация. Вопрос - что произойдет при взломе и хищении Ваших денег в системе биткоина? Или если вся система медным тазом накроется? Она ведь держится только лишь на заинтересованных в ее существовании людях без какой либо гарантии. Кроме того обеспеченность битка также ограничена. Мелкие суммы возможно можно вывести из системы обналичив без проблем. С крупными будет проблема однозначно. Т.е. завести реальные деньги в систему биткоин без проблем. Вывести проблема. Нужно ждать покуда найдется тот, кто у Вас их купит. Кто к примеру гарантирует в системе биткоин сохранность Ваших денег? С кем Вы там договор заключили?

Ну и как Ваше высказывание: Транзакция прошла быстрее, чем я открыл ссылку на нее.
Согласуется с предыдущим Вашим же высказыванием: Нет. Я даже пока что в эти игры не играю. Но не видит развития рынка криптовалют только слепой.
Попахивает ...здежом.
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20.03.2021 15:10 Ответить
Да, действительно, я упустил, что Вы писали именно про безналичные деньги. Если не держать деньги на горячих кошельках, в системе биткоина ничего взломать нельзя. От слова "совсем". Про обеспеченность мы уже говорили. Пока нет регулятора - это просто игра на бирже. Но рушить систему никто не будет, так как она выгодна всем. К примеру, сейчас мировой кризис, денег много, а производства стоят. И криптовалюта оказалась весьма кстати. Это такая же самая надуманная ценность, как и большинство вещей, которые нас окружают.
А высказывание согласуется очень легко. Я не занимаюсь игрой на бирже (возможно зря) и я никогда не покупал крипту. Но майнингом я занимался. Так что кое-какие минимальные запасы крипты у меня имеются.
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20.03.2021 15:36 Ответить
так а как вы думаете с чего "кэшбек" банки иногда раздают с покупок), уж явно не со своего кармана, а с нашего с вами. Счас они прикроют такую тему разводняка.
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19.03.2021 15:43 Ответить
эти 3% розетка закладывает в цену товара, мы ее платим, розетка переводит их банку, банк с "щедрого плеча" дает подачку (иногда) в виде 1% например кешбека определнным своим клиентам, которые открыли Платиновую карту ), клиент рад от счастья такого, ну ниче се думает он, во це банк, бало возвращает (ага счас, за твой же счет). Ну и вроде как все счастливы ), банк отправил небольшую часть комиссионных мастеркарту /визе (эмитетны самих карт) и хорошо себя чувствуют на оставшиеся.
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19.03.2021 15:57 Ответить
Закон круговорота бабла в природе гласит, что бабло не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Оно просто перетекает из одних карманов в другие.
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19.03.2021 16:08 Ответить
А про эмиссию что пан-экономист скажет?
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19.03.2021 17:46 Ответить
Так она с законом не расходится. Выпуск дополнительных фантиков влияет на эквивалент материальным ценностям. Разница эквивалента перетекает в карман того кто выпускает фантики. Так что с точки зрения эквивалента закон остается верен. "На карткові розрахунки витрачають більше, ніж на всі магазини і склади", - Чечоткін закликає знизити вартість еквайрингу - Цензор.НЕТ 1537 И эмиссия также подтверждает этот закон. Т.е. в результате эмиссии часть ценностной составляющей бабла перетекла в карман государства.
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19.03.2021 18:06 Ответить
что еще за "ценностная составляющая бабла"? ты написал что оно "не берется ниоткуда"! если квартиры в 2000-м стоили 5к долл а сейчас 50к долл - расскажи откуда вдруг взялось столько ценностной составляющей у вонючих хрущоб?
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19.03.2021 18:48 Ответить
Стоимостная составляющая вонючих хрущеб осталась та же что и была. Просто увеличилась стоимостная составляющая единицы труда к примеру за квартиру. В то время когда 5к стоила квартира 100 баксов были большими деньгами. Зарплата была у нас 50 баксов в месяц условно. Сейчас зарплата 500 баксов условно. Вот тебе и разница в 10 раз. А работать что тогда что сейчас на хрущевку нужно одинаково. А деньги не более чем универсальное средство оценки стоимостных составляющих.
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19.03.2021 19:46 Ответить
Да ты и в математику не умеешь тоже! Это у тебя доллар девальвировал в ДЕСЯТЬ раз за 20 лет?
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19.03.2021 22:39 Ответить
С точки зрения стоимости заработной платы посчитайте сами. Сколько Вы к примеру зарабатывали в 90-х в пересчете на доллар. Сколько за ЖКХ платили в пересчете на доллар. Так что как бы доллар в некотором роде также девальвировал относительно стоимости жизни. Я в начале 2000-х на 100 баксов в Крыму себя относительно неплохо чувствовал на отдыхе. Любопытно на сколько сейчас Вам 100 баксов в Одессе к примеру хватит отдохнуть.
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19.03.2021 23:46 Ответить
да что еще за "стоимость заработной платы"! ? вам срочно дисер нужно садиться писать! в 90-е я "зарабатывал" неприлично много. помню бензин до 98-го стоил 50 коп за литр (или 25 центов, т.е. 7,50 грн на сегодняшние деньги). за ЖКХ не платил вообще пока Кучма не списал всем долги
и вы опять мешаете теплое с мягким - на 100 баксов в Крыму вы сколько дней себя чувствовали "относительно неплохо"?
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20.03.2021 00:46 Ответить
Порядка недели. Не шиковать конечно по ресторанам, а так вполне. Сейчас в той же Одессе дай Бог чтобі на пару дней хватило. И то наверное не факт.
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20.03.2021 10:04 Ответить
Розеткой командует зятек Жульки. может и вона приложила руку к сочинению "круговорота бабла".
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19.03.2021 17:35 Ответить
интересные подробности вы знаете! это какой именно зятек? тот что в Шотландии помер?
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19.03.2021 17:47 Ответить
а розетка платит налоги? Зайдешь в розетку, и товар покупаешь не у магазина, у ФОПа какого-то Василия. В итоге Розетка сидит на едином налоге и платит копейки, дробя бизнес.
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19.03.2021 16:19 Ответить
это у вас устаревшая информация
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19.03.2021 16:47 Ответить
Да, кассы фопам давно уже пора вводить
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19.03.2021 16:48 Ответить
Останешься в итоге без всей красоты, которую обеспечивают ФОП-ы! К тому де будешь покупать всё на 30-50% дороже! Но тебе ж главное нагнуть тех, кто делом занимается а не валяет дурака за гос.бюджет
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19.03.2021 18:45 Ответить
фопы для того и были придуманы, чтоб со временем бизнес рос до ООО. А когда оборот фопа достигает уровня ООО, но чтоб не платили налоги начинает дробить это преступление. А потом удивляетесь, что компания с миллиардами платит налогов как вася с ФОПОМ...И не забывайте, что недоплаченные налоги - это воровство у вас.
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20.03.2021 11:11 Ответить
А они обещали тебе платить больше налогов или шо?
Или запретили тебе самому дробить бизнес?
По разговору понятно что ты никогда не вел хозяйственную деятельность, но я тебе открою страшную тайну: ТОВ-ки (ООО-шки) на общей системе налогообложения платят налогов вдвое-трое меньше чем ФОП-ы
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19.03.2021 18:44 Ответить
2.500 грн платят тов ? То есть заводы у нас платят 2.500 грн?
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20.03.2021 11:12 Ответить
Чєчоткін мільярдер, податки не доплачує, ФОПів наофомляв, але йому мало, хоче, щоб банки безкоштовно працювали для нього.
Такаж жлобіна, як і Гереги.
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19.03.2021 17:45 Ответить
Хто вам заважає створити альтернатинву "Вілку" замість "Розетки" і самому бути мільярдером?
Чи треба щоб хтось наскірдував мільярдів, а потім почав вам роздавати тільи ща те шо ви є такий красивий на світі?
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19.03.2021 18:40 Ответить
Я не проти мільярдерів, я проти того, щоб вони ухилялись від сплати податків і проявляли інші форми жлобства.
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19.03.2021 18:48 Ответить
тобто ти проти, щоб вони не давали жиріти чинушам на госбюджеті та олігархам отримувати фіктичвний возврат НДС-у?
ти витрату твоїх податків контролюєш? чи тобі або вони в чорну дірку "госбюджету" зникали? тобі тоді краще спиться, чи шо?
хай краще якийсь Чєчьоткін відкриває нові бізнеса та розвиває свою мережу, наймаючи нових співробітників, чим буде навалювати в бюджет, який розкрадуть, скільки ти в нього не навалюй!
про врачів та вчителів тільки не треба, добре?
бо в бюджеті і так бабла дохєра - вони тільки й мудрять як його красивіше росписдити (ковідний фонд тому яскравий приклад)
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19.03.2021 18:52 Ответить
Те, що хтось краде, не значить, що всі повинні красти.
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19.03.2021 19:29 Ответить
Це значить шо інші повинні різати їм можливості вкрасти! Тобто не платити податки!
Але ти продовжуй копирсатися далі зі своїм кріпацьким менталітетом
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19.03.2021 22:41 Ответить
У нас взагалі не існує цивілізованої банківської системи. Будь які стосунки з банками України припинив в 2008 році. "Законодавцем грабунку" клієнтів свого часу став Приватбанк. Сьогодні тупа жадібність жидобанкірів вже перейшла всі можливі межі. Гроші просто витискуються з економіки "ні за що" і переводяться на офшорні рахунки. Далі чиновники зрозуміли що можна призначати надвисокі тарифи за елементарні копійчані адміністративні послуги і пішло-поїхало... От і отримали в результаті приховане оподаткування. Наприклад мені дві години адмінпослуг з оформлення машини на дружину обійшлися три дні назад в 7000 гривень. Дякую, зелені паразити!
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19.03.2021 18:00 Ответить
І як ви обходитеся без банків з 2008 року? Розводите кроликів, чи працюєте тільки за чорний нал?
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19.03.2021 18:41 Ответить
Жив та працював за кордоном. Британські банки в Україні взагалі відмовляються працювати. До 2008 зарплату отримував в касі. З 2008 працюю виключно за чорний нал і живу у внутрішній еміграції. Якщо податки "не повертаються" то який сенс платити державі за неотримані послуги та гарантії?
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19.03.2021 22:21 Ответить
Про податки згоден, але ж я думав шо пан істиний луддіт і взагалі не користуєтсья банками! А виявилося шо британські банки йому більш цивілізовані
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19.03.2021 22:42 Ответить
Це неможливо навіть порівнювати. Наші банки це паразитичний картельний грабунок поставлений на потік з гарантією повної безкарності для "банкірів" та їх збагачення за рахунок знищення економіки та добробуту громадян країни. Досить поглянути лише на індекси Т2 і Т6...
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20.03.2021 01:25 Ответить
ТАК ЭТИ УРОДЫ ЕЩЕ И СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ СНИЗИЛИ !!! И ЭТИМ УБИВАЮТ ЕЩЁ И ЭКОЛОГИЮ ПЛАНЕТЫ !!!
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19.03.2021 18:53 Ответить
да, теперь недостаточно раз стырять денег и получать заоблачные проценты по депозиту! приходится вертеться
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19.03.2021 19:06 Ответить
скоро крипте придёт конец, видеокарты упадут в стоимости в пять шесть раз, и глупышки обгрызут себе локти до крови. около месяца не больше двух . жизнь жестока для дибилов
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19.03.2021 21:09 Ответить
Раз власть говорит, что Украина должна идти в ЕС, то она должна обеспечить выполнение европейских стандартов на территории нашего государства, куда входят и банковские и карточные проценты. Если она это не делает, то значит власть не хочет идти в ЕС, а хочет идти туда. где Путин на медведях ездит.
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19.03.2021 21:21 Ответить
Странно, нАШИ БАНКИ-ХАПУГИ наоборот хотят ее еще увеличит !
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19.03.2021 22:12 Ответить
 
 