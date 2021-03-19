"В конце весны будет готов заезд", – Кличко рассказал о завершающих работах на Подольско-Воскресенском мосту

Несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга и показал видео о том, как строят мостовой переход, который соединит Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вчера был на объекте – проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала", – добавил Кличко.

Мэр сообщил, что продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

"Работы продолжаются и на Левом берегу, где делают насыпь. Они затянулись из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем - песок доставляем баржами, потом – временными понтонами к месту строительства", – отметил Виталий Кличко и объяснил, что отселение жителей Русановских садов почти завершено.

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Он отметил, что на участках объекта работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов, а городские власти – контролируют.

"Что касается финансирования – город выполняет обязательства. Ключевая задача, чтобы строительство не остановилось. И мы все для этого делаем. Хотя пандемия и внесла свои коррективы, мы должны запустить в этом году автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу", –резюмировал Виталий Кличко.

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