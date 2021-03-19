Прекращение поставок российских нефтепродуктов не вызовет дефицит и рост цен на рынке Украины, - "Укртатнафта"

Прекращение поставок российских нефтепродуктов с 1 апреля текущего года, о котором заявила группа компаний-импортеров, не вызовет дефицит и рост цен на рынке Украины.

Об этом говорится в заявлении ПАО "Укртатнафта", информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что доля поставок именно этих компаний в прошлом году составила менее 30% потребления, рынок имеет возможности быть сбалансированным за счет увеличения внутреннего производства и импорта с других направлений, в том числе используя морские поставки танкерами", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого отмечается, что ПАО "Укртатнафта" в настоящее время имеет в своем распоряжении остатки нефтяного сырья на терминале в Одессе в объеме двух танкеров, что позволяет оперативно реагировать в случае возникновения дефицита на рынке. Компания также имеет технические возможности увеличить загрузку технологических установок и дополнительно выработать 120 тыс тонн нефтепродуктов в месяц.

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