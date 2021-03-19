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Прекращение поставок российских нефтепродуктов не вызовет дефицит и рост цен на рынке Украины, - "Укртатнафта"

Прекращение поставок российских нефтепродуктов не вызовет дефицит и рост цен на рынке Украины, -

Прекращение поставок российских нефтепродуктов с 1 апреля текущего года, о котором заявила группа компаний-импортеров, не вызовет дефицит и рост цен на рынке Украины.

Об этом говорится в заявлении ПАО "Укртатнафта", информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что доля поставок именно этих компаний в прошлом году составила менее 30% потребления, рынок имеет возможности быть сбалансированным за счет увеличения внутреннего производства и импорта с других направлений, в том числе используя морские поставки танкерами", - подчеркивается в заявлении.

Кроме этого отмечается, что ПАО "Укртатнафта" в настоящее время имеет в своем распоряжении остатки нефтяного сырья на терминале в Одессе в объеме двух танкеров, что позволяет оперативно реагировать в случае возникновения дефицита на рынке. Компания также имеет технические возможности увеличить загрузку технологических установок и дополнительно выработать 120 тыс тонн нефтепродуктов в месяц.

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Автор: 

нефть (1918) Укртатнафта (77) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+8
В одно время обмылок из кремля под телекамеры перекрывал Украине газ. А потом, когда Яценюк прекратил покупать у репоедов газ слезно просили, чтобы мы у них его купили. То-же самое будет и с нефтепродуктами.
Дебилы, их жизнь так ничему и не научила.
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19.03.2021 15:54
+2
так а какого хрена цены лезут как на дрожжах ???
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19.03.2021 15:54
+2
Зеля старается отбить бабло для Бени, которое было потрачено на выборы.
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19.03.2021 15:58
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про це розповідає українсько-російська компанія
сміщно
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19.03.2021 15:53 Ответить
Ну вони то кацапи, але конкуренти мертвечука. Тому і радіють майбутнім прибуткам
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19.03.2021 16:05 Ответить
От татаров, только название, компания пополам Приват и держава.
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19.03.2021 16:18 Ответить
так а какого хрена цены лезут как на дрожжах ???
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19.03.2021 15:54 Ответить
Зеля старается отбить бабло для Бени, которое было потрачено на выборы.
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19.03.2021 15:58 Ответить
В одно время обмылок из кремля под телекамеры перекрывал Украине газ. А потом, когда Яценюк прекратил покупать у репоедов газ слезно просили, чтобы мы у них его купили. То-же самое будет и с нефтепродуктами.
Дебилы, их жизнь так ничему и не научила.
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19.03.2021 15:54 Ответить
Никто ниче не прекращал ни тогда ни сейчас. Меньше завезёт Медведчук - больше завезут его конкуренты. Колоны заправщиков через границу только увеличатся. И про них ничего неизвестно так как в основном контрабанда. А если уж и эту лавочку прикрыть, то белорусский диктатор будет только рад завезти транзитом сколько нужно.
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19.03.2021 16:10 Ответить
Во Коломойша празднует!
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19.03.2021 16:07 Ответить
Вызовет!
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19.03.2021 16:19 Ответить
Идитенах ,дикие собаки
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19.03.2021 19:14 Ответить
Вот ты идиот! Ты хоть в матчасти нефтепререработки разберись для начала и сколько может производить горючки Кременчугский НПЗ. Нефтепереработка в Украине убита в ноль.
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19.03.2021 20:49 Ответить
Рашкотварь, пнх ,животное
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19.03.2021 23:04 Ответить
идиот, я из Кременчуга
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19.03.2021 23:26 Ответить
Не далее. как позавчера на ОККО цена на автогаз поднялась на 25 копеек, до 16.25. А месяцем ранее, вообще была 13.99. По сути, это откровенный и неприкрытый грабёж населения. Поэтому, такого рода заявления, ничего кроме желания плюнуть в морды этим заявителям, не вызывают.
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19.03.2021 16:22 Ответить
Канешна не вызовет. Канашна и канешна. Уже сто раз не вызывало и таперичя не вызовет
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19.03.2021 16:37 Ответить
потому что уже вызвали?
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19.03.2021 16:38 Ответить
Давно пора прекратить кормить военную промышленность *****!
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19.03.2021 16:40 Ответить
беня торгует российским газом, выдавая его за свой, так же и с дизелем. Бене развязали руки- руби бабло нехочу. завод КНПЗ для того еще работает,что бы под видом своего топлива торговать российским катрабасом. Это при том что половина акций государственная, а нелох закрывает глаза на бенины шалости с топливом
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19.03.2021 19:33 Ответить
 
 