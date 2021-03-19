Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан

Кассационный административный суд Верховного суда отказал в удовлетворении иска по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского, которым было введено в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трех телеканалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда

"При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программ, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет предоставлен в течение пяти рабочих дней.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

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Помимо рассмотренного судом иска, на рассмотрении КАС ВС остаются ещё 10 исковых заявлений, в которых обжалуется указ президента о применении санкций в отношении телеканалов.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

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