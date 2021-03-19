"Одна смерть - четыре жизни": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к донорству, а также заявление Байдена о Путине-"убийце"
В пятницу, 19 марта, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят возможность введения локдауна в Украине, а также ужесточение карантинных мер в отдельных регионах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В прямом эфире увидят эксклюзивный репортаж из операционной. Готово ли украинское общество к донорству?
Байден и "убийца" Путин: каких последствий стоит ожидать после слов президента США о президенте страны-агрессора?
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;
Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;
Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им.О.О.Шалимова;
Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;
Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;
Оксана Дмитриева, нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
Ирина Заславец, председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства" iDonor ";
Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации 4 людям;
Сергей Ганзя, ожидает трансплантацию легких,
Виталий Кличко, мэр Киева;
Андрей Садовый, мэр Львова;
Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
заглянітєль знову повторив - а після дози, мені так хочеться!
Отдать бесплатно органы?
Ні плівок Лєроса ні вагнергейта