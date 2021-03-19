"Одна смерть - четыре жизни": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к донорству, а также заявление Байдена о Путине-"убийце"

В пятницу, 19 марта, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят возможность введения локдауна в Украине, а также ужесточение карантинных мер в отдельных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире увидят эксклюзивный репортаж из операционной. Готово ли украинское общество к донорству?

Байден и "убийца" Путин: каких последствий стоит ожидать после слов президента США о президенте страны-агрессора?

Гости студии:



Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;



Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;



Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;



Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;



Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им.О.О.Шалимова;



Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;



Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;



Оксана Дмитриева, нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;



Ирина Заславец, председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства" iDonor ";



Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации 4 людям;



Сергей Ганзя, ожидает трансплантацию легких,



Виталий Кличко, мэр Киева;



Андрей Садовый, мэр Львова;



Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;



Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.

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