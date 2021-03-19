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Новости
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"Одна смерть - четыре жизни": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли Украина к донорству, а также заявление Байдена о Путине-"убийце"

В пятницу, 19 марта, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят возможность введения локдауна в Украине, а также ужесточение карантинных мер в отдельных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В прямом эфире увидят эксклюзивный репортаж из операционной. Готово ли украинское общество к донорству?

Байден и "убийца" Путин: каких последствий стоит ожидать после слов президента США о президенте страны-агрессора?

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца;

Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, доктор медицинских наук;

Владислав Закордонец, заведующий отделением трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии им.О.О.Шалимова;

Тарас Гуров, заведующий отделением хирургии Запорожской областной клинической больницы, врач высшей категории;

Игорь Русанов, заведующий отделением трансплантации и эндокринной хирургии Запорожской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук;

Оксана Дмитриева, нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Ирина Заславец, председатель ОО "Всеукраинская платформа донорства" iDonor ";

Любомир Миколишин, отдал органы мамы для трансплантации 4 людям;

Сергей Ганзя, ожидает трансплантацию легких,

Виталий Кличко, мэр Киева;

Андрей Садовый, мэр Львова;

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра.

Также читайте: Местные власти могут сами усиливать ограничительные меры, не дожидаясь пока регион отнесут к "красной зоне", - Степанов

Автор: 

Байден Джо (2788) донор (96) путин владимир (31239) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681) локдаун (294)


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Топ комментарии
+5
Почитайте гостей студії - де там гості про путін убивця? Зате є Садовий кращий друг любимого Савіком гостя нарика Міхо
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19.03.2021 16:26
+5
ригівська шлюха сявік знайшов "найважливіші" теми)
Ні плівок Лєроса ні вагнергейта
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19.03.2021 16:40
+3
Шустера ТВ - ето такая же помойка как 1+1
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19.03.2021 16:34
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Кравчук підтвердив шо уХйло вбивця , а главний заглядиватєль в очі убивці так й не зрозумів. Байден йому підказав - НАХРІН ТИ ХОЧЕШ Й ПРО ЩО З НИМ ЗНОВУ ЗУСТРІЧАТИСЬ?
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19.03.2021 16:24 Ответить
Главний
заглянітєль знову повторив - а після дози, мені так хочеться!
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19.03.2021 16:31 Ответить
Шустера ТВ - ето такая же помойка как 1+1
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19.03.2021 16:34 Ответить
есть разница - то помийка Вовчиного олігарха-геморрою , а Савік - то помийка нового отца спасітєля для Буратіно.
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19.03.2021 16:37 Ответить
шустер под ахметкой лежит
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19.03.2021 16:39 Ответить
під Львочкіним точніш буде
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19.03.2021 17:07 Ответить
доречі, ці дві шоу помийки олігархічні стали ні про що - не знають шо й як казати-неказати про вовчину \з\(с)ра\д\(к)у
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19.03.2021 17:12 Ответить
А хто після вердикту Байдена про Путіна, як вбивцю , захоче з ним зустрічатись і потискати йому руку?
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19.03.2021 17:36 Ответить
Почитайте гостей студії - де там гості про путін убивця? Зате є Садовий кращий друг любимого Савіком гостя нарика Міхо
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19.03.2021 16:26 Ответить
От ще Тодурова там не вистачало, який тітушку і вбивцю журналіста у себе в палаті ховав!
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19.03.2021 16:27 Ответить
Дід Джо послав х@йла. Що повинно статися, щоб він звякнув зє?
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19.03.2021 16:30 Ответить
Нарид?
Отдать бесплатно органы?
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19.03.2021 16:32 Ответить
ригівська шлюха сявік знайшов "найважливіші" теми)
Ні плівок Лєроса ні вагнергейта
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19.03.2021 16:40 Ответить
те саме було й у Мосейчук - ЗЕдороги піарили , БЄня натякнув- я тобі ще потрібен...
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19.03.2021 17:13 Ответить
Гостай бачу; але незрозуміло: хто буде розказувати про початок нової холодної війни?
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19.03.2021 17:13 Ответить
А хто після вердикту Байдена про Путіна, як вбивцю , захоче з ним зустрічати і пожимати йому руку?
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19.03.2021 17:35 Ответить
навіщо тут кожного тижня рекламують шлюхстера?
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20.03.2021 06:36 Ответить
 
 