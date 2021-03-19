С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА

Киевский метрополитен с апреля уже не будет принимать зеленые транспортные карты для оплаты проезда. Использовать поездки можно до 31 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:



- Kyiv Smart Card;

- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;

- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

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Купить Kyiv Smart Card можно:



- в кассах метрополитена;

- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:



- в приложении Киев Цифровой;

- в кассах метрополитена;

- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:



- в приложении Киев Цифровой;

- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

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