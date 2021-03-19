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С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА

С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА

Киевский метрополитен с апреля уже не будет принимать зеленые транспортные карты для оплаты проезда. Использовать поездки можно до 31 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

- Kyiv Smart Card;
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. 

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Купить Kyiv Smart Card можно:

- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно:

- в приложении Киев Цифровой;
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно:

- в приложении Киев Цифровой;
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

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Автор: 

Киев (25505) Метрополитен (1014) проезд (309)


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Горе то какое!
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19.03.2021 17:05 Ответить
Та да - русофобия на марше:

С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА - Цензор.НЕТ 9645
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19.03.2021 17:07 Ответить
так метро превращается в американоевропейское шо аж тапки горят
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19.03.2021 17:12 Ответить
Вот у кого сейчас есть непреодолимое желание ПОКУПАТЬ эти зеленые карты, морозить на них "оплаты", которые со временем еще и "сгорают", если их не использовать. И это вместо того, чтоб взять БЕСПЛАТНО банковскую карту и получать кешбеки с поездок и проценты на остаток по счету?..
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19.03.2021 17:25 Ответить
А де повернути кошти,що лишилися на зеленій?
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19.03.2021 18:33 Ответить
Схоже таким чином вирішили хитро обібрати людей. Як це ще назвати?
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19.03.2021 19:06 Ответить
Нє,реально,лишилося в мене 20-ть поїздок=160грн.,на Сирці(нові турникети) я вже використати не можу...якийсь сюр
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19.03.2021 19:35 Ответить
на Героев Днепра ими тоже нельзя пользоваться((( В метро сказали, деньги, которые остались на зеленых карточках не возвращают(((
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19.03.2021 21:56 Ответить
 
 