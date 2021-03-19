Эрдоган раскритиковал слова Байдена о Путине-убийце, а детскую поговорку назвал "очень умным" ответом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган негативно оценил слова Джо Байдена, который прямо назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".
Об этом сообщает Anadolu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Слова Байдена в адрес Путина не к лицу государственному деятелю. Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину", - уверяет Эрдоган.
Относительно реакции Путина, который ответил Байдену детской поговоркой, то такой ответ президента РФ, по мнению Эрдогана, является "очень умным".
Как сообщалось, Ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
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У всем известного министра иностранных дел С. Лаврова, который со своим представителем М.Захаровой перессорил РФ с другими странами дочь родилась и училась в ненавистной Америке.
У Петра Толстого дочь учится в Йельском университете.
Она очень резко высказалась о российском образовании, но отец ее защищает, и говорит, что она патриотка своей страны и любит Россию.
Любит, но расстоянии, чем дальше, тем сильнее.
У депутата и спортсмена Вячеслава Фетисова дочь тоже живет и учится в США.
У депутата Елены Мизулиной сын, про которого писали всякое, учился в Оксфорде, а сейчас живет в Бельгии.
У Дмитрия Пескова дети живут во Франции.
Три дочери "патриота" от ЕР Сергея Железняка учились в Европе.
После критики факта Навальным, что дочери единоросса учатся за границей и не собираются возвращаться на Родину,
Железняк обещал, что после учебы они вернутся, но они там повыходили замуж и естественно остались.
У некоторых дети уже давно отучились и сейчас за границей учатся их внуки, например внуки Владимира Жириновского учатся в швейцарской школе.
И это только малая часть чиновников, у которых дети и вообще семьи живут за границей.
Их дети отучившись не собираются возвращаться в РФ и применять свои элитные знания.
Как правило, после учебы многие остаются там работать.
Когда Шеварнадзе зашёл в кабинет Рональда Рейгана, то Президент без приветствия показал в него пальцем и сказал - "Вы представитель Империи Зла!!!". Скоро СССР распался.
Кстати, Путин выглядел достаточно жалко, когда оправдывался за это обвинение.
ЗВИКАЙ ЕРДОГАН ЧУТИ ПРАВДУ, ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ...