Эрдоган раскритиковал слова Байдена о Путине-убийце, а детскую поговорку назвал "очень умным" ответом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган негативно оценил слова Джо Байдена, который прямо назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей".

Об этом сообщает Anadolu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Слова Байдена в адрес Путина не к лицу​​​​​​​ государственному деятелю. Подобные слова не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину", - уверяет Эрдоган.

Относительно реакции Путина, который ответил Байдену детской поговоркой, то такой ответ президента РФ, по мнению Эрдогана, является "очень умным".

Как сообщалось, Ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

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