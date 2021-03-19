"Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

В Киеве из-за введения красной зоны карантина городской транспорт будет работать с ограничениями, в частности, возможно ограничение на количество пассажиров в метро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Что касается городского пассажирского транспорта - он будет работать с ограничениями, а конкретно - в нем сможет ездить только половина мест, определенных техническим паспортом. Мы говорим о том, что транспорт будет ездить в половину своей нагрузки", - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров.

"В данном случае, метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты, ношение масок. В то же время, возможны ограничения на вход на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе. Это ограничение будет работать следующим образом - если количество людей слишком большое в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться", - сказал заместитель мэра.

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Бондаренко уточнил, что работа транспорта пригородного и межобластного сообщения будет зависеть от Министерства инфраструктуры.

"Мы ожидаем сегодня заседания, в частности Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу. Пока на данный момент у нас нет информации об остановке пригородного или междугородного сообщения", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения.

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