"Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина
В Киеве из-за введения красной зоны карантина городской транспорт будет работать с ограничениями, в частности, возможно ограничение на количество пассажиров в метро.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.
"Что касается городского пассажирского транспорта - он будет работать с ограничениями, а конкретно - в нем сможет ездить только половина мест, определенных техническим паспортом. Мы говорим о том, что транспорт будет ездить в половину своей нагрузки", - рассказал Бондаренко.
Он добавил, что ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров.
"В данном случае, метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты, ношение масок. В то же время, возможны ограничения на вход на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе. Это ограничение будет работать следующим образом - если количество людей слишком большое в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться", - сказал заместитель мэра.
Бондаренко уточнил, что работа транспорта пригородного и межобластного сообщения будет зависеть от Министерства инфраструктуры.
"Мы ожидаем сегодня заседания, в частности Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу. Пока на данный момент у нас нет информации об остановке пригородного или междугородного сообщения", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что с 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения.
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Там записано, что он должен увольнять всех санврачей и приводить новых?
А что - в истории Украины был хоть один президент, имеющий знания по эпидемиологии?
А национальная безопасность - понятие расплывчатое.
И да, я тебе открою страшшшную тану - изирая нового президента - мы не выбираем новое государство - государство остается прежним.
То есть по твоей логике - президентом должен быть человек, имеющий познания в этой области?
Рекомендации в 50% случаев - идиотские, но все же?
Даже стрелки перевести не можешь нормально, тотальная деградация.
Еще скажи, что ты не голосовал за олигарха порошенку в 2014м.
_Мне вот не даёт покоя вопрос: он реально думает что результат этого будет - "минимизироваться"? Тогда он просто истинный, натуральный талпайоп.
разве количество пассажиров не ограничивается количеством людей, которые остались дома ?
падали, только жрать и срать могут, дипломы куплены, мозгов нет,
накуя эти очереди создавать, скоты,
степанов мразь
давку это не уменьшит, а только увеличит перед входами в тоннелях.\
повысится и заболеваемость.