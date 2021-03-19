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Новости Коронавирус и карантин
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"Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина

В Киеве из-за введения красной зоны карантина городской транспорт будет работать с ограничениями, в частности, возможно ограничение на количество пассажиров в метро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Что касается городского пассажирского транспорта - он будет работать с ограничениями, а конкретно - в нем сможет ездить только половина мест, определенных техническим паспортом. Мы говорим о том, что транспорт будет ездить в половину своей нагрузки", - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров.

"В данном случае, метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты, ношение масок. В то же время, возможны ограничения на вход на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе. Это ограничение будет работать следующим образом - если количество людей слишком большое в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться", - сказал заместитель мэра.

Читайте: С 1 апреля метро Киева прекращает принимать зеленые карты для проезда, - КГГА

Бондаренко уточнил, что работа транспорта пригородного и межобластного сообщения будет зависеть от Министерства инфраструктуры.

"Мы ожидаем сегодня заседания, в частности Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу. Пока на данный момент у нас нет информации об остановке пригородного или междугородного сообщения", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения.

Также читайте: В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи, - замглавы КГГА Поворозник

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2981) Киев (25505) Метрополитен (1014) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


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Топ комментарии
+19
Правильно - нужно собирать пассажиров в плотную толпу где только это возможно. Молодцы.
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19.03.2021 17:35
+10
Боже какие идиоты, нет ума для просчёта элементарных вещей, ведь не нужно 250 iq - что бы понять, чем меньше дверей тем больше толпа
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19.03.2021 17:42
+5
Корона не прайдьотЬ!!! (Пусть в переходах давят друг друга и заражают). «Умно» однако
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19.03.2021 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Правильно - нужно собирать пассажиров в плотную толпу где только это возможно. Молодцы.
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19.03.2021 17:35 Ответить
Это такой филиальчик Буковеля -очереди на подъёмники.
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19.03.2021 17:42 Ответить
Ну так один раз получилось. Чего б не повторить?..
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19.03.2021 17:43 Ответить
ля, среди этих кретинов хоть один 8 классов закончил без двоек???
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19.03.2021 17:48 Ответить
Нiт.
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19.03.2021 17:51 Ответить
Боже какие идиоты, нет ума для просчёта элементарных вещей, ведь не нужно 250 iq - что бы понять, чем меньше дверей тем больше толпа
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19.03.2021 17:42 Ответить
То, что они идиоты, было очевидно еще перед выборами 2019 года. Но баранам нужно было обязательно "паприколу"...
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19.03.2021 17:44 Ответить
там же ес и удар заседает?
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19.03.2021 17:45 Ответить
А карантинные меры кто разрабатывает и утверждает?
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19.03.2021 17:46 Ответить
кабмин скинул на местные власти
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19.03.2021 17:48 Ответить
Другими словами, кабмин отказался выполнять функции, которые обязан выполнять по закону? И в чем тогда я не прав?
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19.03.2021 17:50 Ответить
юридически местные несут ответственность
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19.03.2021 17:53 Ответить
"Местные" кто? Карантинные меры - это область специальных знаний, требующая профильного образования и опыта. Почему бы тогда не голосовать депутатам различных советов за методики проведения полостных операций, к примеру?..
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19.03.2021 17:56 Ответить
А у президента должны быть такие знания? Или по-вашему Зеля и медиков своих привел?
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19.03.2021 18:16 Ответить
А вот функции Президента Украины, определенные Конституцией Украины: https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v
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19.03.2021 18:19 Ответить
И?
Там записано, что он должен увольнять всех санврачей и приводить новых?
А что - в истории Украины был хоть один президент, имеющий знания по эпидемиологии?
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19.03.2021 18:26 Ответить
А ты почитай. Там полный и исчерпывающий перечень.
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19.03.2021 18:27 Ответить
Я и без того знаю, что там ничего подобного нет.
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19.03.2021 18:29 Ответить
Знаешь не читая? Да ты прям натуральный электорат вiслюка!
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19.03.2021 18:31 Ответить
Разумеется, знаю, даже не читая, ибо такого маразма в Конституции быть не может в принципе.
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19.03.2021 18:35 Ответить
Национальную безопасность ты считаешь маразмом? Ты точно электорат вiслюка!
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19.03.2021 18:37 Ответить
Не надо стрелки переводить - я конкретно спросил "Там записано, что он должен увольнять всех санврачей и приводить новых?"

А национальная безопасность - понятие расплывчатое.
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19.03.2021 18:40 Ответить
Конкретно изучи понятие, объекты, субъекты и принципы управления национальной безопасностью. В частности, основным субъектом национальной безопасности является государство, которое, согласно с Конституцией Украины (ст. 3, 27, 28, 29), обеспечивает безопасность каждого человека и гражданина, их жизнь, здоровье, честь, достоинство, личную неприкосновенность на территории Украины, а также своим гражданам и за ее границами.
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19.03.2021 18:42 Ответить
Я о том и написал выше - понятие крайне расплывчатое.

И да, я тебе открою страшшшную тану - изирая нового президента - мы не выбираем новое государство - государство остается прежним.
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19.03.2021 18:51 Ответить
Конечно ты, как истинный электорат вiслюка, не читал - функции государства реализуются через государственные органы власти. Государство же является субьектом национальной безопасности. А президент как раз и является отсветственным за национальную безопасность, согласно статьи 106, раздела 5 Конституции Украины.
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19.03.2021 18:55 Ответить
И что? Ты выше написал "Карантинные меры - это область специальных знаний, требующая профильного образования и опыта. Почему бы тогда не голосовать депутатам различных советов за методики проведения полостных операций, к примеру?.."

То есть по твоей логике - президентом должен быть человек, имеющий познания в этой области?
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19.03.2021 19:19 Ответить
Не по логике, а по Конституци, для защиты Украинцев от пандемии, которая попадает в область национальной безопасности, существует СНБО, который, согласно статьи 107, раздела 5 Конституции Украины возглавляет президент Украины. А СНБО в свою очередь привлекает профильные министерства, а именно здравоохранения, и гос. службу чрезвычайных ситуаций.
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19.03.2021 19:25 Ответить
Тааак, а разве не Минздрав у нас разрабатывает и принимает рекомендации для местных властей в связи с пандемией?
Рекомендации в 50% случаев - идиотские, но все же?
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19.03.2021 19:53 Ответить
А "местные власти" это что?
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19.03.2021 20:00 Ответить
Ты на столько туп, что ничего так и не понял.
Даже стрелки перевести не можешь нормально, тотальная деградация.

Еще скажи, что ты не голосовал за олигарха порошенку в 2014м.
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19.03.2021 19:32 Ответить
А зачем им считать если они в метро не ездят....
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19.03.2021 18:53 Ответить
Корона не прайдьотЬ!!! (Пусть в переходах давят друг друга и заражают). «Умно» однако
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19.03.2021 17:35 Ответить
Из оперы как в столице избавиться от утренних и вечерних пробок: а давайте все мосты вообще перекроем в часы пик
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19.03.2021 17:36 Ответить
И часть улиц!
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19.03.2021 17:37 Ответить
Да чего уж там: заставить всех по домам сидеть. Только не забывайте, что воздухом через общий стояк дышат все
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19.03.2021 17:56 Ответить
Ненене. Не по домам. А компактно разместить, например, на стадионе. Спросите у Пиночета, как.
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19.03.2021 17:58 Ответить
_Атличное решение для создания очередей, скопления народа и обеспечения вирусу благоприятных для нападения на людей условий. Ковидла аплодирует и кричит "браво".
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19.03.2021 17:40 Ответить
да...авы не знаете...за такую муру клычко пытарассс получает зарплату?????да..ЭТО ПОХОЖЕ НА ЗАГОВОР ОБЕЗЬЯН....шоб он стох и теди его.
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19.03.2021 17:44 Ответить
Идиоты....так толпа нервная на улице толкается. И турникеты б_лядские столпотворение и вопли .
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19.03.2021 17:41 Ответить
Создать "бутылочное горлышко" чтобы люди перед ним толпились? Оригинальный способ противодействия распространению эпидемии.
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19.03.2021 17:42 Ответить
А что хотели от отбитого"умищи" педалика и его посипак?
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19.03.2021 17:44 Ответить
мы хотим шоб он сдох и теди его....потому шо они будут править нами в будущем........
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19.03.2021 17:46 Ответить
да...такого беспредела при бандитах не было.
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19.03.2021 17:47 Ответить
собственно Виталик то оттуда....из 90-х
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19.03.2021 17:49 Ответить
Виталик же сказал лет 6 назад - КИЕВЛЯНАМ надо готовится к земле!
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19.03.2021 17:47 Ответить
Если закрыть часть дверей, то толпа увеличится!) у Виталика с логикой не то что-то...
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19.03.2021 17:51 Ответить
у них вот такой вот Коллективный разум.
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19.03.2021 17:52 Ответить
Да, я с водителем троллейбуса пыталась поговорить об этом, как-то, но на меня начали орать, что карантин, потому дверь только одна)))))
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19.03.2021 17:58 Ответить
ЗАЕ*АПИ, уже, ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 17:56 Ответить
Ну и как после этого назвать человека, который взял к себе этого долбня замом ? Хоть бы засунул ему боксерский кляп, шоб не молол ротом. Либо притащил за ноздри этого марсианина на любую из конечных станций метро в час пик.
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19.03.2021 17:57 Ответить
Полнейший дебилизм - покажите кто это придумал
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19.03.2021 18:06 Ответить
"...если количество людей слишком большое в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться.."

_Мне вот не даёт покоя вопрос: он реально думает что результат этого будет - "минимизироваться"? Тогда он просто истинный, натуральный талпайоп.
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19.03.2021 18:07 Ответить
А если подумать? Чем больше людей заболеет и залетит в больничку/морг, тем меньше их будет шляться по метро и вообще.
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19.03.2021 18:14 Ответить
"Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина - Цензор.НЕТ 5510
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19.03.2021 18:16 Ответить
мразота,
разве количество пассажиров не ограничивается количеством людей, которые остались дома ?
падали, только жрать и срать могут, дипломы куплены, мозгов нет,
накуя эти очереди создавать, скоты,
степанов мразь
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19.03.2021 18:12 Ответить
Сюр какой-то зазеркалье
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19.03.2021 18:14 Ответить
конченые кретины, членомграй
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19.03.2021 18:14 Ответить
Долбое@ы, они смотрят на людей как на муравьев.
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19.03.2021 18:27 Ответить
Я би 100€ дав лиш би послухати це від кличка
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19.03.2021 20:05 Ответить
кретины.
давку это не уменьшит, а только увеличит перед входами в тоннелях.\
повысится и заболеваемость.
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20.03.2021 12:59 Ответить
 
 