Бесплатное тестирование на COVID-19 граждан, выезжающих из ОРЛО, начато на КПВВ "Станица Луганская", - ОГА

Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" было впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.

Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории. Для обеспечения безопасности с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.

Врач рассказала, что результат человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Читайте: "Часть дверей в вестибюль станции будет закрываться": в КГГА рассказали, как будет работать метро во время ужесточенного карантина