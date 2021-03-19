Бесплатное тестирование на COVID-19 граждан, выезжающих из ОРЛО, начато на КПВВ "Станица Луганская", - ОГА
Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" было впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.
Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории. Для обеспечения безопасности с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.
Врач рассказала, что результат человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.
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От же ж курви популістськи!
Зато "сепарам" и ватникам - бесплатно !