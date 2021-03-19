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Новости Коронавирус и карантин
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Бесплатное тестирование на COVID-19 граждан, выезжающих из ОРЛО, начато на КПВВ "Станица Луганская", - ОГА

Бесплатное тестирование на COVID-19 граждан, выезжающих из ОРЛО, начато на КПВВ

Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" было впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

По информации главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, по состоянию на 15:00, бесплатно протестировано 36 человек.

Она отметила, что тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевания COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории. Для обеспечения безопасности с лицами, у которых будет выявлен коронавирус, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.

Врач рассказала, что результат человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

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Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) КПВВ (330) Станица Луганская (189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+18
А сколько стоит пройти экспресс тест украинцу, проживающему на подконтрольной территории? 400 грн? И две пенсии нам не светят...
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19.03.2021 17:51
+12
За чей счёт банкет?
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19.03.2021 17:52
+12
А решта громадян України не того сорту? Чи ті, що отримують 2 пенсії бідніші, ніж ті, в кого збанкрутував бізнес або хто втратив роботу через лохдауни найвеличнішого?
От же ж курви популістськи!
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19.03.2021 18:04
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А сколько стоит пройти экспресс тест украинцу, проживающему на подконтрольной территории? 400 грн? И две пенсии нам не светят...
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19.03.2021 17:51 Ответить
До 1500 гр.
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19.03.2021 17:55 Ответить
Со знакомо семейный врач 1300 грн взял в кассу больнички...
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19.03.2021 18:08 Ответить
Знакомому парню - студенту позавчера этот тест обошёлся в 280 грн . Делал по месту проживания родителей , - в Харьковской области .
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19.03.2021 19:58 Ответить
Он ещё общался с сокурсниками из Купянска , - там делали бесплатно . А в Харькове , вроде делали по 200 грн .
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19.03.2021 20:01 Ответить
Не завидуй пенсиям это возраст и старость.
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19.03.2021 20:37 Ответить
За чей счёт банкет?
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19.03.2021 17:52 Ответить
За ваш естественно. Для "кормильцев" всей Украины за ваш счёт. Они же вас "кормили" четверть века, так, что не жадничайте.
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19.03.2021 17:56 Ответить
А решта громадян України не того сорту? Чи ті, що отримують 2 пенсії бідніші, ніж ті, в кого збанкрутував бізнес або хто втратив роботу через лохдауни найвеличнішого?
От же ж курви популістськи!
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19.03.2021 18:04 Ответить
Спутніком ???
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19.03.2021 18:06 Ответить
Для этих регионов следует перенять передовую китаскую практику анальных тестов на КОВИД.
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19.03.2021 18:16 Ответить
ЗЕлохи здобули.
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19.03.2021 18:33 Ответить
А тесты выделили случайно не "нахлебники из Евросоюза" или у нас уже закончилася "эпоха нищеты"?
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19.03.2021 18:38 Ответить
Позвольте спросить, а за чей счет банкет?
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19.03.2021 18:57 Ответить
ну "правильно"... А мне пришлось свои кровные 1600 заплатить - за пол листочка А4 ... с печатью
Зато "сепарам" и ватникам - бесплатно !
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19.03.2021 19:06 Ответить
И обязательная , стерилизация , обязательно☝️☝️☝️ нормальные там не живут
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19.03.2021 20:45 Ответить
да... теперь понимаю ошибку... надо было родиться в лугандоне.. что бы стать счастливым...
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20.03.2021 09:06 Ответить
С какого хрена этим предателям Украины проводят бесплатно тесты , на КППВ, а своим пенсионерам и граждам Украины в поликлиниках тесты проводят платно, за 400-1400 гривен!! Эй зеленский ты и твоя банда ,что ели......или уху.......??? Бездари клоуны!!
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20.03.2021 13:15 Ответить
 
 