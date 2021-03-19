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Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков

Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков

Проверить ход ремонтов и строительства от государственных дорог, Которые в рамках программы "Большая стройка" осуществляет Укравтодор, можно на специальной интерактивной карте.

Об этом в четверг, 18 марта, в программе "Право на власть" рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ.

На карте в режиме реального времени можно посмотреть, сколько километров дорог сделано и где. Карта была запущена в начале 2020 года и работает с точностью до мельчайших участков.

Кубраков также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект, який дозволит усилить контроль за крупногабаритным грузовым транспортом. В прошлом году Укравтодор установил на дорогах Украины 25 комплексов автоматического весового контроля, еще столько же установило Министерство инфраструктуры.

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"Все эти объекты уже запущены, работают, мы видим эту статистику. Но мы еще не можем выставлять штрафы. Надеюсь, что Верховная Рада поддержит во втором чтении Соответствующий законопроект, который предоставит такую ​​возможность. Это будет так же, как с фотофиксацией, когда люди получают "письма счастья". Так же перевозчики начнут их получать ", - добавил Кубраков.

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7387
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19.03.2021 18:01
+4
"Дуля у смартфоні" 😎
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19.03.2021 18:00
+4
Стрижка зэбаранов идёт полным ходом.
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19.03.2021 18:04
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"Дуля у смартфоні" 😎
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19.03.2021 18:00 Ответить
Ездить тоже по карте?..
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19.03.2021 18:01 Ответить
Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7387
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19.03.2021 18:01 Ответить
Стрижка зэбаранов идёт полным ходом.
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19.03.2021 18:04 Ответить
на при великий жаль не тільки їх.
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19.03.2021 18:18 Ответить
Ну что ж... "Наказания без вины не бывает". Не удержали баранов в стойле. Хоть я, к примеру, приложил к этому немало усилий...
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19.03.2021 18:26 Ответить
«Розкрадання ковідного фонду у реальному режимі часу»
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19.03.2021 18:06 Ответить
За витрати коштів на цільові проекти, зЄ-прохіндеї імені зелемойського не мапи повинні малювати, а надавати громадянам доступ до аудиторських звітів міжнародних фондів/банків і організацій, які виділяють на цю вакханалію свої кошти
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19.03.2021 18:09 Ответить
Щоб точно розуміти, скільки із вкраденого зеленськими нам і нашим нащадкам доведеться повертати з відсотками
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19.03.2021 18:10 Ответить
Возле Каховки есть "отремонтированный" по этой программе участок трассы, рекламные щиты об этом громко сообщают) Делалось осенью... И уже сейчас там такие ямищи, квадрата по 3, а где и по 5, прям по среди "отремонтированной" дороги) И судя по битому стеклу, влетел туда уже не один.. И судя по структуре асфальта, на подходе еще не один десяток таких ям... Бубочка честный, он не ворует?)))
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19.03.2021 18:25 Ответить
Посмотрел карту, на ней значатся отремонтированными, ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ, и участки на которых только сняли старый асфальт и на этом "ремонт" закончился, и участки отремонтированные при прошлой власти)))
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19.03.2021 18:39 Ответить
Уже оценил после поездки из Днепра в Кременчуг и обратно .
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19.03.2021 18:33 Ответить
По левому берегу? Я не рискнул тудой в декабре ехать, поехал по правому)
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19.03.2021 18:41 Ответить
По левому . Ад .
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19.03.2021 18:42 Ответить
По правому терпимо) В пару местах есть плохие участки, но их на гугл картах хорошо видно) А вот на обьезной Днепра, между криворожской и запорожской трасами, по новенькому асфальту, думал и передок там оставлю, я так в темноте и не понял что это было)))
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19.03.2021 18:58 Ответить
Зебіли позначили "відремонтованими" навіть ті дороги, що ще Гройсман зробив, наприклад Хмельницький-Тернопіль-Львів.
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19.03.2021 18:43 Ответить
При чому не "відремонтував", як Зебіли на пару років, а зробив з нуля ідеальну трасу.
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19.03.2021 18:44 Ответить
брехня ,шо в режиме реального времени...по состоянию на конец 2019 примерно
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19.03.2021 18:50 Ответить
Не, ребята. При всей импотентности зеленых, на фоне их стартового популизма, следует признать следующее. Водители, курсирующие просторами нашей страны, признают, что качество дорог улучшилось кардинально. Сколько наших денег украли при этом - седует выяснить и почати "саджати". Но и с Кубраковым глупо не соглашаться. Если не установить ЖЕСТКИЙ контроль за крупногабаритным транспортом, но наши налоги за пару лет УКРАДУТ ЕЩЕ РАЗ, убив дороги фурами. Так что стимулируем наших "слуг" правильно голосовать.
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19.03.2021 18:52 Ответить
Лучше бы вам панове отслеживать на вашей специальной интерактивной карте скорость образования ям и колдобин на недавно отремонтированных дорогах.
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19.03.2021 21:46 Ответить
 
 