Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков

Проверить ход ремонтов и строительства от государственных дорог, Которые в рамках программы "Большая стройка" осуществляет Укравтодор, можно на специальной интерактивной карте.

Об этом в четверг, 18 марта, в программе "Право на власть" рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ.

На карте в режиме реального времени можно посмотреть, сколько километров дорог сделано и где. Карта была запущена в начале 2020 года и работает с точностью до мельчайших участков.

Кубраков также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект, який дозволит усилить контроль за крупногабаритным грузовым транспортом. В прошлом году Укравтодор установил на дорогах Украины 25 комплексов автоматического весового контроля, еще столько же установило Министерство инфраструктуры.

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"Все эти объекты уже запущены, работают, мы видим эту статистику. Но мы еще не можем выставлять штрафы. Надеюсь, что Верховная Рада поддержит во втором чтении Соответствующий законопроект, который предоставит такую ​​возможность. Это будет так же, как с фотофиксацией, когда люди получают "письма счастья". Так же перевозчики начнут их получать ", - добавил Кубраков.