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Педофила задержали на Львовщине: 63-летний мужчина предлагал деньги за секс мальчикам из неблагополучных семей

Педофила задержали на Львовщине: 63-летний мужчина предлагал деньги за секс мальчикам из неблагополучных семей

Мужчину из Жовквы задержали из-за развратных действий в отношении 11-летнего мальчика.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Мальчик рассказал обо всем другу, друг - своему отцу, а тот обратился в полицию. Педофила задержали с поличным.

"В одном из городов Львовского района мужчина совершал развратные действия в отношении 11-летнего мальчика. Подозреваемый задержан на месте преступления. Разоблачить фигуранта удалось благодаря обращению в полицию отца мальчика, друг которого стал жертвой этого лица", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным журналистов, педофил предлагал мальчикам из неблагополучных семей деньги за развратные действия.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко. ВИДЕО

Мужчине собираются сообщить о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего (ч.2 ст.156 УК Украины). Следователи также проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.

Автор: 

дети (6490) задержание (6675) педофил (493) прокуратура (5010) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+7
прямо звиздец какой-то...шо ни день - то тварь ...
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19.03.2021 18:03
+3
І як хімічна кастрація допоможе дітям?
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19.03.2021 18:10
+2
на етот раз
попался старий пі...
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19.03.2021 17:58
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на етот раз
попался старий пі...
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19.03.2021 17:58 Ответить
прямо звиздец какой-то...шо ни день - то тварь ...
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19.03.2021 18:03 Ответить
и ежедневная граната.
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19.03.2021 18:17 Ответить
а шо была..??
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19.03.2021 19:04 Ответить
16 марта какой то лох в Боярке хотел взорвать свою подругу и сам погиб, 17 марта взорвали банкомат в Днепре на проспекте Поля, а вчерась, 18 марта в поселке Ковшаровка Купянского района ночью взорвали банкомат, ну а сегодня ещё не вечер...
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19.03.2021 19:40 Ответить
В РФ так само все починалося.
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19.03.2021 19:50 Ответить
Сподіваюсь на зоні нагорода швидко знайде героя!
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19.03.2021 18:03 Ответить
Кастрація (закон про кастрацію педофілів і інших збочинців) терміново!
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19.03.2021 18:03 Ответить
І як хімічна кастрація допоможе дітям?
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19.03.2021 18:10 Ответить
фізична поможе
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19.03.2021 19:35 Ответить
Ніяк. Але якщо скопіювати всі закони в РФ- це точно допоможе нашому Народному Президенту та правлячій еліті.
Щось мені здається що все це ;жу-жу-жу;- кожного дня нова шокуюча тема- неспроста.
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19.03.2021 19:58 Ответить
время такое-даром и просто так никто не работает
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19.03.2021 21:57 Ответить
По сравнению с }{уйлом этот педофил ещё молоденький.
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19.03.2021 18:18 Ответить
63 года , а воно ще тырчить! Поработал бы в шахте или монтером пути, охолол бы до конца жизни. А так с жира бесится...
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19.03.2021 18:20 Ответить
Подібну «логіку» людей важко зрозуміти.
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19.03.2021 18:48 Ответить
Вернуть бы расстрел для таких преступлений или пожизненное. А так, отсидит и переедет на новое место жить. Зона его не пугает, он там выживет.
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19.03.2021 18:32 Ответить
За яйца подвесить , пожизненно .
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19.03.2021 18:35 Ответить
Треба цю тварюку до кончених які сидять пожиттєво кинути. Там вони безплатно задовольнять його сексуальні вподобання
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19.03.2021 18:51 Ответить
ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ...
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19.03.2021 18:56 Ответить
Там в голове проблема, а не в том месте что кастрируют. Не поможет.
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19.03.2021 19:02 Ответить
Ось так сексуальні меншини стають сексуальною більшістю..... А неблагополуччя та спокуса грошима цьому є сприятливим підгрунттям.
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19.03.2021 19:14 Ответить
На зону і петушманити! 🐓🐔
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19.03.2021 19:40 Ответить
Таке було завжди.Це підтвердить будь-хто хто вивчав психіатрію. Мене цікавить чому саме останнім часом на цьому почали ставити такий жирний знак наголосу.
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19.03.2021 19:56 Ответить
Скорее всего признают психически больным
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19.03.2021 20:53 Ответить
вот мы после школы ездили в гидропарк на спортплощадку и там был старичок который платил деньги шобы у нас взять пососать 3 рубля..солидная по тем временам деньга...а этот наверно хотел нашарпака
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20.03.2021 12:33 Ответить
Да 15 пачок мороженного )) Или три с половой пачки космоса
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23.03.2021 19:57 Ответить
четыре..четыре с половиной пачки Космоса который никто не покупал епта! а нормальные сигареты если ты конечно знаеш стоили 30 копеек а это 10 пачек епта! или 30 раз сходить в кино ***** насрать! а делов то...дать врот!
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24.03.2021 15:39 Ответить
Ну и как, заработал 3 рубля???
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21.04.2021 19:44 Ответить
наверное денег на Айфон не дал!))
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23.03.2021 19:55 Ответить
Ну вот, теперь его долго - долго будут развращать на зоне, заслужил...
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21.04.2021 19:51 Ответить
 
 