Педофила задержали на Львовщине: 63-летний мужчина предлагал деньги за секс мальчикам из неблагополучных семей
Мужчину из Жовквы задержали из-за развратных действий в отношении 11-летнего мальчика.
Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Мальчик рассказал обо всем другу, друг - своему отцу, а тот обратился в полицию. Педофила задержали с поличным.
"В одном из городов Львовского района мужчина совершал развратные действия в отношении 11-летнего мальчика. Подозреваемый задержан на месте преступления. Разоблачить фигуранта удалось благодаря обращению в полицию отца мальчика, друг которого стал жертвой этого лица", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным журналистов, педофил предлагал мальчикам из неблагополучных семей деньги за развратные действия.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко. ВИДЕО
Мужчине собираются сообщить о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего (ч.2 ст.156 УК Украины). Следователи также проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
попался старий пі...
Щось мені здається що все це ;жу-жу-жу;- кожного дня нова шокуюча тема- неспроста.