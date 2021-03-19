Педофила задержали на Львовщине: 63-летний мужчина предлагал деньги за секс мальчикам из неблагополучных семей

Мужчину из Жовквы задержали из-за развратных действий в отношении 11-летнего мальчика.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Мальчик рассказал обо всем другу, друг - своему отцу, а тот обратился в полицию. Педофила задержали с поличным.

"В одном из городов Львовского района мужчина совершал развратные действия в отношении 11-летнего мальчика. Подозреваемый задержан на месте преступления. Разоблачить фигуранта удалось благодаря обращению в полицию отца мальчика, друг которого стал жертвой этого лица", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным журналистов, педофил предлагал мальчикам из неблагополучных семей деньги за развратные действия.

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Мужчине собираются сообщить о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего (ч.2 ст.156 УК Украины). Следователи также проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.