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Новости Агрессия России против Украины
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В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

В учениях

Одессе состоялась главная конференция по планированию международных учений "Си Бриз - 2021".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Летом текущего года в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях состоятся многонациональные учения "Си Бриз - 2021". Учения будет проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируется привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран

К морскому компоненту будут привлекаться более 30 единиц кораблей, катеров и судов от ВМС Украины, морской охраны ГПСУ, ВМС США и других стран - членов НАТО и партнеров. На протяжении учений корабли будут выполнять задачи по поиску и уничтожению подводных лодок совместно с морской и патрульной авиацией, отрабатывать проведения эмбарговых операций и перехват судов-нарушителей. Кроме того, будет организовано обеспечение осмотра подозрительных судов, охраны морских линий коммуникаций и сопровождение важных грузов и конвоев, проведения десантных операций. Также в море будут выполнены практические артиллерийские стрельбы и отработаны меры противовоздушной обороны.

Управлять применением всех составляющих компонентов учений "Си Бриз - 2021" будет Морское командование ВМС ВС Украины.

Также смотрите: Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж

Особенностью учений станет использование ударного оперативно-тактического беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Воздушных Сил ВС Украины.

Автор: 

ВМС (1465) оборона (5204) Си-Бриз (145) военные учения (3457) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+6
Очередное испытание для пердильной кишки плешивого сморчка. 😎
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19.03.2021 18:57
+5
давно надо было разрешить базирование кораблей НАТО в Одессе....
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19.03.2021 19:14
+4
си бриз -путлер капут 2021
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19.03.2021 18:46
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Правила форума Совет форумчан
Научите их . Они в США засиделись без дела .
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19.03.2021 18:38 Ответить
пора, пора шестому флоту размяться на варшавянках
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19.03.2021 18:44 Ответить
Та давеча вроде размялись уже в Средиземном море на одной... с "калибрами"...
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19.03.2021 18:47 Ответить
тою, що з напрямними вала із залізного дерева
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19.03.2021 22:25 Ответить
Россия регулярно https://sprotyv.info/news/rossijskie-manevry-v-barencevom-more-povliyali-na-set-gps-v-norvegii создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом https://www.thetimes.co.uk/article/russia-jamming-signals-at-raf-cyprus-base-m2whgk0gh пишет газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведкечто из двух стран - России и Сирии, которые расцениваются как "враждебные" в этой части Средиземноморья, только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.

подводной лодки Б-237 «Ростов-на-Дону».

Однако и это еще не все. До Средиземного моря субмарину сопровождал британский патрульный корабль HMS Mersey, что https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/february/26/260221-mersey-monitors-russian-submarine подтверждают ВМФ Великобритании.
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20.03.2021 00:03 Ответить
си бриз -путлер капут 2021
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19.03.2021 18:46 Ответить
Параша ответит как всегда несимметрично.
"Ростов-на-Дне" уже на дне, ещё 6 корыт следуют тем же курсом.
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19.03.2021 18:50 Ответить
Очередное испытание для пердильной кишки плешивого сморчка. 😎
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19.03.2021 18:57 Ответить
давно надо было разрешить базирование кораблей НАТО в Одессе....
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19.03.2021 19:14 Ответить
Ого ,30 кораблів,а ще ж не порахували російські атомні підводні човни,вже залягли,ждуть мішені.
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19.03.2021 20:40 Ответить
А коли вже судно НАТО разом з українським військовим судном пройде Керченською протокою до Маріуполя без будь-якого дозволу, терирорією України.
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19.03.2021 21:47 Ответить
...она утонула

Начало не подкачало

В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ - Цензор.НЕТ 9703

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19.03.2021 22:51 Ответить
 
 