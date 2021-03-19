В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

Одессе состоялась главная конференция по планированию международных учений "Си Бриз - 2021".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Летом текущего года в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях состоятся многонациональные учения "Си Бриз - 2021". Учения будет проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

В этом году предполагается значительное увеличение состава сил и средств берегового компонента, в частности из состава морской пехоты Украины и США, большое количество бронированной техники и артиллерии. К воздушному компоненту планируется привлечь самолеты и вертолеты с американской стороны и со стороны украинской морской авиации, Воздушных Сил ВС Украины, Государственной пограничной службы, а также беспилотные авиационные комплексы.

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К морскому компоненту будут привлекаться более 30 единиц кораблей, катеров и судов от ВМС Украины, морской охраны ГПСУ, ВМС США и других стран - членов НАТО и партнеров. На протяжении учений корабли будут выполнять задачи по поиску и уничтожению подводных лодок совместно с морской и патрульной авиацией, отрабатывать проведения эмбарговых операций и перехват судов-нарушителей. Кроме того, будет организовано обеспечение осмотра подозрительных судов, охраны морских линий коммуникаций и сопровождение важных грузов и конвоев, проведения десантных операций. Также в море будут выполнены практические артиллерийские стрельбы и отработаны меры противовоздушной обороны.

Управлять применением всех составляющих компонентов учений "Си Бриз - 2021" будет Морское командование ВМС ВС Украины.

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Особенностью учений станет использование ударного оперативно-тактического беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 Воздушных Сил ВС Украины.