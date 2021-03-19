Активисты на митинге призвали СНБО наложить санкции на сеть заправок "БРСМ-Нафта" за финансирование пророссийских сил. ФОТО

Активисты движения "Национальное Сопротивление" провели митинг под офисом "БРСМ-Нафта"". Они призвали СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования пророссийских сил этой компанией.

Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования антиукраинских сил этой компанией. Виновные должны быть наказаны и привлечены к ответственности за государственную измену и финансирование терроризма", – отмечают в организации.

Во время акции более полусотни представителей "Национального Сопротивления" жгли файеры, скандировали лозунги и держали плакаты: "Стоп Россия – СТОП БРСМ", "БРСМ – прокладка Кремля", "1 литр бензина с БРСМ – 1 пуля в украинского воина", "Заправляешься на БРСМ – финансируешь Шария","Бензин с БРСМ – деньги Шарию". В течение митинга охранники офиса "БРСМ-Нафта" стояли напротив активистов с брандспойтом и огнетушителем.

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"Мы требуем от правоохранительных органов немедленно перекрыть источники финансирования пророссийских сил, в частности – ОПЗЖ и партии Шария, иначе украинским патриотам придется сделать это самим", – отметили представители "Национального Сопротивления".

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" выпустили сюжет, где рассказывается о финансировании деятельности политического проекта "Партия Шария" сетью автозаправочных станций "БРСМ-Нафта". Авторы расследования ссылаются на переписку членов политической силы.