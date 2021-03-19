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Активисты на митинге призвали СНБО наложить санкции на сеть заправок "БРСМ-Нафта" за финансирование пророссийских сил. ФОТО

Активисты движения "Национальное Сопротивление" провели митинг под офисом "БРСМ-Нафта"". Они призвали СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования пророссийских сил этой компанией.

Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Активисты на митинге призвали СНБО наложить санкции на сеть заправок БРСМ-Нафта за финансирование пророссийских сил 01

"Мы призываем СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования антиукраинских сил этой компанией. Виновные должны быть наказаны и привлечены к ответственности за государственную измену и финансирование терроризма", – отмечают в организации.

Во время акции более полусотни представителей "Национального Сопротивления" жгли файеры, скандировали лозунги и держали плакаты: "Стоп Россия – СТОП БРСМ", "БРСМ – прокладка Кремля", "1 литр бензина с БРСМ – 1 пуля в украинского воина", "Заправляешься на БРСМ – финансируешь Шария","Бензин с БРСМ – деньги Шарию". В течение митинга охранники офиса "БРСМ-Нафта" стояли напротив активистов с брандспойтом и огнетушителем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заправку сети "БРСМ-Нафта" облили кровью за финансирование пророссийской партии Шария. ФОТО

Активисты на митинге призвали СНБО наложить санкции на сеть заправок БРСМ-Нафта за финансирование пророссийских сил 02

"Мы требуем от правоохранительных органов немедленно перекрыть источники финансирования пророссийских сил, в частности – ОПЗЖ и партии Шария, иначе украинским патриотам придется сделать это самим", – отметили представители "Национального Сопротивления".

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" выпустили сюжет, где рассказывается о финансировании деятельности политического проекта "Партия Шария" сетью автозаправочных станций "БРСМ-Нафта". Авторы расследования ссылаются на переписку членов политической силы.

Автор: 

санкции (11285) СНБО (4431) БРСМ-Нафта (22) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+5
Санкції для подібної сволоти це наче чудово, але, наприклад, "спортмастер" як працював так і працює.
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19.03.2021 19:03
+4
Факелы - уже хорошо. Осталось их отнести, "куда нужно"...
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19.03.2021 19:00
+3
***-а! А я у этих пи**расов вчера впервые заправился! Да ещё и карту скачал на телефон! Ноги моей больше у этих говнюков не будет!😡😡😡😡
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19.03.2021 19:06
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Факелы - уже хорошо. Осталось их отнести, "куда нужно"...
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19.03.2021 19:00 Ответить
Санкції для подібної сволоти це наче чудово, але, наприклад, "спортмастер" як працював так і працює.
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19.03.2021 19:03 Ответить
За що заплатили - за те і мітингують.....
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19.03.2021 19:26 Ответить
***-а! А я у этих пи**расов вчера впервые заправился! Да ещё и карту скачал на телефон! Ноги моей больше у этих говнюков не будет!😡😡😡😡
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19.03.2021 19:06 Ответить
Опять передел?
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19.03.2021 19:07 Ответить
Проблема общая, а не только БРСМ, почему вообще разрешен импорт нефтепродуктов сделанных из российской нефти? объем импорта топлива, масел из России и Белоруссии становит 6.5 млрд. $ в год, которые получает от наших барыг оккупант...
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19.03.2021 19:12 Ответить
Тому що з 1991 року ніхто не хотів розвитку своєї держави, а тільки дерибан з росією. Бо гівнопродукція , яка випускалася в СРСР нікому в світі не потрібна була, крім бувших республік СРСР. А мізки не навчилися напружувати та переналаштовувати на новий вектор.
Ось маєм, що маєм.
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19.03.2021 20:02 Ответить
Почему этих активистов кацапский амик не волнует вообще?
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19.03.2021 19:23 Ответить
Він йде бахматюкові......... Ти- що???
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19.03.2021 19:25 Ответить
От кого потрібно "вакцинувати" індійським шмурдяком в першу чергу!.......
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19.03.2021 19:24 Ответить
А есть хоть одна заправка чтоб никаким боком к кацапам не относилась? На БРСМ самое дешевое топливо, вот и появился зуд у "активистов".Это ЖЖЖЖ не спроста!
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19.03.2021 19:56 Ответить
ребята на почасовой Правда не пыльная работа
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20.03.2021 00:37 Ответить
являюсь владельцем флекс фуэл форда и какое то время заправлялся их спиртовым бензом. И стал замечать что иногда тачку дергает на светофорах, думал что смерть настает моей АКПП. Но смущало что не всегда такое. "Вылечилось" все это сменой заправки, залил нормальный бенз (сеть не буду называть чтобы не думали что я тут прислан конторой поднасрать БРСМу) - и конвульсии моего коробаса прошли с первого же бака. Так что смотрите сами, стоит ли помимо финансирования Шария еще и лить себе в бак дерьмо нестабильного качества, учитывая что этим дерьмом даже на халяву брезговали петушастые активисты
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20.03.2021 01:46 Ответить
 
 