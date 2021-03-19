Деньги из "коронавирусного" фонда ушли на стимулирование экономики, закупку ИВЛ, соцвыплаты и силовиков, - Минфин

Из выделенных правительством на борьбу с COVID-19 78 млрд грн в прошлом году использовали 67 млрд.

Об этом первый замминистра финансов Денис Улютин сообщил во время публичного представления отчета о выполнении Государственного бюджета Украины на 2020 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Примерно 16 млрд грн пошли на финансирование дополнительных мероприятий по социальной защите граждан. 352 тыс. украинцев получили помощь или страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, почти 370 тыс. работников получили материальную помощь по частичной безработице на период действия карантина, 87 тыс. физическим лицам - предпринимателям оказана помощь на детей. Все это - прямая поддержка от государства в период карантина, которая непосредственно поступила в бюджеты домохозяйств ", - подчеркнул чиновник.

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Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам.

Примерно 4,5 млрд грн дополнительно предоставили правоохранительным органам - на обеспечение безопасности в условиях карантина. Львиную долю этих средств потратили на доплаты правоохранителям, которые непосредственно контактируют с людьми, в частности, патрулируют улицы городов и сел.

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"Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий ", - добавил Улютин.

Первый замминистра также сообщил, что по договоренности с МВФ до мая должен закончиться аудит расходования средств из Фонда борьбы с COVID-19. И пообещал, что результаты проверки сразу же обнародуют, ничего не скрывая ни от международных партнеров Украины, ни от соотечественников.