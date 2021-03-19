РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10915 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 416 37

Деньги из "коронавирусного" фонда ушли на стимулирование экономики, закупку ИВЛ, соцвыплаты и силовиков, - Минфин

Деньги из

Из выделенных правительством на борьбу с COVID-19 78 млрд грн в прошлом году использовали 67 млрд.

Об этом первый замминистра финансов Денис Улютин сообщил во время публичного представления отчета о выполнении Государственного бюджета Украины на 2020 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Примерно 16 млрд грн пошли на финансирование дополнительных мероприятий по социальной защите граждан. 352 тыс. украинцев получили помощь или страховые выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, почти 370 тыс. работников получили материальную помощь по частичной безработице на период действия карантина, 87 тыс. физическим лицам - предпринимателям оказана помощь на детей. Все это - прямая поддержка от государства в период карантина, которая непосредственно поступила в бюджеты домохозяйств ", - подчеркнул чиновник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат

Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам.

Примерно 4,5 млрд грн дополнительно предоставили правоохранительным органам - на обеспечение безопасности в условиях карантина. Львиную долю этих средств потратили на доплаты правоохранителям, которые непосредственно контактируют с людьми, в частности, патрулируют улицы городов и сел.

Также на Цензор.НЕТ: За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко

"Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий ", - добавил Улютин.

Первый замминистра также сообщил, что по договоренности с МВФ до мая должен закончиться аудит расходования средств из Фонда борьбы с COVID-19. И пообещал, что результаты проверки сразу же обнародуют, ничего не скрывая ни от международных партнеров Украины, ни от соотечественников.

Автор: 

деньги (932) карантин (16729) Минфин (1556) финансы (344) фонд (142) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
И сколько, к примеру, ИВЛ купили за деньги из Короновирусного фонда?
показать весь комментарий
19.03.2021 19:01
+20
штуки три-пять. И то много. А вот с каких пор мусора стали военными - ума не приложу.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:30
+14
Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2104
показать весь комментарий
19.03.2021 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И сколько, к примеру, ИВЛ купили за деньги из Короновирусного фонда?
показать весь комментарий
19.03.2021 19:01 Ответить
штуки три-пять. И то много. А вот с каких пор мусора стали военными - ума не приложу.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:30 Ответить
Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2137
показать весь комментарий
19.03.2021 21:52 Ответить
А короновирус?
показать весь комментарий
19.03.2021 19:05 Ответить
А что с ним ?
показать весь комментарий
19.03.2021 19:08 Ответить
Він в порядку. Його не чіпали.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:46 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2021 00:32 Ответить
Не знаю. Фонд имени короновируса. Отсюда и вопрос, что там с "виновником торжества". А то там есть все, кроме того, чьим именем обозвали фонд.
показать весь комментарий
19.03.2021 20:11 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2021 00:31 Ответить
Відміняється. Це фейк.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:12 Ответить
а короновирус обойдется и вообще его уже почти победили . к тому же сейчас лютует британский штамп значит пускай Британия и дает деньги
показать весь комментарий
19.03.2021 19:15 Ответить
а что - логично...
показать весь комментарий
19.03.2021 19:29 Ответить
Деньги (26 млрд грн) из "коронавирусного" фонда ушли на стимулирование экономики. "Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий ." Удивительно .
показать весь комментарий
19.03.2021 19:07 Ответить
Ну да, - могли потерять Квартал.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:33 Ответить
А що таке "креативні індустрії"? То аналог "рєдіска нє харошій чєлавєк"? Креативні індустрії - навколоквартальна шобла?
показать весь комментарий
19.03.2021 19:48 Ответить
А про 35 млрд, що закатали в асфальт чому не згадав? Чи хоч якось виправдати ці витрати навіть увесь "авторський колектив студії Квартал-95" не зміг вигадати?
показать весь комментарий
19.03.2021 19:07 Ответить
охотно верю

вот например Степанов из средств Ковидного фонда прикупил себе пальтишко за 620 000 гривен . думаете спи#дил ? а ни фига . стимулировал экономику . не нашу правда но то уже нюансы
показать весь комментарий
19.03.2021 19:08 Ответить
А какие креативные индустрии, стимулируют экономику? Про поддержку туризма понятно, буковель и т.д.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:19 Ответить
Лига смеха, например. Експортируется.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:34 Ответить
Гроші з "коронавірусного" фонду пішли на стимулювання економіки, закупівлю ШВЛ, соцвиплати і силовиків, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2104
показать весь комментарий
19.03.2021 19:20 Ответить
Т.е. на распил на строительстве пошло:

Кроме того, на здравоохранение из Фонда, по словам Улютина, потратили почти 20 млрд грн. Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, обеспечение больниц кислородом, реконструкцию приемных отделений, закупку средств индивидуальной защиты, а также на доплаты медицинским работникам."
и
"Около 26 млрд грн направлено на стимулирование экономики. Речь идет, среди прочего, и о поддержке заведений культуры, туризма, креативных индустрий "

пусть на закупку аппаратов ИВЛ, костюмов и масок эти рукожопы потратили 3 млрд. пусть медикам выплатили еще 3. пусть 10 пошло на борьбу с ковидом - хрен с ним

разворовали на "строительстве" 26+10 - 37 лярдов!\охренеть креативщики нажились

дорог уже нет. яма на яме. то что "реконструировали" уже пора реконструировать заново
показать весь комментарий
19.03.2021 19:20 Ответить
рассказали как распилили бабло....
показать весь комментарий
19.03.2021 19:27 Ответить
Короче, пустили на самое необходимое. Еще короче - просрали. А про силовиков даже слова не подберу, но всем все и так понятно. Говорим - эпидемия - подразумеваем - силовик...
показать весь комментарий
19.03.2021 19:33 Ответить
//// классика ))) х/ф Гараж
...машинисту крана была выплачена премия, которая была проведена строго по смете как оплата дневного сторожа, дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были уплачены строго по смете как работы по озеленению...все работы производились согласно ранее утвержденной смете...но... но товарищи... имеется перерасход ...
показать весь комментарий
19.03.2021 19:46 Ответить
Від стимулювання економіка країни зростає. А найхворішими вийшли Ахметов з Коломойським, яким простимулювали їхній лоховірус.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:48 Ответить
С таким разбрасыванием денег транши от МВФ уже излишни.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:51 Ответить
И на куртку Степанову за 620 000грн.
показать весь комментарий
19.03.2021 19:57 Ответить
а где деньги?
ушли...
показать весь комментарий
19.03.2021 20:00 Ответить
ох уж эти стимуляторы...
показать весь комментарий
19.03.2021 20:00 Ответить
алле,гараж, а дальше как?
показать весь комментарий
19.03.2021 20:31 Ответить
А ДОЛЖНЫ были пойти на ремонт отделений , больниц, покупку защитных средств,оборудования и аппаратуры, выплаты медперсоналу, закупку вакцин и лекарств!

77 тысяч врачей и медсестер уволились и УЕХАЛИ за год!

Но для зебилов , чемпионов по борьбе с ковидом, воровство и пиар на первом месте!
показать весь комментарий
19.03.2021 20:51 Ответить
Виїхали з метою "економії" держвитрат на виплату їм зарплат. Недарма ж закликали на їх місця ФОПів.
показать весь комментарий
20.03.2021 07:37 Ответить
Нормально, так откровенно сознаться в воровстве целевых денег! Стимулирование экономики?!
Да еще и во время эпидемии, отсутствия элементарного кислорода, ИВЛ, мест в больницах, финансирования врачей!
Порядочные люди при 10% залете уходят в отставку, а тут только вперед ногами вариант поможет.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:00 Ответить
В 2021 році "короновірусного фонда" не має, значить короновіруса теж)
Таки "майстри по боротьбі з короновірусом")
показать весь комментарий
19.03.2021 21:25 Ответить
https://www.dsnews.ua/society/zelenskiy-utverzhdaet-chto-koronavirusnogo-fonda-nikogda-ne-bylo-22022021-416535 Постоянная брехня!(((
показать весь комментарий
20.03.2021 00:55 Ответить
Недарма ж серед "чемпіонів" по боротьбі з коронавірусом.
показать весь комментарий
20.03.2021 07:32 Ответить
 
 