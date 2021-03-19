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СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на заседании СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения", - сообщил Иван Баканов.

В частности, речь идет о санкциях к Виктору Януковичу и бывшим премьер-министру Николаю Азарову, министру обороны Павлу Лебедеву, министру образования Дмитрию Табачнику, генеральному прокурору Виктору Пшонке и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты на митинге призвали СНБО наложить санкции на сеть заправок "БРСМ-Нафта" за финансирование пророссийских сил. ФОТО

Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти должностные лица способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

"Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию "Харьковских соглашений". А часть - до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе ", - резюмировал Иван Баканов.

Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются владельцами ОАО "Донецкоблгаз". Ведь они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории операции Объединенных сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2014 года СБУ открыла более 16,6 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и терроризма, - Баканов

Автор: 

санкции (11285) СНБО (4431) Янукович Виктор (30785) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+3
А це розповсюджується на міністрів часів хама?
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19.03.2021 19:26
+2
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Фашик Донецкий. Как интересно))) скрины с официального Инстаграмм акаунта предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрия
Для тех, кто не понял - чувак отлайкал фото открытого гея Станислава Лепшеева из москвы
Прям неожиданно так))))

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников - Цензор.НЕТ 7836
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19.03.2021 19:25
+1
шоб два раза не бегать, - предлагаю ввести санкции на Гитлера, Николая Второго и Батыя.
Ото пиар будет так пиар)
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19.03.2021 19:31
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https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Фашик Донецкий. Как интересно))) скрины с официального Инстаграмм акаунта предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрия
Для тех, кто не понял - чувак отлайкал фото открытого гея Станислава Лепшеева из москвы
Прям неожиданно так))))

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции к Януковичу, Азарову и ряду других бывших чиновников - Цензор.НЕТ 7836
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19.03.2021 19:25 Ответить
А це розповсюджується на міністрів часів хама?
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19.03.2021 19:26 Ответить
На того, который тебя на бутлыку насадил, нет
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19.03.2021 19:48 Ответить
Ваші еротичні фантазії мене не цікавлять.
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19.03.2021 19:50 Ответить
Рекомендації СБУ як для мертвого припарки
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19.03.2021 19:29 Ответить
шоб два раза не бегать, - предлагаю ввести санкции на Гитлера, Николая Второго и Батыя.
Ото пиар будет так пиар)
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19.03.2021 19:31 Ответить
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України

?????
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19.03.2021 19:31 Ответить
Печально! В этот раз, гора родила мышь (
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19.03.2021 19:32 Ответить
Нічо сє Вовіка, Єрмака та Подоляка перед виходом фільму від Bellingcat плющить!
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19.03.2021 19:43 Ответить
Зо означає «санкції»?! І в чому різниця між кримінальним кодексом і «санціями»?
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19.03.2021 19:44 Ответить
Санкції потрібні не тільки проти зрадників-втікачів, але в першу чергу проти впливових і дієздатних посадовців і бізнесменів, окрім Медведчука, які не приховують антиукраїнські погляди і вчинки
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19.03.2021 20:52 Ответить
О СБУ ВЫСКОЧЫЛО !Не РНБО а мойдодыр и подниматель рейтингов тонущей в схематозах и предозах ласти...
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19.03.2021 23:17 Ответить
Хорошковский, говорит Лерос, прикрыл дело на Баканова и Вовку во времена его работы на Интере - ОТМЫВАНИЕ-с ДЕНЕГ-с. ТАК ЭТО? Или Лероса за граты за брехню? Если на Януковича дела открывают и на Богдана Хмельницкого- то че б на себя не выйти?
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19.03.2021 23:20 Ответить
имитация бурной деятельности.... Хочется услышать начальника транспортного цеха : Когда реальный срок получит бородатая бабушка, а также Портнов, Татаров, Ермак и прочая шваль? Как такая не далекая и беспринципная тетка как Венедиктова может быть ген. прокурором Украины? Как " успехи" по борьбе с корупцией? Когда планируют завершить вакцинацию?. и т.д
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20.03.2021 01:01 Ответить
 
 