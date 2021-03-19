Новый Трудовой кодекс, растаможка авто в приложении "Дія" и уменьшение платы за обслуживание банковских карт, - Зеленский провел заседание Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ, на котором был рассмотрен вопрос о доступности безналичных расчетов, изменений в трудовое законодательство, новой модели растаможка автомобилей, а также относительно земельных отношений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Открывая заседание, Глава государства отметил важность встреч в рамках Национального совета реформ, но отметил, что все вопросы повестки дня должны доводиться до конца и реализовываться в полной мере.

"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ. Мне кажется, что это очень важно для наших граждан ", - сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что реформы необходимо проводить не ради самих реформ, а с целью улучшения жизни граждан и улучшение бизнес-климата в стране.

"Чтобы реформы не были символические, бумажные, а чтобы то, что мы здесь озвучим, имело результат. Желаю нам всем серьезного результата ради наших людей", - подчеркнул Глава государства.

Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили отметил, что вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня Национального совета реформ, очень нужны - они насущные, но не решались десятилетиями.

"Как закон о земле, и сейчас мы обсуждаем имплементацию этого закона, является революционным и историческим. Как сегодня мы обсуждаем вопрос упрощения трудового законодательства. 30 лет украинской независимости никто не додумался не только его упростить, а наоборот - все больше усложняли его для бизнеса и все больше бюрократизировали Трудовой кодекс 1971 года", - сообщил Саакашвили.

Национальный совет реформ также рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., А потери бюджета достигают 300-400 млн долл. Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дія". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

Также был рассмотрен вопрос упрощения трудового законодательства для малого и среднего бизнеса (с количеством работников до 250 человек). В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками, что облегчит работодателям ведение кадровых вопросов, ведь большинство из них будет урегулировано трудовым договором.

Это будет способствовать увеличению гибкости рынка труда и количества официально трудоустроенных лиц и уменьшению "теневой" занятости, повышению поступлений в бюджет от легализации труда и устойчивому экономическому росту. Ожидается, что будет преодолена коррупция во время проверок бизнеса по вопросам трудовых отношений.

Кроме того, во время заседания Нацсовета реформ был рассмотрен вопрос уменьшения комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга (обслуживание платежей пластиковыми карточками).

Реагируя на обращение 300 тыс. компаний, в мае 2020 правительство утвердило программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, в которой указывалась необходимость ограничения платы за эквайринг. В Верховной Раде уже зарегистрирован ряд законопроектов по уменьшению комиссии от суммы этих транзакций.

На заседании Национального совета реформ также обсуждалось совершенствование системы управления и упрощения регулирования земельных отношений. После передачи земель в собственность территориальных общин они смогут самостоятельно ими распоряжаться, органы местного самоуправления получат право осуществлять контроль за самовольным занятием земельных участков и нецелевым использованием земель.

После внедрения реформы продаже прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности будет происходить исключительно на электронных аукционах в единой государственной электронной системе".