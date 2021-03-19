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Новый Трудовой кодекс, растаможка авто в приложении "Дія" и уменьшение платы за обслуживание банковских карт, - Зеленский провел заседание Нацсовета реформ

Новый Трудовой кодекс, растаможка авто в приложении

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ, на котором был рассмотрен вопрос о доступности безналичных расчетов, изменений в трудовое законодательство, новой модели растаможка автомобилей, а также относительно земельных отношений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Открывая заседание, Глава государства отметил важность встреч в рамках Национального совета реформ, но отметил, что все вопросы повестки дня должны доводиться до конца и реализовываться в полной мере.

"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ. Мне кажется, что это очень важно для наших граждан ", - сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что реформы необходимо проводить не ради самих реформ, а с целью улучшения жизни граждан и улучшение бизнес-климата в стране.

"Чтобы реформы не были символические, бумажные, а чтобы то, что мы здесь озвучим, имело результат. Желаю нам всем серьезного результата ради наших людей", - подчеркнул Глава государства.

Председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили отметил, что вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня Национального совета реформ, очень нужны - они насущные, но не решались десятилетиями.

"Как закон о земле, и сейчас мы обсуждаем имплементацию этого закона, является революционным и историческим. Как сегодня мы обсуждаем вопрос упрощения трудового законодательства. 30 лет украинской независимости никто не додумался не только его упростить, а наоборот - все больше усложняли его для бизнеса и все больше бюрократизировали Трудовой кодекс 1971 года", - сообщил Саакашвили.

Национальный совет реформ также рассмотрел вопрос внедрения новой модели растаможивания автомобилей. Было отмечено, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долл., А потери бюджета достигают 300-400 млн долл. Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Растаможить транспортное средство будет возможно через портал государственных услуг "Дія". Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

Также был рассмотрен вопрос упрощения трудового законодательства для малого и среднего бизнеса (с количеством работников до 250 человек). В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками, что облегчит работодателям ведение кадровых вопросов, ведь большинство из них будет урегулировано трудовым договором.
Это будет способствовать увеличению гибкости рынка труда и количества официально трудоустроенных лиц и уменьшению "теневой" занятости, повышению поступлений в бюджет от легализации труда и устойчивому экономическому росту. Ожидается, что будет преодолена коррупция во время проверок бизнеса по вопросам трудовых отношений.

Кроме того, во время заседания Нацсовета реформ был рассмотрен вопрос уменьшения комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга (обслуживание платежей пластиковыми карточками).

Реагируя на обращение 300 тыс. компаний, в мае 2020 правительство утвердило программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, в которой указывалась необходимость ограничения платы за эквайринг. В Верховной Раде уже зарегистрирован ряд законопроектов по уменьшению комиссии от суммы этих транзакций.

На заседании Национального совета реформ также обсуждалось совершенствование системы управления и упрощения регулирования земельных отношений. После передачи земель в собственность территориальных общин они смогут самостоятельно ими распоряжаться, органы местного самоуправления получат право осуществлять контроль за самовольным занятием земельных участков и нецелевым использованием земель.

После внедрения реформы продаже прав на земельные участки государственной и коммунальной собственности будет происходить исключительно на электронных аукционах в единой государственной электронной системе".

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Саакашвили Михеил (3307) Национальный совет реформ (58)


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Топ комментарии
+12
А помните год назад всплыл такой персонаж в зекоМанде как михуэль сцакашвилли?! Так вот, уже ровно год как он главный реформатор всех зеленых реформаторов в стране. Может кто-то назвать хоть одну реформу, которую провел михуэль за эти долбанные 12 месяцев?!!
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19.03.2021 19:52
+6
Так от чому він не поїхав в госпіталь із президентом Литви провідати ранених воїнів! Вирішував невідкладні державні справи!
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19.03.2021 19:50
+6
Что из того что Саакашвилли сделал в Украине не зашквар? Я бы выбрал опять Порошенко
- вот у него есть реальные дела.
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19.03.2021 20:50
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Правила форума Совет форумчан
Так от чому він не поїхав в госпіталь із президентом Литви провідати ранених воїнів! Вирішував невідкладні державні справи!
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19.03.2021 19:50 Ответить
Аферист Саакашвілі штовхав промову!
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19.03.2021 19:51 Ответить
Саакашвілі - це людина, яка забезпечила у свій час безпрецедентні темпи розвитку своєї країни. Як ніхто інший. І при цьому не збагатилась, як усі інші постсовкові президенти. А Ви його обзиваєте аферистом. Це неправильно!
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19.03.2021 20:09 Ответить
Что из того что Саакашвилли сделал в Украине не зашквар? Я бы выбрал опять Порошенко
- вот у него есть реальные дела.
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19.03.2021 20:50 Ответить
за американские деньги, заметим, обеспечила. а знаете, кто больше всего в мире получал американских денег от США, МВФ и прочих институций? Израиль, конечно, а вы на кого подумали? А знаете кто был на втором месте, правильно Грузия времен Саакашвили
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19.03.2021 20:55 Ответить
Забезпечила, забезпечила. Недаремно його рейтинг до других президенських виборів впав майже наполовину, а на третіх його партія пролетіла, як фанера... Чи в Грузії теж "нарід" неправильний, не оцінив "реформатора"? І так, Саак боїться вертатись додому, бо засуджений "реформованим" ним же судом. Тут теж не зрозуміло, що там пішло не так: чи то суд "реформований" неправильно, чи то неправильний "реформатор".
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19.03.2021 22:23 Ответить
Это ты где такое вычитал, сказочник? Сцыкашвили- профессиональный разрушитель. Единственное что он делал- разрушал систему. Строили реальные бизнесмены, Бадри Патаркацишвили, в первую очередь. И судили Сцыкашвили в реформированной Грузии как раз за коррупцию. И реформированный суд Грузии дал Карлсону реальный срок, от отбывания которого его спас Коломойский. Ввезя в Украину как мину замедленного действия под Зеленским. Если шо то пойдет не так,Беня выдернет шнурок под Сцыкашвили и тот взорвецца.
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19.03.2021 22:26 Ответить
згоден він не аферист, він такий кіношний тип авантюриста. ні на що непридатне чмо, нехай в Грузії відсидить, а тоді приїде реформи робити
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20.03.2021 06:14 Ответить
Зепрез просто боится атошников, а то еще пошлют на 42 буквы...
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19.03.2021 20:04 Ответить
А помните год назад всплыл такой персонаж в зекоМанде как михуэль сцакашвилли?! Так вот, уже ровно год как он главный реформатор всех зеленых реформаторов в стране. Может кто-то назвать хоть одну реформу, которую провел михуэль за эти долбанные 12 месяцев?!!
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19.03.2021 19:52 Ответить
Такие как придурок Super GutХуэль мешал все 12 месяцев.
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19.03.2021 20:32 Ответить
Я не ожидал от тебя дельного ответа. И как ты бедолага живешь без мозгов?!
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19.03.2021 21:26 Ответить
Чтобы Михаил провёл реформы его нужно избрать президентом, ибо власть в Украине есть только у президента.
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19.03.2021 20:34 Ответить
если бы он был в состоянии что-то реформировать то не занял бы чынную должность
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19.03.2021 20:47 Ответить
Должность за которую не получает из бюджета ни копейки. Депутаты СН продавшиеся олигархам провалили назначение на вице-премьера, а Зе не был настойчив потому что сам поддерживает олигархов. Вот и вся правда.
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19.03.2021 20:57 Ответить
к сожалению, его должность чисто номинальная - консультативная. так шо успокойся
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19.03.2021 21:25 Ответить
я же и сказал, бот рязанский, что если бы он был в состоянии хоть что-то реформировать, то не занял бы чисто номинальную, пустую должность
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24.03.2021 21:42 Ответить
запорожский тогда уж.
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24.03.2021 22:19 Ответить
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24.03.2021 23:29 Ответить
щоб він провів реформи його треба вислати в Грузію
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20.03.2021 06:18 Ответить
Б/У авто - це б/у авто. Це як використаний туалетний папір. І за його повторне користування треба платити зеленій падлюці?
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19.03.2021 19:54 Ответить
Ты хоть чуть-чуть ума имеешь в голове или одна тебе нужна только для того чтобы кушать?
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19.03.2021 20:34 Ответить
Главная проблема зеленского заключается в том, что он до сих пор думает, будто работа президента заключается в сьемках прикольных видосиков. Именно видосиков не хватает нищему народу
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19.03.2021 19:56 Ответить
Та він, з усіх ознак і з самого початку взагалі не думає. Його Ахметченко з Коломийським найняли для того, щоб він годував народ відосіками.
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19.03.2021 20:01 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Народ не нищий, народ ОГРАБЛЕННЫЙ. Ограбленный разного рода ахметовыми, каломойскими, пинчуками, хорошковскими, тимошенками, зеленскими и прочей сволочью.
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19.03.2021 20:05 Ответить
Это не та "Дія", что на серверах в Московии храниться?
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19.03.2021 20:03 Ответить
Нє
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19.03.2021 20:35 Ответить
Да ладно НЭ, именно та. У нас другой нет.
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19.03.2021 21:16 Ответить
ну раз ты так уверено, то зачем спрашивать? дебилы ж уверены в своей правоте априори.
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19.03.2021 21:26 Ответить
Ваша уверенность в этом вопросе меня, как врача психиатра, очень радует. Я уже на пенсии, а вот благодаря таким как вы, мои коллеги без работы не остануться.
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20.03.2021 07:30 Ответить
это та после регистрации фопа в которой ко мне повалил спам из ломбардов и всяких сомнительных установ. или может приват слил...
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19.03.2021 20:43 Ответить
"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ. Мне кажется, что это очень важно для наших граждан ", - сказал Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/n3254516

Не приведи Господи!
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19.03.2021 20:15 Ответить
Твоя осведомленность зашкаливает, ты проффесор экономики наверное?
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19.03.2021 20:39 Ответить
Просто я живу в реальном мире, и довольно давно.
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19.03.2021 21:01 Ответить
"Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ"

кто может перевести с зебильного? что он хочет "заключить" на следующем заседании?
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19.03.2021 20:15 Ответить
это загадка. У брехунов, имитаторов, предателей и коррупционкров пустое дело смысла в словах искать. они же говорят, чтобы развести
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19.03.2021 20:41 Ответить
Заключили какое то соглашение на этом заседании.
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19.03.2021 20:41 Ответить
с кем? на каком на "этом"
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19.03.2021 20:43 Ответить
О заседании написано в заголовке статьи, не поленись подняться выше и прочитать. Соглашение с присутствующими, наверное типа руководителей комитетов, фракций, конкретно не известно, людей которые влияют на голосование в ВР, я думаю.
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19.03.2021 21:04 Ответить
ты тупой?

Я хотел бы, чтобы в следующий раз мы действительно заключили и услышали результаты всех наших заседаний Совета реформ
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19.03.2021 21:09 Ответить
янелох пришел к карлсону с предьявой "хде работа ептыть". жаль видео нет. я бы посмотрел на морду саки
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19.03.2021 20:16 Ответить
"В частности, предлагается введение договорного режима отношений между работодателем и работниками"

бл скажите кто нибудь грузину что трудовые договора существуют очень давно как и коллективный договор!

сцки. вот пример реальной имитации "ничегонеделанья". полтора года сидят жопы протирают обсуждают вопросы
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19.03.2021 20:19 Ответить
гад зе!лёный и очковтиратель... какой бизнес климат без прокуратуры и судов??? *** где полиция???
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19.03.2021 20:38 Ответить
Речь идет о том, чтобы не придерживаться законов 1971 года, а вместо них заключать договора (например об отпусках, выходных и т.п.) в тех случаях когда требования старых законов невыполнимы для работодателя, иначе его деятельность теряет смысл. Разберись сначала.
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19.03.2021 20:46 Ответить
ну так разберись
трудовые договора заключаются очень давно. как и коллективные договора на больших предприятиях. там все прописано. а это - имитация работы
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19.03.2021 20:59 Ответить
В законе положено например 24 дня отпуска, а предприниматель может дать только 12. Все нужно разжевывать.
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19.03.2021 21:06 Ответить
ну так поздравляю. теперь работник не сможет требовать 24 а будет отдыхать 12 как хочет работодатель. я так понимаю это и есть прорыв реформ?

разжевывать будешь себе. я в этой теме с 1995 года кручусь и про отпуска и договора могу рассказать гораздо больше чем тебе кажется
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19.03.2021 21:08 Ответить
Для тебя наверное открытием будет что уже давно многие работодатели работают с нарушением КЗОТ, например работают по 12 часов вместо 8, а отпуска тоже сокращают. Кого-то за это посадили или оштрафовали? Так на хрена нужен такой устаревший КЗОТ, где много чего хорошего написано, только не выполняется? Ты можешь потребовать в договоре не 24 дня, а 30, не обязательно меньше. Тут как на базаре, как договоришься. А советские трудовые договора - это бумагомарательство.
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19.03.2021 21:24 Ответить
сейчас КЗоТ имеет приоритеты над договорами в части соцуиального обеспечения и приема=увольнения. а "реформаторы" предлагают все воткнуть в договор? ну ок. мне по барабану. я не работаю на дядю. сын мой надеюсь тоже не будет работать на кого то. посмотрим.
я буду смеяться с тех зеленожопиков которым их руководителя поставят условия подписать договор с отпуском 10 календарных в год или нахер за забор. а сказать то и нечего будет. вот это будет весело. или про неоплачиваемые больничные.
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19.03.2021 21:01 Ответить
Тот кто не хочет, пусть ищет дальше, может наткнется на такого миллионера как ты. Многие будут согласны и на такие условия когда кризис. Главное сейчас увеличить рынок труда (чтобы не было безработных), а он (рынок) постепенно всё отрегулирует. Смысл такой.
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19.03.2021 21:13 Ответить
во! правильно! нахер быдло в стойло! пусть пашут!
а чой то они в польшу идет?
дебилы мля
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19.03.2021 21:19 Ответить
главный источник безработицы - КЗоТ а не криворогульные недороблы у власти которые убивают экономику
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19.03.2021 21:20 Ответить
Так кто власть выбирает?
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19.03.2021 21:33 Ответить
Сначала выбирают, а потом в Польшу бегут от своего же выбора.
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19.03.2021 21:34 Ответить
оно тут не для разбираться, а поднять шум своей гавканиной. типичное поведение порошков очевидно же
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19.03.2021 21:27 Ответить
в течении пяти лет снизится на 30 процентов. Конкретно можно, НДС, акциз, года. Это ни о чём фраза. типа как нах послал.
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19.03.2021 20:21 Ответить
где нормальные суды зеля? где полиция и прокуратура? почему Коломойского не выдали в США и где расследование сдачи операции по вагнерам, гад?
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19.03.2021 20:32 Ответить
тебе в рифму?
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19.03.2021 21:02 Ответить
в караганде?
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24.03.2021 21:44 Ответить
 
 