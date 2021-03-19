СНБО вводит санкции против 19 недропользователей, проходящих по делу компании Ставицкого, - Данилов (обновлено)
Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года добивается в судах Офис генпрокурора.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу после заседания.
Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарской (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинской (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанской (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковской (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковской (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновской (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейной (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинской (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевской (ООО "Гео Таргент"), Дружининской (ООО "Надра Прайд"), Гулаковской (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевской (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородской (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанской (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровской (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровской (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховской (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковской (ООО "Инфо Гео Тренд").
"Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины".
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Зєлю геть. Дострокові. Досить нас дурити.
Почему до сих пор не расстрелян Кобелев ???
Какая , в жопу , транспортировка газа ???
напомню, точно так же ты "рвала тельник" за Зеленского в 2019г..
"Стадион, так стадион".. да, Танюша?!.. а анализы сдавать будем?!
ты просто топила за Зе в 2019г.. а сейчас, ты делаешь вид, что ничего такого не было..
а потом пошла на национальный уровень
и вся эта Харьковская ватная тусовка может толкнуть своего кандидата на меры..
вот ближе к лету начнут появляться боле менее адекватные рейтинги (и то с поправками)..
и таки да, Харьков действительно лояльный к вате город.. надеюсь, это исправится со временем..
потом в Дубай
если что, я на пляже ... в ожидании санкций