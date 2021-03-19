СНБО вводит санкции против 19 недропользователей, проходящих по делу компании Ставицкого, - Данилов (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года добивается в судах Офис генпрокурора.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу после заседания.

Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарской (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинской (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанской (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковской (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковской (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновской (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейной (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинской (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевской (ООО "Гео Таргент"), Дружининской (ООО "Надра Прайд"), Гулаковской (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевской (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородской (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанской (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровской (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровской (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховской (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковской (ООО "Инфо Гео Тренд").

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"Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины".