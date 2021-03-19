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СНБО вводит санкции против 19 недропользователей, проходящих по делу компании Ставицкого, - Данилов (обновлено)

СНБО вводит санкции против 19 недропользователей, проходящих по делу компании Ставицкого, - Данилов (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года добивается в судах Офис генпрокурора.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу после заседания.

Речь идет о Ново-Диканьской площади (ООО "Гео Коннект"), Попаснянско-Самарской (ООО "Эджейн Макро"), Северно-Перещепинской (ООО "Глобал Гео Инвест"), Ольшанской (ООО "Транс Сет Гео"), Южно-Свистунковской (ООО "Эко Газ Альянс"), Южно-Зиньковской (ООО "Эпивал Энерджи"), Бирковско-Юхновской (ООО "Гео Пост"), Флеровско-Юбилейной (ООО "Юнолит Ойл"), Руновщинской (ООО "Профи Нафт"), Боярско-Чапаевской (ООО "Гео Таргент"), Дружининской (ООО "Надра Прайд"), Гулаковской (ООО "Бест Гео Тех"), Зуевской (ООО "Гео Стенс"), Бутовско-Миргородской (ООО "Надра Вест Груп"), Лютенско-Будищанской (ООО "Гео Форс Ойл"), Северно-Федоровской (ООО "Бест Оил Компани"), Майоровской (ООО "Надрапростир"), Давидовско-Лелюховской (ООО "Гео Вертикаль") и Клюшниковской (ООО "Инфо Гео Тренд").

Смотрите: Я горжусь результатами работы СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

"Голден Деррик" получил эти разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса, так как треть его капитала принадлежала государственной НАК "Надра Украины".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11285) СНБО (4431) Ставицкий Эдуард (193)


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Топ комментарии
+8
что, Ваня!.. бабу Йулю на царство хочешь?!.. думаешь у ботоксной пенсионерки есть шанс?!..
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19.03.2021 20:15
+7
Краще націоналізація. Як і всієї енергетичної галузі.
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19.03.2021 20:07
+4
Он знает, что у неё тоже лицо в пушку, поэтому переживает.
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19.03.2021 20:16
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Краще націоналізація. Як і всієї енергетичної галузі.
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19.03.2021 20:07 Ответить
Зєля намиливсь всю стратегічну васність спустити з молотка, а ви кажете - націоналізація.
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19.03.2021 20:12 Ответить
І кухарок у директори!
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19.03.2021 21:21 Ответить
А ви вважаєте нащадків кадебешних стукачів, комуняк, комси та червоних директорів професійними управлінцями?
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19.03.2021 21:49 Ответить
Це називається - не пройшло і два роки.
Зєлю геть. Дострокові. Досить нас дурити.
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19.03.2021 20:11 Ответить
что, Ваня!.. бабу Йулю на царство хочешь?!.. думаешь у ботоксной пенсионерки есть шанс?!..
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19.03.2021 20:15 Ответить
Он знает, что у неё тоже лицо в пушку, поэтому переживает.
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19.03.2021 20:16 Ответить
А ТИ МАБУТЬ СИВОЧОЛОГО ГЕРОЯ ЗНОВУ ХОЧЕШ, ЯКИЙ НАВІТЬ НА БУМАЗІ БОЯВСЯ ВЕСТИ САНКІЦЇ ПРОТИ СЕПАРІВ, ЧИ ПО ІНШІЙ ПРИЧИНІ, А БОТКСНА НАЛЯКАЛА ТВОЇХ ХДЖІВ ЩО НЕ БУДЕ ОЛІГАРХІВ ЩО ТИ ЇЇ І ЗАРАЗ З ЯЗИКА НЕ.......
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20.03.2021 15:07 Ответить
Ты за Юлю переживаешь?
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19.03.2021 20:15 Ответить
Ні. Зеркаль - през, Юля - прем'єр.
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19.03.2021 21:36 Ответить
не забагато арестовича дивишся?
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20.03.2021 01:04 Ответить
в Біробіджані
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20.03.2021 06:09 Ответить
какие именно санкции можно ввести против украинских компаний?
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19.03.2021 20:13 Ответить
Что делается в стране с антинародными тарифами на газ ???
Почему до сих пор не расстрелян Кобелев ???
Какая , в жопу , транспортировка газа ???
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19.03.2021 20:26 Ответить
Как раз перед Шустером . Данилов, красавчик. Смелый и решительный, не то что некоторые - семь лет сопли жуют, государству от этого пользы ноль. Единственное , юля реприватизироваоа Криворожсталь и продала с аукциона за рекордные 24 млрд грн у Ахматова с пинчуком , за что уже столько лет боты ее называют 'агентом кремля' и 'мамой коррупции' . Кто там следующий?
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19.03.2021 20:39 Ответить
что, Танюша!.. у тебя новый кумир нарисовался?!.. теперь за него будем "тельняшку рвать"?!..
напомню, точно так же ты "рвала тельник" за Зеленского в 2019г..
"Стадион, так стадион".. да, Танюша?!.. а анализы сдавать будем?!
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19.03.2021 20:53 Ответить
Данилов и Зелинский - одна команда. У меня нет тельняшки
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19.03.2021 20:55 Ответить
придется докупить.. вместе с баяном..
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19.03.2021 20:56 Ответить
А зачем ты мне рассказываешь про планы своих покупок?
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19.03.2021 20:57 Ответить
это я рассказываю, на счет твоих планов на Йулю..
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19.03.2021 21:03 Ответить
О моих планах могу рассказывать только я. А вот ты пишешь 'придется докупить. вместе с баяном'. Зачем ты это написал? Денег не хватает? Так я по пятницам не подаю.
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19.03.2021 21:07 Ответить
так ты и по субботам не подаешь.. ты вообще не подаешь..
ты просто топила за Зе в 2019г.. а сейчас, ты делаешь вид, что ничего такого не было..
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19.03.2021 21:09 Ответить
а коли в твоїх планах буде Флай
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20.03.2021 06:10 Ответить
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19.03.2021 21:02 Ответить
ЗДАЙ НА ГЛИСТИ ІЗ ШОКОЛАДНИМ.
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20.03.2021 15:08 Ответить
знала бы ты что творила эта тварь в Днепре в 90-е вместе с Пашей Лазаренко
а потом пошла на национальный уровень
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19.03.2021 21:12 Ответить
Компании - недропользователи, на которые Совет безопасности и обороны Украины наложил санкции, принадлежат украино-российскому олигарху Павлу Фуксу
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19.03.2021 20:34 Ответить
так чого цього нема в повідомленні Данілова?
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19.03.2021 20:44 Ответить
https://biz.censor.net/news/3254515/snbo_vvel_sanktsii_protiv_gazovyh_kompaniyi_fuksa
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19.03.2021 20:50 Ответить
фукса дюже беня недолюбливает
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19.03.2021 21:13 Ответить
у Фукса большие планы на Харьков.. плюс, Гепины кореша Фукса поддерживают..
и вся эта Харьковская ватная тусовка может толкнуть своего кандидата на меры..
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19.03.2021 21:16 Ответить
В Харькове лидирует Допа. Харьковчанам по цимбалам что Допа вор ,главное для них что Допа пророссийский ватник,ведь Харьков это ватный город.
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20.03.2021 14:59 Ответить
ну, пока еще нет рейтингов и Допа может лидировать у себя в туалете..
вот ближе к лету начнут появляться боле менее адекватные рейтинги (и то с поправками)..
и таки да, Харьков действительно лояльный к вате город.. надеюсь, это исправится со временем..
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20.03.2021 15:02 Ответить
а шо за санкции то?
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19.03.2021 21:12 Ответить
завтра иду грабить банк
потом в Дубай
если что, я на пляже ... в ожидании санкций
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19.03.2021 21:13 Ответить
Шо за праздник сегодня ?
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19.03.2021 21:16 Ответить
древний старославянский праздник "ВатопыздецЪ"..
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19.03.2021 21:22 Ответить
не пойму народ снова на#бывают? какие санкции? это сша к росси может применить санкции. а в Украине есть закон и тюрьма. что то крутят ,мутят постоянно. ****, черти, аж противно читать этот бред.
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19.03.2021 21:26 Ответить
правильно.
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20.03.2021 13:33 Ответить
 
 