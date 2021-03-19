ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

Всемирная организация здравоохранения вновь призвала страны использовать вакцину производства компании AstraZeneca от коронавируса, отметив, что на основе имеющихся данных не обнаружила риски возникновения тромбов.

"Имеющиеся данные не указывают на какой-либо общий рост заболеваний, связанных со свертываемостью крови, как тромбоз глубоких вен или эмболия легких после введения вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у вакцины AstraZeneca "имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире".

В четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса оценил ее как "безопасную и эффективную вакцину".

Ранее ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса.

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