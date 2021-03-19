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ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности

Всемирная организация здравоохранения вновь призвала страны использовать вакцину производства компании AstraZeneca от коронавируса, отметив, что на основе имеющихся данных не обнаружила риски возникновения тромбов.

"Имеющиеся данные не указывают на какой-либо общий рост заболеваний, связанных со свертываемостью крови, как тромбоз глубоких вен или эмболия легких после введения вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у вакцины AstraZeneca "имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире".

В четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса оценил ее как "безопасную и эффективную вакцину".

Ранее ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Франции Кастекс привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+2
Не умерла дак умерла, что теперь ЕС снова астрой вакцинироваться, раз отказались.

а ВОЗ это еще 2 дня назад заявило, по итогам исследований. 7 дневной давности.

12.03.2021
В шведско-британской компании AstraZeneca (AZ) подтвердили 30 случаев возникновения тромбоэмболии среди 5 миллионов человек, которым была сделана прививка оксфордской вакциной. Однако в компании считают, что на сегодняшний день нет оснований считать, что тяжелые осложнения были спровоцированы именно вакцинацией, - это следует из распространенного сегодня сообщения AZ.

--------
от себя добавлю:
Частота развития тромбоэмболии лёгочной артерии(ТЭЛА) 1-2 случая на 1000 населения в год. На 5 млн соотв 5 000-10 000 в год. А тут целых 30 за пару месяцев. Ещё бы количество переломов или аппендицитов после перенесённой вакцинации посчитали.
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19.03.2021 20:44
+1
ВОЗ потрібно,хоч,якось виправдовувати,своє Нікчемне існування.

ля,цього й локшина,й безупинна тріскотня...д
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19.03.2021 20:30
+1
не звезди лапоть
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19.03.2021 20:42
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Гаразд. А щодо індійського його дженеріка?
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19.03.2021 20:12 Ответить
Скоріше за все теж саме.
Там різниці в застосованих технологіях немає - все по алгоритму розробленому Оксфордом. І якщо є якась відмінність то вона у якості бо як відомо яка оплата така робота, тобто частина доз може виявитись банально не робочими і максимум ефекту від них буде як у плацебо. Но все ж сама вакцина принаймні випробування змогла пройти на відмінно від того що піарять росіяни.
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19.03.2021 20:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/459626 Сегодня в Германии, после прививки, от тромбоза, умерла 40-летняя женщина. Меркель не исключила применение "Спутника", без разрешения ЕС. Политика, это одно, человеческие жизни - другое. Я переболел, это неприятно, и осложнения оч. неприятные. Через несколько месяцев, когда будет необходимость, я сделаю прививку, и это будет не АстраЗеника, и не Пфайзер. Я ничего не рекламирую, а говорю свое мнение.
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19.03.2021 22:19 Ответить
Поржав. Хочите вірити - вірте в це.
Но в реальності російським шмурдяком ніхто вакцинуватись не буде. Та навіть більше самих росіян ніхто скоріше за все випускати не захоче навіть коли всі вакцинуються.
А все тому що російська вакцина так і не змогла пройти випробування.
Ну і скільки там мре росіян ніхто не рахує - баби ще нарожають.
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22.03.2021 13:03 Ответить
Вообще то, ВОЗ ничего утверждать не может, ибо таких исследований они не проводят (исследования вообще не их компетенция). ВОЗ может только давать рекомендация, разрабатывать правила....
Если кто-то говорит что связи нет, побочек нет - это откровенная ложь! Любая медицинская манипуляция (даже выдавливание прыща на жопе) несет риски. Любой мед препарат - имеет побочную реакцию. Это только вода без побочки...... Даже сраный парацетамол, которые все считают безоавсным имеет такие побочки, что обосраться со страху можно (почитайте инструкцию на досуге) и побочки вакцины покажутся цветочками.
Так что побочки, там точно есть и напрягает, как раз то, что говорят что их нет - сразу понимаешь, что врут и возникает вопрос: на сколько все плохо, что приходится скрывать?!
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20.03.2021 00:09 Ответить
Не переймайтесь висерами росіянсських тролів (прослідковується чітка тенденція, що всі випадки шкідливих післядій виникають у будь-яких Т.М. окрім "спутнік Ху")
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19.03.2021 20:16 Ответить
Я от одного вида иголки шприца в обморок падаю , а что будет когда уколят
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19.03.2021 20:25 Ответить
А Скабеевы так не щитают.


Кстати, эти мрази сегодня вечером за 60 минут раз тридцать прокрутили видео с оступившимся на трапе Байденом. Смаковали. Жалели что он не скатился по ступеням.
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19.03.2021 20:28 Ответить
Байден недавно ногу сломал , а я щас смотрю как путин упал на круге почета хокейного мачта
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19.03.2021 20:30 Ответить
ВОЗ потрібно,хоч,якось виправдовувати,своє Нікчемне існування.

ля,цього й локшина,й безупинна тріскотня...д
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19.03.2021 20:30 Ответить
3,5 тыс. человек погибло в ДТП в Украине в 2020-м году . В сравнении с этим , нет у этой вакцины побочных реакций .
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19.03.2021 20:31 Ответить
знакомый в штатах очкует пфайзером колоться, потому что у сестры побочка - ноги опухли, тогда шо говорить о этой бодяге(
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19.03.2021 20:37 Ответить
не звезди лапоть
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19.03.2021 20:42 Ответить
Степашка обколотая подтянулась))
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20.03.2021 16:06 Ответить
Там тромбоз дещо інший, а саме "тромбоз синусів головного мозга". Нереально рідкісна річ. Причина як пишуть в тому що у деяких пацієнтів розвивається імунітет до тромбоцитів.
До речі таке лікарство як Гепарин що вживається населенням тонам викликає набагато більший шанс похожих наслідків (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гепарин-индуцированная_тромбоцитопения), но суть в тому що привиті вакциною пацієнти в яких виявили побічні наслідки лікарство гепарин не вживали.

Та навіть більше подібні наслідки вже виявили у вакцинах інших виробників. Так на жаль pfizer і moderna теж мають такі проблеми.
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html
Думаю ви помітили що про ці вакцини і їх проблеми в змі снг ні слова? А по астразенеці ціла компанія....
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19.03.2021 20:59 Ответить
Да это правда. Ультразвук действительно их убивает. Он убивает не только коронавирус..он убивает и маленьких зеленых. Это говорилось не раз!!! Еще раз...ультразвук убивает маленьких зеленых. Это проверено мною лично. Механизм не ясен и не понятен. Известен только факт, причем множественный. Очень удобно с помощью ультразвука защищать здание. Причем, вы не поверите!...можно использовать обычные водопроводные батареи. Я лично использовал свип генератор. Это не шутка!!!!

Сканирование ультразвуком способно уничтожить клетки коронавируса, повреждая их оболочку и шипы.

Об этом свидетельствуют новые исследования, проведенные в Массачусетском технологическом институте (США), сообщают https://enovosty.com/ Экономические новости со ссылкой на https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9376071/Ultrasound-scans-cause-shell-coronavirus-collapse.html Daily Mail .
Основываясь на данных о физических свойствах общих клеток коронавируса, ученые провели компьютерное моделирование и создали модель общего коронавируса, который включает https://enovosty.com/tag/covid-19 Covid-19 , грипп и ВИЧ.
На частоте 100 МГц компьютерная модель обнаружила, что оболочка вируса разрушается, поскольку она резонирует с естественной частотой вибрации мембраны. На частотах 25 и 50 МГц процесс еще более ускорился - клеточная поверхность коронавируса распадается и разрушается менее чем за одну миллисекунду.
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19.03.2021 20:44 Ответить
Не умерла дак умерла, что теперь ЕС снова астрой вакцинироваться, раз отказались.

а ВОЗ это еще 2 дня назад заявило, по итогам исследований. 7 дневной давности.

12.03.2021
В шведско-британской компании AstraZeneca (AZ) подтвердили 30 случаев возникновения тромбоэмболии среди 5 миллионов человек, которым была сделана прививка оксфордской вакциной. Однако в компании считают, что на сегодняшний день нет оснований считать, что тяжелые осложнения были спровоцированы именно вакцинацией, - это следует из распространенного сегодня сообщения AZ.

--------
от себя добавлю:
Частота развития тромбоэмболии лёгочной артерии(ТЭЛА) 1-2 случая на 1000 населения в год. На 5 млн соотв 5 000-10 000 в год. А тут целых 30 за пару месяцев. Ещё бы количество переломов или аппендицитов после перенесённой вакцинации посчитали.
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19.03.2021 20:44 Ответить
По европе 0.2-0.5 на тысячу, последние данные. Но даже при этих цифрах, прививаться не только вредно, но и полезно.
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20.03.2021 13:29 Ответить
Остально - дело рекламы, пиара, антипиара и личной веры и тупых убеждений.
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20.03.2021 13:31 Ответить
**********************!
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19.03.2021 20:55 Ответить
Ща такие бабки, которые ей светят, будешь уверять в чем-угодно
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20.03.2021 05:53 Ответить
Виробники вакцин отримують багато - сот - мільярдні замовлення, і ці гамбрінуси з ВООЗ за хабаря рекламуватимуть для вакцинації все що завгодно, аж до ціанистого калію і миш"яку.
Свого часу Трамп розкусив і припинив цю халяву продажної шобли дармоїдів...
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21.03.2021 09:18 Ответить
 
 