ВОЗ не нашла риска возникновения тромбов после вакцины AstraZeneca и уверяет страны в ее безопасности
Всемирная организация здравоохранения вновь призвала страны использовать вакцину производства компании AstraZeneca от коронавируса, отметив, что на основе имеющихся данных не обнаружила риски возникновения тромбов.
"Имеющиеся данные не указывают на какой-либо общий рост заболеваний, связанных со свертываемостью крови, как тромбоз глубоких вен или эмболия легких после введения вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у вакцины AstraZeneca "имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире".
В четверг экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса оценил ее как "безопасную и эффективную вакцину".
Ранее ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.
По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.
В минувшую среду ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса.
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Там різниці в застосованих технологіях немає - все по алгоритму розробленому Оксфордом. І якщо є якась відмінність то вона у якості бо як відомо яка оплата така робота, тобто частина доз може виявитись банально не робочими і максимум ефекту від них буде як у плацебо. Но все ж сама вакцина принаймні випробування змогла пройти на відмінно від того що піарять росіяни.
Но в реальності російським шмурдяком ніхто вакцинуватись не буде. Та навіть більше самих росіян ніхто скоріше за все випускати не захоче навіть коли всі вакцинуються.
А все тому що російська вакцина так і не змогла пройти випробування.
Ну і скільки там мре росіян ніхто не рахує - баби ще нарожають.
Если кто-то говорит что связи нет, побочек нет - это откровенная ложь! Любая медицинская манипуляция (даже выдавливание прыща на жопе) несет риски. Любой мед препарат - имеет побочную реакцию. Это только вода без побочки...... Даже сраный парацетамол, которые все считают безоавсным имеет такие побочки, что обосраться со страху можно (почитайте инструкцию на досуге) и побочки вакцины покажутся цветочками.
Так что побочки, там точно есть и напрягает, как раз то, что говорят что их нет - сразу понимаешь, что врут и возникает вопрос: на сколько все плохо, что приходится скрывать?!
Кстати, эти мрази сегодня вечером за 60 минут раз тридцать прокрутили видео с оступившимся на трапе Байденом. Смаковали. Жалели что он не скатился по ступеням.
ля,цього й локшина,й безупинна тріскотня...д
До речі таке лікарство як Гепарин що вживається населенням тонам викликає набагато більший шанс похожих наслідків (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гепарин-индуцированная_тромбоцитопения), но суть в тому що привиті вакциною пацієнти в яких виявили побічні наслідки лікарство гепарин не вживали.
Та навіть більше подібні наслідки вже виявили у вакцинах інших виробників. Так на жаль pfizer і moderna теж мають такі проблеми.
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html
Думаю ви помітили що про ці вакцини і їх проблеми в змі снг ні слова? А по астразенеці ціла компанія....
Сканирование ультразвуком способно уничтожить клетки коронавируса, повреждая их оболочку и шипы.
Об этом свидетельствуют новые исследования, проведенные в Массачусетском технологическом институте (США), сообщают https://enovosty.com/ Экономические новости со ссылкой на https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9376071/Ultrasound-scans-cause-shell-coronavirus-collapse.html Daily Mail .
Основываясь на данных о физических свойствах общих клеток коронавируса, ученые провели компьютерное моделирование и создали модель общего коронавируса, который включает https://enovosty.com/tag/covid-19 Covid-19 , грипп и ВИЧ.
На частоте 100 МГц компьютерная модель обнаружила, что оболочка вируса разрушается, поскольку она резонирует с естественной частотой вибрации мембраны. На частотах 25 и 50 МГц процесс еще более ускорился - клеточная поверхность коронавируса распадается и разрушается менее чем за одну миллисекунду.
а ВОЗ это еще 2 дня назад заявило, по итогам исследований. 7 дневной давности.
12.03.2021
В шведско-британской компании AstraZeneca (AZ) подтвердили 30 случаев возникновения тромбоэмболии среди 5 миллионов человек, которым была сделана прививка оксфордской вакциной. Однако в компании считают, что на сегодняшний день нет оснований считать, что тяжелые осложнения были спровоцированы именно вакцинацией, - это следует из распространенного сегодня сообщения AZ.
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от себя добавлю:
Частота развития тромбоэмболии лёгочной артерии(ТЭЛА) 1-2 случая на 1000 населения в год. На 5 млн соотв 5 000-10 000 в год. А тут целых 30 за пару месяцев. Ещё бы количество переломов или аппендицитов после перенесённой вакцинации посчитали.
Свого часу Трамп розкусив і припинив цю халяву продажної шобли дармоїдів...