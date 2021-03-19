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Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе. ФОТОрепортаж

К акции присоединились жители домов, расположенных рядом с парковкой, на которой избили ветерана.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Одесса онлайн".

Активисты второй раз за 2 дня пришли к офису охранной фирмы Titan Security Group руководитель и сотрудники которой, по словам ветерана АТО Евгения Кучинского избили его за то, что он припарковал машину в "неправильном" месте.

Глава общественной организации ветеранов АТО "Братство" Николай Кондратьев рассказал журналистам, что утром он созвонился с руководителем охранной фирмы, и тот пообещал встретиться с ветеранами в 17:00 у себя в офисе. Но когда активисты приехали на место, то офис был закрыт, а мужчина перестал брать трубку.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Одессе избили ветерана Кучинского : "припарковался на месте начальника охранной фирмы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Требование активистов остались прежними - извинения, компенсация расходов на лечение и лишение фирмы лицензии.

В этот раз протест поддержали жители ЖК "Суворовский-1": они говорят, что охранная фирма захватила их придомовую территорию.

"Они под нашими окнами организовали себе парковку и сдают наши места за деньги. Поставили шлагбаумы, паркоматы, угрожают нам постоянно", - рассказала местная жительница Татьяна.

Также на Цензор.НЕТ: Месть за разоблачение: пойманный на краже житель Одесчины избил отца и мать полицейского. ФОТО

Напомним, ветерана Евгения Кучинского избили 17 марта. Кучинский утверждает, что на него напали пятеро сотрудников охранной фирмы - им якобы не понравилось, что он припарковался на месте их руководителя. В охранной фирме заявили, что разнимали драку Кучинского с посторонним мужчиной, которого он якобы подрезал.

Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе 01
Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе 02
Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе 03
Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе 04
Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе 05

Автор: 

акция (2425) ветераны (1107) избиение (9795) Одесса (7878) протест (5857)


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Топ комментарии
+63
Может пора устраивать в адрес этих недоохранников Молотовс коктейл парти?
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19.03.2021 20:27
+43
"Мужчіни" далі взад...Як у п'ятьох на одного так герої, а як "пагаваріть"- то язика в сраці потєряли.
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19.03.2021 20:41
+41
Переговоры с опг "титан" можно вести после отоваривания за бандитское нападение и нанесение увечий, сейчас ветераны унижены бандой преступников, и справедливость требует физических и уголовных видов наказания.
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19.03.2021 20:52
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Может пора устраивать в адрес этих недоохранников Молотовс коктейл парти?
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19.03.2021 20:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Molotov - Puto
Не?
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19.03.2021 20:28 Ответить
Там просто житловий будинок.
Навіщо іншим людям неприємності через те бикувате лайно ?
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19.03.2021 20:29 Ответить
Отребью-объяснить, кто под землёй красит бурячки в красный цвет, сторонних людей-не беспокоить.
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19.03.2021 20:31 Ответить
Саме і тільки це на думку і спало.
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19.03.2021 21:40 Ответить
КРАЩЕ СУДЮ З ЛЕНІНИМ, ДЕ ВІН, ВІН НА ЦИХ ЦИХ УПРАВУ ЗНАЙДЕ АБИ ДОЗВІЛ ДАЛИ.
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19.03.2021 22:05 Ответить
одесситы то что выбрали то и получили
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19.03.2021 20:28 Ответить
Злякались бандюки..
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19.03.2021 20:28 Ответить
вполне возможно что просто на время слиняли на историческую родину, пересидят какое-то время и вернутся
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20.03.2021 04:13 Ответить
словом охрана обосралась
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19.03.2021 20:29 Ответить
"Мужчіни" далі взад...Як у п'ятьох на одного так герої, а як "пагаваріть"- то язика в сраці потєряли.
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19.03.2021 20:41 Ответить
макаки они
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19.03.2021 21:29 Ответить
Так завжди.
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19.03.2021 23:04 Ответить
Переговоры с опг "титан" можно вести после отоваривания за бандитское нападение и нанесение увечий, сейчас ветераны унижены бандой преступников, и справедливость требует физических и уголовных видов наказания.
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19.03.2021 20:52 Ответить
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19.03.2021 20:55 Ответить
Ветерани завжди будуть принижені, якщо будуть тільки скаржитися. Начистили б морду главарю, було б більше справедливості.
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20.03.2021 06:41 Ответить
пропоную (предлагаю) ****..ть там всіх хто в черні униформі , шини різати в машинах охрани постійно і по всьому місту .
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19.03.2021 20:54 Ответить
Надо на живца ловить,и на камеру.А Трухан должен выгнать из аренды.
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19.03.2021 20:57 Ответить
Может быть вы и в единорогов верите?
А также что все бабло в Одессе зарабатывается и отстегивается без его ведома и паевого участия?
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20.03.2021 02:09 Ответить
Харьков и Одесса -города близнецы по ментальности.Я живу в Харькове и хорошо знаю повадки местной властной мафии.А она ,как известно -бессмертна.Они самовоспроизводятся .Убрать Трухана,придёт труханчик.Тут можно применить методы Михо,но кто его слушает?
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20.03.2021 12:43 Ответить
Как я уже писал надо в первую очередь запретить все частные охранные фирмы тем более с правом ношения боевого оружия,охрана должна быть исключительно государственной.А еще активистам нужно чисто случайно сломать руки и ноги как охранникам так и руководству фирмы руководству потому что без ихних требований к охране ни один охранник не решился бы на такую жестокость.
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19.03.2021 20:57 Ответить
они и не имеют права ношения такого оружия. поэтому на самые горячие участки раньше брали с собой в машину полицейского. Только ДСО с боевым.
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19.03.2021 21:35 Ответить
где чурки - там и беспредел , отвечать им нужно на том языке , который они понимают
кров - за кров , и по другому никак
ветеранам респект
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19.03.2021 20:58 Ответить
ПОРОСИТЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦІВ РАЗ У САМИХ НЕ ВИХОДИТЬ.
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19.03.2021 22:08 Ответить
азера ничуть не лучше , у себя дома , среди них есть нормальные , а у нас одни отбросы ( оргаши ) , за редким исключением
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19.03.2021 22:29 Ответить
В армии деды говорили если хочеш чтобы тебя уважал чурка твой сапог должен быть в их крови...
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20.03.2021 04:48 Ответить
А чего эти охранники оборались и попрятались? Они же были такие крутые и борзые, когда семеро на одного нападали..
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19.03.2021 21:11 Ответить
Хороший, годный коммент. Ради подбодрения-решил мотивировать лайком.
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19.03.2021 21:22 Ответить
давно известно, что большинство "охранньіх фирм" - легализованньіе бандьі. с папиком где-нибудь в ВР. случаи избиений происходят регулярно и почти не расследуются
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19.03.2021 21:14 Ответить
А вот тут сложно не согласиться, хоть то и мерзко, но правда
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19.03.2021 21:24 Ответить
А банда папіков -- опзж
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20.03.2021 07:02 Ответить
Пора Брут ....пора
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19.03.2021 21:28 Ответить
Поки що незачот.
Зачот буде, коли буде фізична помста
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19.03.2021 21:45 Ответить
Молодцы люди!
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19.03.2021 21:55 Ответить
Охоронна фірма з ліцензією коштує 20 тисяч. Так, що позбавлення ліцензії то дитячі вимоги. Компенсація? Компенсацією задовільняються і просять її найнижчі прошарки суспільства. Виходить, що можна йому подвійну компенсацію виплатити і ще раз носа зламти? А що їм ще можна за гроші зробити? Якось неправильно ці дії робляться, неправильно формуються цілі, які хочуть досягнути мітингарі.
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19.03.2021 22:06 Ответить
да устройте им 2 мая
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19.03.2021 22:12 Ответить
Эта фирма должна закрыться еще вчера! Какая это охрана - сборище банюков ... МВД анулирует лиценю на эту фирму другого быть не может. Давай банда ублюдков досвидос!
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19.03.2021 22:20 Ответить
Кто аннулирует - тот кто их крышует и отмазывает?
И что, собствено, охраняет фирма? Придомовую территорию от её законных владельцев?
Оббирает жителей как проституток в Киеве на Окружной. Ну так это тоже "охрана", "крыша", "сутенерство". Выберите подходящее слово сами.
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20.03.2021 02:28 Ответить
сёмы год расейска-украінскай вайны - ва Украіне жыллёвае таварыства завецца «СУВОРАЎСКІ»... рукатвар...
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19.03.2021 22:29 Ответить
Які там дегенерати назвали житлове товариство "Суворовським"? Коктейля молотова не хочуть?
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20.03.2021 07:10 Ответить
Я не знаю, как и подавляющее большинство, здесь постящих, что там произошло. Там, как я понял, стоят паркоматы, значит аренду за стоянку, платит фирма, и они там рулят процессом. Далее. Ни участники АТО, и ООС, и даже ветераны ВСУ, не имеют льгот на парковку, если это не место для инвалидов. Напомню, что "участник", и "ветеран", это разные юридические понятия.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
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19.03.2021 22:36 Ответить
Акцентирую 25 і більше календарних років. Ветеран, с латыни - старый воин.
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19.03.2021 22:40 Ответить
я что то не понял ты что хочешь сказать что военнослужащих служмвших в АТО ветеранами называть нельзя? ты это имел ввиду? а участников войн 2-й мировой или в Афгане как называют?
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19.03.2021 22:54 Ответить
Конечно нет. Они участники. Звание "Ветеран" надо заслужить, и получить просвiдченя. ЭТО ЗАКОН УКРАИНЫ. Если я корову подою, я буду "ветеран труда"? Нет, доить 25 лет надо, причем успешно.
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19.03.2021 23:05 Ответить
А ничего, что год войны идёт за пять лет обычной выслуги? Бойцов 2 мировой так и называли - ветераны и никак иначе.
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19.03.2021 23:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/269817 Ты молодой, и не знаешь))) Участники ВОВ, стали ветеранами, в 80-х годах. Афганцев называли "воин-интернационалист". Ветеранами они стали, гораздо позже, и не те кто там срочку проходил, а кто и дальше служили. Остальные так и остались участниками, уж поверь)))
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19.03.2021 23:10 Ответить
у них удостоверение УБД за АТО которое дает право на определенные льготы. я тебе больше скажу нчиная с 2014 года более 60% офицеров ВСУ втом числе и уже отслужившие по 25 лет являются еще и участниками б/д (югославия и АТО). я так и не понял а чего ты комплексуешь по поводу того что участников АТО иногда называют ветеранами? что тебе неинравится?
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19.03.2021 23:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/269817 Расшифруй, что такое УБД.
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19.03.2021 23:27 Ответить
Ты что не из Украины? чего тогда к нам цепляешься? убд - это удостоверение участника боевых действий...
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19.03.2021 23:33 Ответить
Так участник, или ВЕТЕРАН?
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19.03.2021 23:42 Ответить
для меня это не столь принципиально. я раздражаюсь только тогда когда магазин в АКМ рожком называют. а тебя что собственно говоря бесит? парня избили и оскорбили считай ни за что. и что все на тормозах спускать. ты с быдломассой из охраных фирм когда нибудь сталкивался? нет? ну и не надо! так ты откуда ветеран?
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19.03.2021 23:49 Ответить
Да ты полный кацапский ДЭбил!!! Твое какое дело?
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20.03.2021 01:25 Ответить
про название ветеран ты кстати лукавишь . в Википедии ветеран - старый, опытный воин, принимавший участие в боях и битвах....
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19.03.2021 23:28 Ответить
этот контуженый не понимает разницы между войной на передовой и работой в тылу и обеспечении фронта. Собственно бойцы стали ветеранами сразу после 1945 года, а в восьмидесятых ими стали все остальные участники, не принимавшие участия в боях.
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19.03.2021 23:52 Ответить
Для особо контуженых повторяю - участие в освободительной войне давало в СССР и даёт сейчас статус ветерана, это и есть заслуга.
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19.03.2021 23:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/461790 У психов, есть право и Наполеоном быть, а ветерана надо ЗАСЛУЖИТЬ, и служить надо не менее 25 лет.
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20.03.2021 06:19 Ответить
Для особо контуженых повторяю, год войны идёт за пять и более лет , считать научись.
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20.03.2021 10:44 Ответить
убд тоже заслужить надо. или думаешь что это просто? что начнем письками мерятся? ты хоть на Дальнем Востоке послужил или в Забвйкалье? а ветеран?мой старший брат и в ДВО и в САВО и в А фгане и в Киев попал уже подполковником когда совок развалился а потом и в Югославии побывал и в АТО уволился в 2015. вот он ветеран ! а ты где был и что наветеранил?
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19.03.2021 23:56 Ответить
УБД не заслужить, а поучаствовать надо. Вот ветерана, надо заслужить. И дело не во мне, и где я служил. Был я и на Крайнем Севере, и за границей, мог и не быть, а служить где - нибудь в Коростене, под Рио де Житомиром, и заслужить ветерана. Повторяю, и это ЗАКОН.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
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20.03.2021 06:12 Ответить
ты до сих пор в танке? Военная и боевая выслуга это разные вещи . Не сравнивай хер с пальцем. Прошедшие войну солдаты стали ветеранами сразу после 1945 года!
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20.03.2021 10:48 Ответить
ну да, особенно те, которых на Валдай сослали...
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20.03.2021 10:58 Ответить
Так это их проблемы, нужно было брать оружие в руки и стрелять в нквдистов, как это делали бендеровцы.
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20.03.2021 13:43 Ответить
не бреши, ветеранами ВОВ в 80 годах стали гражданские лица, принимавшие участие не в боевых действиях на передовой, а в любой другой борьбе с гитлеровскими захватчиками. Собственно ВЕТЕРАНЫ были уже после 1945 года на основании участия в боевых действиях.
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19.03.2021 23:34 Ответить
и шо "казах" может знать за Одессу ? Только казах с тебя как с мокши славянин. Обычный прием кацапской гнили - украсть чужой флаг, выдумать ник попышней и нести всякую бредятину.. Так я тебе вот что скажу, Расея - жопа мира, путин - педофил из подворотни, а москали - холопы лапотные
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28.03.2021 07:48 Ответить
У нас є й ветерани труда, які мають багато років стажу, інші просто пенсіонери. А хто служив в Афганістані, то сором навіть згадувати про те, не те, що "ветерани". Кого вони там захищали -- Бабрака чи Кармаля? Народ їх так ненавидів, що навіть колодязі труїли, щоб їм не дістались, хоч і самі помирали без води. За 10 років окупації радянські війська там знищили 2, 5 млн мирного населення.
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20.03.2021 07:36 Ответить
при чём тут Афганистан? Ветеранов НКВД ещё вспомните
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20.03.2021 10:42 Ответить
Ну класика же из 90-х! Поставили шлагбаум и собирают деньги.
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19.03.2021 22:57 Ответить
Стерненка на них нет.
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19.03.2021 22:57 Ответить
Та понятно, твой в кремле сидит.
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19.03.2021 23:29 Ответить
судя по твоим постам ты обычный одесский ватник бывший офицер топящий за возрождение совка... о я таких знаю , у брата таких до фига "однополчан хреновых", он про них без мата рассказывать не может. во всем пендосы виноваты да вадик? точно твой герой человек-паук он точно в коемле сидит!
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20.03.2021 00:05 Ответить
Якщо ти не зрозумів - він звичайний троль. Плюнь на нього, не корми.
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20.03.2021 00:44 Ответить
Це кацапо тролль....
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20.03.2021 01:29 Ответить
Бізнес по армянськи - взяти парковку біля дому, зробити шлагбаум і здавати ії
за грощі жильцам які там проживають. Просто і ніякої корупції
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19.03.2021 23:01 Ответить
Акции протеста всем этим чуркам до одного места - их нужно наказывать и жестко. Начните жечь машины, отстреливайте охранников и главных чурок, сожгите их дома. Вот тогда будут и извинения на коленях, и компенсации, и чурки срочно на родину засобираюся в родные аулы к любимым ишакам.
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20.03.2021 00:57 Ответить
Приехать к рядовым - поговорить - узнать где обитают бугры - приехать - поговорить = узнать где находятся, бывают, можно найти главнюков - установить легкую наружку - бинго!!! косарей 300 (300 000грн) минимум - на лечение нашлось пострадавшему, не считая судебных - плюс хорошее!!! видео и пару авто в армию на "подареные" от них - легко!
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20.03.2021 01:33 Ответить
Око за око зуб за зуб .валить тварей нужно
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20.03.2021 04:49 Ответить
Виловити і скалічити чурок,офіс спалити
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20.03.2021 07:45 Ответить
Уявіть щоб було, якби на місці скривдженого українця був чеченець
Різниця дуже показова
Тому кацапи зараз платять данину Чечні, а наші заглядають в очі хутіну
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20.03.2021 08:29 Ответить
Зате Труханов, як і Кернес "вічний мер"!..
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20.03.2021 08:49 Ответить
Акции это хорошо,но заявление в полицию написали? Без заявления все это лишь сотрясение воздуха
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20.03.2021 09:20 Ответить
Да дело ведь даже не в том, ветеран или нет! Проблема в том, что понаехавшая босота из так называемых национальных меньшин ставит себя выше коренного украинского народа. И об этом все молчат! Депортация, только немедленная депортация нарушивших наши устои чурок вместе со всей их роднёй!
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20.03.2021 11:02 Ответить
Эти чурки уже купили себе украинские паспорта, так что их не депортируешь. А вот жестко сажать по полной - это да.
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20.03.2021 12:47 Ответить
АВАКОВ СИДИТ В ЗАСАДЕ....ни полслова не кукарекнул...
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20.03.2021 11:26 Ответить
Кто же в засаде кукарекает? Может только подрочить стиснув зубы.
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20.03.2021 12:45 Ответить
А що тітановські машини такі міцні?
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20.03.2021 11:53 Ответить
Почему нет ни слова о привлечении нашей доблестной полиции, о возбуждении уголовного дела? Или избиение человека (не важно АТОвец он или нет) в Одессе такое обыденное дело, что всем на это по@уй?
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20.03.2021 12:42 Ответить
 
 