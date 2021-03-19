Побратимы избитого ветерана Кучинского устроили акцию протеста в Одессе. ФОТОрепортаж
К акции присоединились жители домов, расположенных рядом с парковкой, на которой избили ветерана.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Одесса онлайн".
Активисты второй раз за 2 дня пришли к офису охранной фирмы Titan Security Group руководитель и сотрудники которой, по словам ветерана АТО Евгения Кучинского избили его за то, что он припарковал машину в "неправильном" месте.
Глава общественной организации ветеранов АТО "Братство" Николай Кондратьев рассказал журналистам, что утром он созвонился с руководителем охранной фирмы, и тот пообещал встретиться с ветеранами в 17:00 у себя в офисе. Но когда активисты приехали на место, то офис был закрыт, а мужчина перестал брать трубку.
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Требование активистов остались прежними - извинения, компенсация расходов на лечение и лишение фирмы лицензии.
В этот раз протест поддержали жители ЖК "Суворовский-1": они говорят, что охранная фирма захватила их придомовую территорию.
"Они под нашими окнами организовали себе парковку и сдают наши места за деньги. Поставили шлагбаумы, паркоматы, угрожают нам постоянно", - рассказала местная жительница Татьяна.
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Напомним, ветерана Евгения Кучинского избили 17 марта. Кучинский утверждает, что на него напали пятеро сотрудников охранной фирмы - им якобы не понравилось, что он припарковался на месте их руководителя. В охранной фирме заявили, что разнимали драку Кучинского с посторонним мужчиной, которого он якобы подрезал.
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Навіщо іншим людям неприємності через те бикувате лайно ?
А также что все бабло в Одессе зарабатывается и отстегивается без его ведома и паевого участия?
кров - за кров , и по другому никак
ветеранам респект
Зачот буде, коли буде фізична помста
И что, собствено, охраняет фирма? Придомовую территорию от её законных владельцев?
Оббирает жителей как проституток в Киеве на Окружной. Ну так это тоже "охрана", "крыша", "сутенерство". Выберите подходящее слово сами.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних років.
за грощі жильцам які там проживають. Просто і ніякої корупції
Різниця дуже показова
Тому кацапи зараз платять данину Чечні, а наші заглядають в очі хутіну