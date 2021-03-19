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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой.

Как передает Цензор.НЕТ, о проблемах с доступом сообщается на сайте downdetector.com, который отслеживает активность интернет-сервисов.

Помимо этого, сбои произошли в работе Instagram и WhatsApp, которые принадлежат Facebook. При попытке зайти в эти приложения с мобильных устройств они пишут о невозможности обновить ленту. Десктопные версии сайтов также работают с перебоями.

Проблемы с доступом фиксируются у пользователей Европы. 

Автор: 

интернет (1706) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+4
кацапы?
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19.03.2021 20:31
+2
Похрен
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19.03.2021 20:32
+1
Кацапы замедляют работу интернет-сервисов.
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19.03.2021 20:31
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кацапы?
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19.03.2021 20:31 Ответить
Мабуть кацапня тужиться зробити отвєтку американцям . ) На вайбері нічого не помітив . На інші ресурси покишо не заходив , нехай волна пройде ... .
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19.03.2021 20:47 Ответить
У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався збій - Цензор.НЕТ 6351
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19.03.2021 20:58 Ответить
Кацапы замедляют работу интернет-сервисов.
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19.03.2021 20:31 Ответить
Похрен
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19.03.2021 20:32 Ответить
Фиолетово...
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19.03.2021 20:35 Ответить
Хтось зіпсував інформаційне повітря.
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19.03.2021 20:36 Ответить
Бачила в інстаграмі. Думала тільки в мене щось зламалось.
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19.03.2021 20:46 Ответить
помогла перезагрузка телефона
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19.03.2021 20:52 Ответить
Ну раз помогла перезагрузка значит видать в доступе к фейсбуку что-то обновили с безопасностью или может на серверах был баг связанный с безопасностью.
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19.03.2021 21:05 Ответить
И как теперь жить то?
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19.03.2021 21:03 Ответить
ф бкакашка а вот вк няшка кацапья
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20.03.2021 01:07 Ответить
Не пользуюсь всем этим дерьмом...
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20.03.2021 09:24 Ответить
 
 