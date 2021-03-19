В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой.
Как передает Цензор.НЕТ, о проблемах с доступом сообщается на сайте downdetector.com, который отслеживает активность интернет-сервисов.
Помимо этого, сбои произошли в работе Instagram и WhatsApp, которые принадлежат Facebook. При попытке зайти в эти приложения с мобильных устройств они пишут о невозможности обновить ленту. Десктопные версии сайтов также работают с перебоями.
Проблемы с доступом фиксируются у пользователей Европы.
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