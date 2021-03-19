РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12134 посетителя онлайн
Новости
2 839 12

Нардеп Герман: налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это – не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС

Нардеп Герман: налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это – не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС

Народный депутат от "Слуги народа" Денис Герман подтвердил данные нардепа Холодова о том, что назначенный на должность начальника отдела оперативных разработок ГУ внутренней безопасности ГФС Андрей Тетера является обвиняемым в уголовном деле о вымогательстве взяток, и заявил, что ранее Тетеру уже увольняли из налоговых органов за взяточничество.

Об этом Герман написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой коллега народный депутат Андрей Холодов сообщил о том, что 25 февраля на высокую должность в центральном аппарате ГФС назначен Андрей Тетера, которого ранее трижды задерживали при получении взяток и который сейчас является обвиняемым в вымогательстве, дело слушается в апелляционном суде Киева. Я проверил данные Холодова и могу их подтвердить.

Первый раз налоговика Тетеру задержали на взяточничестве в Фастове Киевской области за поборы с местных бабушек, торгующих на базаре молочкой и мясом. Взятки брали не только деньгами, не брезговали и продуктами.За это Тетера был уволен, но потом каким-то неизвестным способом восстановился. Следующий раунд взяточничества был в Одессе. Тут подробностей не знаю. Третий раз – это как раз тот случай, который описал Холодов", - написал Денис Герман.

Напомним, ранее Андрей Холодов заявил, что в уголовном деле, которое сейчас слушается в апелляционном суде, речь идет о том, что Тетера, бывший замначальника оперативного управления Белоцерковской ОГНИ со своим бывшим подчиненным вымогал у предпринимателя $7 тысяч (но потом согласился на $6 тысяч) в 2014 году. Задерживали прямо при получении взятки наличными. Васильковский городской суд первой инстанции слушал это дело 4 года. Сейчас дело в апелляции.

Квалификация действий Тетеры – пособничество в вымогательстве, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением либо уничтожением имущества, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (часть 2 статьи 189 УК Украины, срок от трех до семи лет).

По данным нардепа Германа, предпоследняя должность Тетеры – старший опер по особо важным делам первого оперативного отдела управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Одесской области.

"То есть он работал опером в региональном офисе ГФС, и его сразу же перевели на руководящую должность в центральный аппарат - начальника отдела оперативных разработок ГУ внутренней безопасности ГФС. По сути, это двойное повышение – и очень крутое по меркам ГФС. Формально Тетера дважды должен был пройти аттестацию и проверку, в том числе на полиграфе. Интересно было бы узнать, задавали ли ему во время прохождения полиграфа вопросы о подвиге в Фастове?", - написал Герман.

Нардеп Денис Герман считает, что глава ГФС Вадим Мельник должен прояснить обстоятельства назначения налоговика Андрея Тетеры депутатам профильного комитета Рады – по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Автор: 

Холодов Андрей (77) ГФС (3598) Герман Денис (4) Мельник Вадим (72)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Для Зеублюдков такие кадры бесценны
показать весь комментарий
19.03.2021 20:47
+5
Что зеленые профессионалы делают с Украины... Похоже на Южный Судан только в Европейской части...
показать весь комментарий
19.03.2021 20:49
+2
Нардеп Герман: налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это – не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС - Цензор.НЕТ 6099
показать весь комментарий
19.03.2021 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нардеп Герман: налоговик Тетера является обвиняемым в вымогательстве взятки, это – не первый такой случай в его карьере, но его все равно назначили на высокую должность в ГФС - Цензор.НЕТ 6099
показать весь комментарий
19.03.2021 20:32 Ответить
Для Зеублюдков такие кадры бесценны
показать весь комментарий
19.03.2021 20:47 Ответить
Та це значить лише одне - що він брав хабарі не один. Мафія свого не лишає, і він лізе доверху в ієрархії мафії. Скоріше він взагалі, подобається мені слово бєс-полєзний для держави, але він скаладає структуру мафії. Авкаков теж хабарник, бо треться з такими ж.
показать весь комментарий
19.03.2021 20:36 Ответить
но его все равно назначили на высокую должность в ГФС

С таким опытом он уже давно должен возглавлять ДФС!😁
показать весь комментарий
19.03.2021 20:36 Ответить
З такими досягненнями він - цінний кадр в команді "новьіх ліц"-"рехформаторів"!
показать весь комментарий
19.03.2021 20:40 Ответить
Что зеленые профессионалы делают с Украины... Похоже на Южный Судан только в Европейской части...
показать весь комментарий
19.03.2021 20:49 Ответить
Ну, а як же? Ціний кадр для знищення держави Україна. Такі виродки зараз на гребені хвилі. Та не довго так буде, бо їм самі куратори голови і повідкручують після виконання їхньої місії або повідкручуємо ми.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:00 Ответить
Вы не понимаете ! Для банды он очень нужный человек.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:20 Ответить
Где только они находят этих ублюдков? Один гаже другого !
показать весь комментарий
19.03.2021 21:52 Ответить
ну нима у зебуинов чесных кадров, нима
показать весь комментарий
19.03.2021 21:53 Ответить
Рыбак рыбака видит издалека ! Ворюга , предатель -трус, , аферист , недопутлер
показать весь комментарий
20.03.2021 11:15 Ответить
при нынешней власти такие ценные кадры просто валом повалили во все органы и все руководящие должности, наверное решили, что пришло их золотое время..., не, ну а чо, вместо борьбы с коррупцией президент борется, например, за свой рейтинг...и учится произносить еще более зажигательные речи, чем перед выборами...
показать весь комментарий
19.03.2021 22:05 Ответить
 
 