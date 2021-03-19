Лещенко обвинил главу УЗ Жмака - соратника Саакашвили - в работе на Ахметова
Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обвинил уволенного с поста главы правления компании Владимира Жмака в работае на олигарха Рината Ахметова.
Свое обвинение Лещенко сформулировал в комментарии к посту в Фейсбуке журналиста Михаила Ткача, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос одного из пользователей, что полезного он делает в "Укрзализныце", Лещенко ответил: "Увольняю главу правления, которому, похоже, интересы Ахметова оказались затмили интересы собственной компании".
Напомним, 17 марта Кабмин уволил Жмака с должности главы правления "УЗ". Жмак утверждает, что оснований для его увольнения не было, и решение принято с нарушением закона.
Также на Цензор.НЕТ: За освобождением Жмака от должности в Укрзализныце стоит Виктор Пинчук, - нардеп
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нужно срочно вводить санкции
Цікаво, цей "ефективний менеджер" нарешті дізнався ширину залізничної колії в Україні!
«Залізничник» Лещенко не знає, якої ширини колії української залізниці - відео
https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
Достатньо працювати в шапіто 95, бути в друзях або просто відповідним холуєм, тоді дорога відкрита до будь-якої посади у владі)
Чому всі написи на вагонах Укрзалізниці на ворожій мові, коли всі інші країни бувшого радянського собюзу зробили всі написи на своїй мові?