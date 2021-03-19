Лещенко обвинил главу УЗ Жмака - соратника Саакашвили - в работе на Ахметова

Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обвинил уволенного с поста главы правления компании Владимира Жмака в работае на олигарха Рината Ахметова.

Свое обвинение Лещенко сформулировал в комментарии к посту в Фейсбуке журналиста Михаила Ткача, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос одного из пользователей, что полезного он делает в "Укрзализныце", Лещенко ответил: "Увольняю главу правления, которому, похоже, интересы Ахметова оказались затмили интересы собственной компании".

Напомним, 17 марта Кабмин уволил Жмака с должности главы правления "УЗ". Жмак утверждает, что оснований для его увольнения не было, и решение принято с нарушением закона.

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