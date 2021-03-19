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Лещенко обвинил главу УЗ Жмака - соратника Саакашвили - в работе на Ахметова

Лещенко обвинил главу УЗ Жмака - соратника Саакашвили - в работе на Ахметова

Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обвинил уволенного с поста главы правления компании Владимира Жмака в работае на олигарха Рината Ахметова.

Свое обвинение Лещенко сформулировал в комментарии к посту в Фейсбуке журналиста Михаила Ткача, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос одного из пользователей, что полезного он делает в "Укрзализныце", Лещенко ответил: "Увольняю главу правления, которому, похоже, интересы Ахметова оказались затмили интересы собственной компании".

Напомним, 17 марта Кабмин уволил Жмака с должности главы правления "УЗ". Жмак утверждает, что оснований для его увольнения не было, и решение принято с нарушением закона.

Также на Цензор.НЕТ: За освобождением Жмака от должности в Укрзализныце стоит Виктор Пинчук, - нардеп

Лещенко обвинил главу УЗ Жмака - соратника Саакашвили - в работе на Ахметова 01

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Лещенко Сергей (697) Саакашвили Михеил (3307) Укрзализныця (2745) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+6
ахметов посадил в кресло главы уз - шестерку, и через полгода купил за деньги спиженные в уз, своему сыну виллу в Швейцарии. казалось бы зеленский тут не причем, но это не точно.
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19.03.2021 21:02
+2
Лещ-увальнун.
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19.03.2021 20:45
+1
Лещенко понял что пахнет жареным, решил играть на опережение ))
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19.03.2021 21:06
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Лещ-увальнун.
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19.03.2021 20:45 Ответить
ахметов посадил в кресло главы уз - шестерку, и через полгода купил за деньги спиженные в уз, своему сыну виллу в Швейцарии. казалось бы зеленский тут не причем, но это не точно.
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19.03.2021 21:02 Ответить
Лещенко понял что пахнет жареным, решил играть на опережение ))
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19.03.2021 21:06 Ответить
уже не опережение- если уволенного добивает
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19.03.2021 23:14 Ответить
во всем виноват Саакашвилли
нужно срочно вводить санкции
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19.03.2021 21:10 Ответить
За нехилі гроші наш "паровозик Томас" демонструє "бурхливу діяльність")
Цікаво, цей "ефективний менеджер" нарешті дізнався ширину залізничної колії в Україні!

«Залізничник» Лещенко не знає, якої ширини колії української залізниці - відео

https://bykvu.com/ru/bukvy/zaliznichnik-leshhenko-ne-znaie-jakoi-shirini-kolii-ukrainskoi-zaliznici-video/
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19.03.2021 21:14 Ответить
Щоб бути видатним хірургом і рятувати сотні людських життів необов'язково знати довжину койки в палаті та марку постільної білизни
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19.03.2021 22:38 Ответить
Ви праві!
Достатньо працювати в шапіто 95, бути в друзях або просто відповідним холуєм, тоді дорога відкрита до будь-якої посади у владі)
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19.03.2021 23:24 Ответить
А чому ватник Лещенко спілкується не державною мовою?
Чому всі написи на вагонах Укрзалізниці на ворожій мові, коли всі інші країни бувшого радянського собюзу зробили всі написи на своїй мові?
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20.03.2021 12:48 Ответить
Лещенка пище на сайті Бутусова не про Юльку? Не цікаво.
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19.03.2021 21:14 Ответить
Ага,как будто никто не знает что Лещенко работает на Пинчука..
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19.03.2021 21:17 Ответить
Оно еще и увольняет...какая отвратная рожа у этого лещенко,шо капець
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19.03.2021 21:26 Ответить
Якби не окуляри, то є певна схожість з сином мами , яка любить швидкість.
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20.03.2021 07:45 Ответить
смотри лещ пайку урежут, лучше делай ремонт и не кусай руку с конвертом
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19.03.2021 22:39 Ответить
Теж мені новина. Там майже всі працюють на Ахметку. А інші на Беню
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19.03.2021 22:55 Ответить
Або ж на обох відразу, в своїх інтересах, а триндять, що на благо держави.
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20.03.2021 07:42 Ответить
Такими темпами они все друг друга сожрут до лета.
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20.03.2021 08:28 Ответить
уволили в интересах пинчука.
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20.03.2021 13:31 Ответить
 
 