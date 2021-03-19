СНБО проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994 г. и вернет народу в случае нарушений условий, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны проведет аудит всех разрешений на недропользование с 1994 г и вернет их народу в случае нарушений условий использования.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Принято решение на протяжении короткого промежутка времени провести аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались, начиная с 1994 года", – сказал Данилов во время брифинга в пятницу.
По его словам, будет предоставлена публичная информация о каждом разрешении: "где находится физически, на территории какой громады", а также информация обо всех бенефициарах.
"Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут законно возвращаться народу Украины", – подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью привести в соответствие к действующему законодательству и Конституции пользование украинскими недрами.
"Согласно Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите оказалось, что у украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет на Виргинских или других островах и в государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение", – отметил секретарь СНБО.
Он также сообщил, что глава Госгеонедр Роман Опимах докладывал по вопросу состояния недоропользования на заседании СНБО.
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народ не получит нифига
Невже такою "турбодіяльністю" хочуть дотягнути до виборів?
І коли в перших двох епізодах серіалу ще була якась завязка історії, надія і сподівання на щось цікаве (а раптом не засцить і вальне кума хуzlа?), то кожні наступні серії стають все більш нудними, декорації і спецефекти все більш дешевими, актори все менш професійними, а в сам сюжет скочується в якесь примітивне заїжджене фантастичне русло.
Пригадую як в 90-х, країна що дивилася Санта-Барбару, протягом 465-ти серій чекала чи вийде Сісі з коми, так і зараз країна, дивлячись поганенький серіал поганенького актора чекає, коли ж арештують сім'ю кумів хуzlа, що фінансують терористів. Бо це логічно...
Натомість сценаристи серіалу годують країну черговим аудитом держави, на цей раз державних надр (який вони обіцяли провести протягом півроку в 2019) і обіцяють відібрати надра в усіх жителів офшорних островів.
Та я би не проти, тільки аж надто фантастично виглядає цей сюжет про рядового Моніку Янелоха, який поборов армію олігархів у випадку, коли навіть кума хуzlа, оголошеного злочинцем і терористом, рядовий засцяв арештувати. А тут прямо виклики ахметову, бені, фірташу та іншим драконам.
Нудно, не цікаво, нереалістично і дешево.
Або садіть кума/беню/ахмета, або закінчуйте цей серіал.
Не цікаво в 2021-му дивитись 465-ть серій про Моніку в комі.
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVy68HlRI8StHs-Uvd0q2rFTjqJJpBk0HpqlfhTAL58e7cC_g0nRfn2hjZmLM4lEJLOykT_p82VZ3LrGFMbhs-eU0G9Gl_qxPvR5d5a9uPdsg9BI7Ia8jt-KXDShRM5xaAICOAmhZrYER_zv5L2xmuy&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
1, в 90 их скупали россияне
2. Много скважин левых сейчас ( без лицензий)
3. Заводы мин вод практически не платят налоги и местные налоговики в доле
4, с нелегальных скважин идёт чёрный нал , который потом заносят в Киеве - в генпрокуратуру , в налоговую , в укрпрофоздоровницу
5. Директора заводов мин вод в тупую выкачивают воду, а потом валят на местных жителей
Это Свалявский и Шаянский куст Минвод
6. Ещё надо тряхнуть одесский институт экспертиз , который за бабки любую экспертизу на эту воду рисуют
7. Тему знаю 😀 - с жтой мафией никто не может справиться
Если бы реально решили нагнуть по левым лицензиям на газ, нефть, на разведанные но законсервированные скважины, то СНБО сейчас бы уже надо было охранять не нацгвардией, а правосеками
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·
Засідання РНБО «ні про що».
Ні санкцій проти Коломойського (як же зачепити такого партнера?).
Ні санкцій проти Фірташа.
Ні нових санкцій проти Медведчука.
Ні термінових звітів по коронавірусу та катасрофічній ситуації в Україні.
«Нові» санкції проти Азарова, Януковича,Аксьонова чи Колісніченка виглядають смішно.
Серіал під назвою «п'ятничне РНБО» схоже кінцево здувається.
Єдине позитивне рішення - це санкції проти компаній які займаються видобутком та розробкою надр. І то, якщо буде як з Медведчуком/Козаком - толку нуль.
пенсионный фонд проаудировали, перепись населения провели, чего бы ещё просвистеть?
Циркові вистави РНБО - дешева "Санта Барбара", і не більше)
Кожна наступна "серія" РНБ0 нагадує нові епізоди поганенького серіалу.
І коли в перших двох епізодах серіалу, ще була якась завязка історії, надія і сподівання на щось цікаве (а раптом не засцить і вальне кума Пуйла?), то кожні наступні серії стають все більш нудними, декорації і спецефекти все більш дешевими, актори все менш професійними, а в сам сюжет скочується в якесь примітивне заїжджене фантастичне русло.
Пригадую як в 90-х, країна що дивилася Санта-Барбару, протягом 465-ти серій чекала чи вийде Сісі з коми, так і зараз країна, дивлячись поганенький серіал поганенького актора чекає, коли ж арештують сім'ю кумів хуzlа, що фінансують терористів. Бо це логічно...
Натомість, сценаристи серіалу годують країну черговим аудитом держави, на цей раз державних надр (який вони обіцяли провести протягом півроку ще в 2019р.) і обіцяють відібрати надра в усіх жителів офшорних островів.
Та я би не проти, тільки аж надто фантастично виглядає цей сюжет про рядового Моніку Янелоха, який поборов армію олігархів, при тому, що Мертвечука, кума Пуйла, оголошеного злочинцем і терористом, рядовий Моніка - засцяв арештувати.
А тут, прямо виклики ахметову, бені, фірташу та іншим драконам.
Нудно, не цікаво, нереалістично і дешево.
Або садіть кума/Беню/Ахмета, або закінчуйте цей серіал.
Не цікаво в 2021-му дивитись 465-ть серій про Моніку в комі.
Mason Lemberg