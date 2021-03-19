Одесский судья Ефименко полностью нивелировал работу полиции, освободив от наказания вора в законе Кобу Руставского, - Аваков

На днях судья Одесского окружного административного суда Константин Ефименко своим решением фактически освободил от наказания "вора в законе" по кличке "Коба Руставский" - который задержан полицией по запросу правоохранительных органов Испании, где он обвиняется в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем и создании ОПГ.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что судья запретил изъять у задержанного вора в законе неправомерно полученный украинский паспорт и отказался принимать решение о перемещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Это же решение исключает возможность принудительной депортации криминального авторитета из Украины.

"Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции на стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности - влияния представителей криминалитета", - заявил Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция. ФОТО

Министр внутренних дел подчеркнул, что Государственная миграционная служба Украины подала иск в апелляционную инстанцию, которая должна принять взвешенное и обоснованное решение относительно Кобы Руставского.

"Я, как министр внутренних дел, лично прослежу, чтобы неправомерное решение судьи Ефименко было обжаловано в Высшем совете правосудия и получило адекватную законную дисциплинарную оценку", - добавил Аваков.

Он отметил, что именно из-за такие решения судей в Украине нет доверия к правоохранительной системе.

"Как можно говорить о доверии к судебной системе, а следовательно - к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу воров в законе? Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине. Украина не будет местом убежища международного криминалитета! Позиция МВД жесткая. И мы не позволим отдельным недобросовестным решением нас поколебать ", - отметил министр внутренних дел.

Также смотрите: Окружной админсуд Киева помог российскому вору в законе Когану сохранить украинское гражданство, - СМИ. ВИДЕО

Стоит отметить, что по информации Департамента стратегических расследований Нацполиции только в этом году из страны удалось депортировать одного вора в законе - Владимира Озерского, по прозвищу Зюзя. Другого преступника с таким же "статусом" Лавасоглы Миндия, по прозвищу Лавасоглы Батумский в Украину не пустили еще на границе, так как ранее ему объявили запрет на въезд в нашу страну..