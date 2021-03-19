Одесский судья Ефименко полностью нивелировал работу полиции, освободив от наказания вора в законе Кобу Руставского, - Аваков
На днях судья Одесского окружного административного суда Константин Ефименко своим решением фактически освободил от наказания "вора в законе" по кличке "Коба Руставский" - который задержан полицией по запросу правоохранительных органов Испании, где он обвиняется в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем и создании ОПГ.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
Министр рассказал, что судья запретил изъять у задержанного вора в законе неправомерно полученный украинский паспорт и отказался принимать решение о перемещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Это же решение исключает возможность принудительной депортации криминального авторитета из Украины.
"Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции на стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности - влияния представителей криминалитета", - заявил Аваков.
Министр внутренних дел подчеркнул, что Государственная миграционная служба Украины подала иск в апелляционную инстанцию, которая должна принять взвешенное и обоснованное решение относительно Кобы Руставского.
"Я, как министр внутренних дел, лично прослежу, чтобы неправомерное решение судьи Ефименко было обжаловано в Высшем совете правосудия и получило адекватную законную дисциплинарную оценку", - добавил Аваков.
Он отметил, что именно из-за такие решения судей в Украине нет доверия к правоохранительной системе.
"Как можно говорить о доверии к судебной системе, а следовательно - к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу воров в законе? Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине. Украина не будет местом убежища международного криминалитета! Позиция МВД жесткая. И мы не позволим отдельным недобросовестным решением нас поколебать ", - отметил министр внутренних дел.
Стоит отметить, что по информации Департамента стратегических расследований Нацполиции только в этом году из страны удалось депортировать одного вора в законе - Владимира Озерского, по прозвищу Зюзя. Другого преступника с таким же "статусом" Лавасоглы Миндия, по прозвищу Лавасоглы Батумский в Украину не пустили еще на границе, так как ранее ему объявили запрет на въезд в нашу страну..
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Арсен Барисыч!.. может вам также возглавить и СБУ?!..
Баканов явно не на своём месте!.. это же очевидно..
А вот почему Аваков так спешит переправить задержанного?
И вообще МВД не имеет право так нагло вмешиваться в судопроизводство указывая что судье делать.
Почему судья должен спешить экстрадировать гражданина Украины на суд в другую страну?
И не путай интересы Авакова, с интересами МВД и с интересами общества. Не факт что они всегда совпадают.
Дети бандитов 90-х шли в судьи и депутаты ещё тогда. Теперь это всё криминалитет-судьи-депутаты-министры одна банда. Не может же судья своего братка засудить, тем более передать на правосудие в нормальную Страну Европы Испанию.
Если этот черт неправомерно получил паспорт, то почему не возбуждено уголовное дело на тех кто выдавал документ (на сотрудников мвд)?
Что мешает полиции задержать вора еще раз и перевезти куда-то в другую область по другим обвинениям. Пускай подаёт дальше апеляции?