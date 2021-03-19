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Новости Силовики
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Одесский судья Ефименко полностью нивелировал работу полиции, освободив от наказания вора в законе Кобу Руставского, - Аваков

Одесский судья Ефименко полностью нивелировал работу полиции, освободив от наказания вора в законе Кобу Руставского, - Аваков

На днях судья Одесского окружного административного суда Константин Ефименко своим решением фактически освободил от наказания "вора в законе" по кличке "Коба Руставский" - который задержан полицией по запросу правоохранительных органов Испании, где он обвиняется в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем и создании ОПГ.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Министр рассказал, что судья запретил изъять у задержанного вора в законе неправомерно полученный украинский паспорт и отказался принимать решение о перемещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Это же решение исключает возможность принудительной депортации криминального авторитета из Украины.

"Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции на стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого влияния, в частности - влияния представителей криминалитета", - заявил Аваков.

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Министр внутренних дел подчеркнул, что Государственная миграционная служба Украины подала иск в апелляционную инстанцию, которая должна принять взвешенное и обоснованное решение относительно Кобы Руставского.

"Я, как министр внутренних дел, лично прослежу, чтобы неправомерное решение судьи Ефименко было обжаловано в Высшем совете правосудия и получило адекватную законную дисциплинарную оценку", - добавил Аваков.

Он отметил, что именно из-за такие решения судей в Украине нет доверия к правоохранительной системе.

"Как можно говорить о доверии к судебной системе, а следовательно - к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу воров в законе? Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине. Украина не будет местом убежища международного криминалитета! Позиция МВД жесткая. И мы не позволим отдельным недобросовестным решением нас поколебать ", - отметил министр внутренних дел.

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Стоит отметить, что по информации Департамента стратегических расследований Нацполиции только в этом году из страны удалось депортировать одного вора в законе - Владимира Озерского, по прозвищу Зюзя. Другого преступника с таким же "статусом" Лавасоглы Миндия, по прозвищу Лавасоглы Батумский в Украину не пустили еще на границе, так как ранее ему объявили запрет на въезд в нашу страну..

Автор: 

Аваков Арсен (3444) вор в законе (314) криминалитет (602) Одесса (7878) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) судья (2646) юстиция (758)


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Топ комментарии
+22
Или вы "сделаете" судебную власть - или она уделает вас. Что тут непонятно?
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19.03.2021 21:00
+18
І саме головне в ситуації, що це суддя й надалі продовжить "плодотворно працювати" "іменем України".
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19.03.2021 21:15
+17
а что со Стерненко и Риффом, пан милиционер?
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19.03.2021 21:12
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Или вы "сделаете" судебную власть - или она уделает вас. Что тут непонятно?
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19.03.2021 21:00 Ответить
авякан переживает за конкурнецию
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19.03.2021 21:52 Ответить
просто судья взял чемодан денех , а СБУ этот момент проспало.. или тоже взяло денех..
Арсен Барисыч!.. может вам также возглавить и СБУ?!..
Баканов явно не на своём месте!.. это же очевидно..
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19.03.2021 21:01 Ответить
І саме головне в ситуації, що це суддя й надалі продовжить "плодотворно працювати" "іменем України".
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19.03.2021 21:15 Ответить
а вот это самое мерзкое!.. а ведь, если провести обыски, то чемодан баксов найдется в доме мамочки этого судьи .. при чем ,весь дом будет облеплен иконами мацковского патриархата, и ещё найдутся золотые часы "подарок от Путина"..
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19.03.2021 21:19 Ответить
Та то сто вiдсоткiв кабанчик зайшов куди треба..
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19.03.2021 21:24 Ответить
А что судья сделал не так? У человека есть украинский паспорт, судья не поспешил его отобрать и переправить человека на экстрадицию. Это не значит что этого нельзя сделать через месяц, может и дело станет яснее к тому времени.
А вот почему Аваков так спешит переправить задержанного?
И вообще МВД не имеет право так нагло вмешиваться в судопроизводство указывая что судье делать.
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19.03.2021 21:43 Ответить
ага.. какое право имеют МВД и общество, вмешиваться в "процес взятко получения" судьями заслуженных дивидендов от "воров в законе".. доколе?!.. где справедливость?!
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19.03.2021 21:49 Ответить
Какую взятку? Докажи.
Почему судья должен спешить экстрадировать гражданина Украины на суд в другую страну?
И не путай интересы Авакова, с интересами МВД и с интересами общества. Не факт что они всегда совпадают.
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19.03.2021 22:09 Ответить
топишь за А.У.Э.?!
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19.03.2021 22:13 Ответить
За честный суд.
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19.03.2021 22:17 Ответить
И про "докажи"!!! Достаточно взглянуть на судьивськую "хатынку", автомобильчик, сейфик и , не проминуть, родню "честнейшего судьи"(пашу эмильича, исидора яковлича, афонасия яковалича и т.п.) с теми же вопросами!
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20.03.2021 16:56 Ответить
судья не должен иметь вседозволенность,независимости им хватает, как и пенсий и зарплат, еще и остается
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19.03.2021 21:54 Ответить
Вседозволенность? Почему он должен был обязательно срочно вынести решение на экстрадицию? У него есть законное право отказать, приостановить и лучше ознакомиться с материалами дела. Есть процедуры обжалования и продолжения процесса.
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19.03.2021 22:13 Ответить
Для вінесения приговора сделать работу должны следователи. прокуроры и адвокаты , судья последнее звено в цепи. Почему собакин не ввыдвигает притензий Прокурорам или Следователям именно они ВИНОВНЫ в таком решении Судьи. И Такая ситуация сплошь и рядом. При ПДД эти "полицаи" спецом составляют документы таким образом, что бы виновны были все, даже припаркованный по правилвм автомобиль без водителя. Как результат Судья принимает решение обеспеченное большей суммой. Если первичное звено не качственно сделл свою работу.то пчему отдуватяс должен Судья? Этоо не означает что они не СУКИ.
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19.03.2021 22:39 Ответить
"неправомерно полученный украинский паспорт" - За это и в Украине он преступник.Источник: https://censor.net/ru/n3254530
Дети бандитов 90-х шли в судьи и депутаты ещё тогда. Теперь это всё криминалитет-судьи-депутаты-министры одна банда. Не может же судья своего братка засудить, тем более передать на правосудие в нормальную Страну Европы Испанию.
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20.03.2021 16:25 Ответить
Може краще в президенти? Я за Пороха, але й це не другій.
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19.03.2021 22:42 Ответить
возьмите глаза в зубы... Он именно на своем месте. Престижном и продажном.
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20.03.2021 11:03 Ответить
А что ты скажешь о судье который закрыл Стерненко? Кстати в суд Стерненко шёл и готовился по одному делу а приговор без всякой адвокатской защиты вынесли совершенно по другому делу. Это тоже по справедливости?
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20.03.2021 16:18 Ответить
Ну і ЩО ???. Одні ловлять , а другі за гроші відпускають.І як це розцінювати ? і так Постійно і Кругом
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19.03.2021 21:04 Ответить
Праильно! Можно упростить. Те хто ловит-сам и отпускает, за деньхи канешна.
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19.03.2021 22:07 Ответить
Для таких суддів - закони Хамурапі. Звільнив злодія? То сядь за його злочини.
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19.03.2021 21:07 Ответить
Вони себе взагалі звільнили від відповідальності за неправомірні рішення пів-року тому. Щось із цим треба робити, бо у суддів обов'язково має бути величезна відповідальність при такій владі.
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19.03.2021 21:44 Ответить
То просто біда....Напевно це сама гнила, мерзенна, наскрізь корумпована система в Україні - правова ... Суддів які пропрацювали в Уїкраїне більше одного року можна сміливо садити без всяких доказів на років 5 - 10 з конфіскацією майна
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19.03.2021 21:11 Ответить
***в Українi ***
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19.03.2021 21:23 Ответить
а что со Стерненко и Риффом, пан милиционер?
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19.03.2021 21:12 Ответить
Ну этот точно эталон честности, ктоб рассуждал о порядочности.
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19.03.2021 21:14 Ответить
Хамелион купленный с потрохами какламойшей , вы все одним миром мазаны ! А Антоненко без док. вины ,из-за тебя и зеублюдка больше года в тюрьме !
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19.03.2021 21:38 Ответить
Ага,а ти штраф за пдр підніми з своєю дурною антоніною.
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19.03.2021 21:15 Ответить
Есть пару нестыковок: Украина и испания не имеют договора об экстрадиции, следственно полиция не обязана никого выдавать.
Если этот черт неправомерно получил паспорт, то почему не возбуждено уголовное дело на тех кто выдавал документ (на сотрудников мвд)?
Что мешает полиции задержать вора еще раз и перевезти куда-то в другую область по другим обвинениям. Пускай подаёт дальше апеляции?
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19.03.2021 21:22 Ответить
пока в стране будет такая судебная власть, ничего не будет, и точка
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19.03.2021 21:23 Ответить
зате бабусю що мусора зловлять без маски суддя засудить по повній програмі
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19.03.2021 21:31 Ответить
Сколько сказано слов !? Сколько гневных филлиппик !? Ну и шо,помогло?? Мерзавцы ,которым дали право судить ,решать человеческие судьбы, продолжают открыто надсмехаться над правосудием законами и моралью. И нет на них управы ! Доколе???
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19.03.2021 21:47 Ответить
как-то неожиданно
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19.03.2021 22:00 Ответить
Вы и так не работаете! Точнее работаете, как и судьи.
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19.03.2021 22:00 Ответить
Страна, усилиями и бездействием центральной власти и Зеленского,разделена на множество вороваек. У Авакова своя, у судей своя, у олигархов свои, как и мэров и прочая. И возмущение Авакова непонятно. Судьи не машают милиционерам красть, с какого перепугу Аваков вмешивается в заработки судей?
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19.03.2021 22:05 Ответить
Не, такими, как ты 73%-е.
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19.03.2021 22:44 Ответить
отстреливать этих ****** надо
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19.03.2021 22:06 Ответить
Нужно хотя-бы одного судью посадить вместо оправданного, и показательным судом
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19.03.2021 22:25 Ответить
Как можно верить этому министру, который убил Сашка Билого, Лисныка, преследует баты Торнадо и Донбасс, Рифа и т.п. и отмазал своего отпрыска на рюкзаках? Может и этот Руставский не такой уж криминальный авторитет? Он потерял доверие! И давно!
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19.03.2021 22:25 Ответить
И не забудь перед сном повторять- это не ты за зе голосовал, это порох тебя заставил
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19.03.2021 22:46 Ответить
так ты голосовал за Пороха-мародера? ахахаха))) святоша...
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20.03.2021 11:05 Ответить
Так ты ЗЕЛЁНАЯ САРАНЧА ?
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20.03.2021 16:24 Ответить
Ахаха, зелёный клоун без мозгов
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20.03.2021 21:18 Ответить
аваков жалуется на судью%% значит он совсем такой крутой, каким себя выставляет
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19.03.2021 22:44 Ответить
Абакову потрібно справу Стерненка нагадати! По діям того судді він не обурюється! Сам топить проти Сергія! А тут щось пішло не в масть!
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19.03.2021 22:47 Ответить
а суддя єфімєнка не хоче нівелювати роботу когось там й звільнити стерненка? агов, авакян?!
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20.03.2021 00:29 Ответить
Сколько там Аваков на посту, вроде около семи лет уже, и все это время с судами у нас все было окей, а тут на тебе - и нивелирование огромной работы, и нет доверия к правоохранительной системе, и печальный пример станет последним прецедентом .... как говорил Станиславский - "НЕ ВЕРЮ !"
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20.03.2021 03:50 Ответить
Денег много не бывает 😁😁😁😁😁😁
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20.03.2021 09:07 Ответить
Что то не похоже,что бы Одесситы молчаливо "пережовывали" всею это бес предельщину . Кстати,как здоровье у чурок, избивших на днях ветерана? Одесситы пообещали разобраться с нариками и другими "чебуреками"...
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20.03.2021 09:18 Ответить
Аваков .а ты попробуй .завали судью тыж умееш как Сашка Билого
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20.03.2021 09:24 Ответить
Слава великому і сивочолому рехворматору судової системи!
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20.03.2021 11:12 Ответить
Судью на мыло!
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20.03.2021 12:46 Ответить
как же может судья ефименко с погремухой Ефим сдать братана? лучше проследите биографию Ефима и найдете те же обвинения с убийствами изнасилованиями и скотоложеством
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20.03.2021 16:16 Ответить
Почему по этому Ефименко не возбудили уголовное дело, как подельника вора в законах.
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20.03.2021 16:48 Ответить
 
 