Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе

СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и еще 25 человек, в России сообщили о задержании "украинских националистов", книгу о Стусе разрешили, часы придется переводить - главные новости 19 марта.

Санкции против Януковича, Азарова и "бывших"

СНБО ввел самые жесткие санкции против Януковича, Азарова, Пшонки, Табачника, Аксенова, Затулина, Константинова, Поклонской, Курченко и других. Всего в списке - 27 человек.

Кроме этого, все действующие доныне указы Януковича проверят на предмет угрозы для государства. Также санкции ввели против 19 недропользователей, а все разрешения на пользование недрами, выданные с 1994 года, проверят и если найдут нарушения - вернут недра народу.

Президент Зеленский в видеообращении назвал сегодняшние санкции следующим шагом к восстановлению в Украине справедливости.

В России задержали 14 "украинских националистов"

Задержания прошли в городах Ярославль и Геленджик. ФСБ уверяет, что задержанные - члены "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У (Маньяки. Культ убийц)". Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Основателю группы, по данным ФСБ, 21 год.

СБУ предъявила обвинения пропагандисту Шпиру

Михаил Шпир называет себя политтехнологом. Он неоднократно появлялся в эфире российских телеканалов, а в украинском информационном пространстве продвигал "нарративы государства-агрессора". Теперь ему предъявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении равноправия граждан и пропаганде коммунистического режима.

Суд отменил запрет книги о Стусе

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу "Дело Василия Стуса". Запретить распространение книги пытался в прошлом адвокат Стуса, а ныне - кум Путина и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Часы придется перевести

Рада не поддержала законопроект об отмене перехода на летнее время - хотя перед голосование политики заявляли, что проголосовать "за" пообещали все фракции. Теперь "слуга народа" Пидласа говорит, что переход на летнее время может отменить своим решением Кабинет министров.