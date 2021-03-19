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Новости
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Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе

Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе

СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и еще 25 человек, в России сообщили о задержании "украинских националистов", книгу о Стусе разрешили, часы придется переводить - главные новости 19 марта.

Санкции против Януковича, Азарова и "бывших"

СНБО ввел самые жесткие санкции против Януковича, Азарова, Пшонки, Табачника, Аксенова, Затулина, Константинова, Поклонской, Курченко и других. Всего в списке - 27 человек.

Кроме этого, все действующие доныне указы Януковича проверят на предмет угрозы для государства. Также санкции ввели против 19 недропользователей, а все разрешения на пользование недрами, выданные с 1994 года, проверят и если найдут нарушения - вернут недра народу.

Президент Зеленский в видеообращении назвал сегодняшние санкции следующим шагом к восстановлению в Украине справедливости.

В России задержали 14 "украинских националистов"

Задержания прошли в городах Ярославль и Геленджик. ФСБ уверяет, что задержанные - члены "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У (Маньяки. Культ убийц)". Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Основателю группы, по данным ФСБ, 21 год.

СБУ предъявила обвинения пропагандисту Шпиру

Михаил Шпир называет себя политтехнологом. Он неоднократно появлялся в эфире российских телеканалов, а в украинском информационном пространстве продвигал "нарративы государства-агрессора". Теперь ему предъявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении равноправия граждан и пропаганде коммунистического режима.

Суд отменил запрет книги о Стусе

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию на решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу "Дело Василия Стуса". Запретить распространение книги пытался в прошлом адвокат Стуса, а ныне - кум Путина и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Часы придется перевести

Рада не поддержала законопроект об отмене перехода на летнее время - хотя перед голосование политики заявляли, что проголосовать "за" пообещали все фракции. Теперь "слуга народа" Пидласа говорит, что переход на летнее время может отменить своим решением Кабинет министров.

Автор: 

Азаров Николай (8195) время (168) Зеленский Владимир (20324) россия (95481) санкции (11285) СНБО (4431) Стус (94) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
+4
АдвоКАТ Стуса

Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе - Цензор.НЕТ 4334
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19.03.2021 22:04
+1
Рідко, Стусе, згадують про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?

(з В. Симоненка)
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19.03.2021 22:40
+1
По голосованию за отмену перехода на летнее время ЗА
ОПЗЖ - 0 голосов;
ПЕС - 0 голосов;
"Голос" - 0 голосов.
Как видим "оппозиция" монолитна как никогда.
Им на граждан НАСРАТЬ.
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19.03.2021 23:09
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АдвоКАТ Стуса

Главные новости 19 марта: санкции против Януковича и Co, суд отменил запрет книги о Стусе - Цензор.НЕТ 4334
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19.03.2021 22:04 Ответить
Рідко, Стусе, згадують про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?

(з В. Симоненка)
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19.03.2021 22:40 Ответить
Ц
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19.03.2021 22:48 Ответить
Про М.К.У. - уже писав у відповідній статті .. Просто скопіюю...

Нашел - статью в Комсомолке годичной давности https://kp.ua/life/660062-19-letnyi-sadyst-yz-dnepra-nazyvaet-sebia-maniakom-y-psykhom (17 февраля 2020, 22:00)
Но там - про маньяков и психов !

Еще один след Егора и его друзей найден на странице аккаунта "Русский Акцент".
"Егор "Маньяк", основатель культа М.К.У., порезал обывалу и выложил видосик в сеть. Теперь его накрыли мусора, избили и отобрали телефон. Адвокат стоит 20 тысяч гривен. Егора могут закрыть на пожизненно, узнав о его делах. Он один из последних бойцов за сохранение Арийской расы. Если его закроют, это будет означать только одно - конец" - написано на странице этого аккаунта.
Как выяснила "КП" в Украине", загадочная "М.К.У." расшифровывается как "Молодежь, которая улыбается". Ее основатель называет себя "маньяком" и "психом" потому, что это звучит брутально.
Также мы отыскали сам паблик "М.К.У.", у которого уже 411 подписчиков. В описании сообщества сказано: "Грядет. Очищение".

Головні новини 19 березня: санкції проти Януковича і Co, суд скасував заборону книги про Стуса - Цензор.НЕТ 3954А сегодня - уже - 14 участников "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У"".Источник: https://censor.net/ru/n3254321
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19.03.2021 23:04 Ответить
По голосованию за отмену перехода на летнее время ЗА
ОПЗЖ - 0 голосов;
ПЕС - 0 голосов;
"Голос" - 0 голосов.
Как видим "оппозиция" монолитна как никогда.
Им на граждан НАСРАТЬ.
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19.03.2021 23:09 Ответить
А, може, вони якраз і думають про "граждан", а не про те, як зробить "гражданам" гірше, але щоб тільки не так, як у "москалів".
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20.03.2021 00:07 Ответить
А что плохого жить на своем "географическом" времени?
Что москали приватизировали географические часовые пояса?
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20.03.2021 00:11 Ответить
Так і я про те. Проголосували правильно, незважаючи на москалів.
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20.03.2021 00:24 Ответить
"СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова и еще 25 человек, в России сообщили о задержании "
Да,сногсшибательная новость! Головне- вчасно! Зараз поїдуть до Росії заарештовувати 25 осіб....
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20.03.2021 09:08 Ответить
Слава Байдену!
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20.03.2021 10:11 Ответить
 
 