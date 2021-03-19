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Новости Коронавирус и карантин
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Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна, – Зеленский

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от представителей местных властей разработки комплексных мер по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях усиления карантинных мер в регионах.

Об этом президент заявил в своем видеообращении по итогам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. Вместе с усилением карантина, они должны разработать комплекс мер для поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые могут пострадать из-за ограничений так называемой красной зоны. Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "центральная власть добавит 100% к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, таким образом, увеличив суммы поддержки вдвое".

Для того чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное - быстрым, оно, по словам главы государства, должно происходить благодаря порталу и приложению "Дія".

В тоже время Зеленский отметил, что региональные меры поддержки не могут вводиться местными властями в формате "запрет есть, а поддержки нет", или по принципу "денег нет, но вы держитесь".

Читайте: Зеленский инициировал создание совета по содействию развитию малого предпринимательства

Глава государства также попросил Верховную Раду быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства, а украинцев соблюдать меры безопасности.

Зеленский также напомнил, что в январе 2021 года, параллельно с введением первого локдауна в Украине, по его поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки граждан и бизнеса в виде прямой финансовой помощь, помощи на детей, компенсации по частичной безработице, налоговым каникулам и ряду других стимулов.

Также читайте: Борьба с экологической преступностью должна быть одним из приоритетов правоохранителей, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+13
охренеть кричали гости
когда невесту тра ля ля

вначале отобрать бабки из местного бюджета а теперь "решайте сами"
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19.03.2021 21:45
+11
Назвавший рашиста "убийцей" ,из американского кармана по 1400 зелеными выписывает чеки,а не штаты отдельно взятые."Ковидныйе" лярды растащила "зелень" ,а теперь местные власти подсуетитесь
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19.03.2021 21:44
+10
Може у відставку? Ти б з оточенням мав би бути мозковим центром, який би розробив комплекс заходів. Ще вчора, навіть до твого президентства. Але у тебе не склалося. Взагалі дивно, якого ти пішов на президента.
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19.03.2021 21:37
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Може у відставку? Ти б з оточенням мав би бути мозковим центром, який би розробив комплекс заходів. Ще вчора, навіть до твого президентства. Але у тебе не склалося. Взагалі дивно, якого ти пішов на президента.
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19.03.2021 21:37 Ответить
авжеж...для цього є рнбо, де він головує, а данілов - секретар...
мають розробити загальноукраїнський комплекс заходів і донести до виконавчої влади на місцях
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19.03.2021 22:08 Ответить
Гроші з ковідного фонду собі, а виплати на місцях. Хто тут 73%-й, а ну пропердіть про Пороха
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19.03.2021 22:35 Ответить
Такую крысу,как зекретин фиг найдешь...
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19.03.2021 21:40 Ответить
...лядь гол уже длится пандемия,гол.А у Осла все местные власти виновны.
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19.03.2021 21:41 Ответить
Ваву понесло, наркота видно з Колумбії.

Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1286
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19.03.2021 21:42 Ответить
Знову все на місцеві бюджети ..........
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19.03.2021 21:43 Ответить
Назвавший рашиста "убийцей" ,из американского кармана по 1400 зелеными выписывает чеки,а не штаты отдельно взятые."Ковидныйе" лярды растащила "зелень" ,а теперь местные власти подсуетитесь
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19.03.2021 21:44 Ответить
охренеть кричали гости
когда невесту тра ля ля

вначале отобрать бабки из местного бюджета а теперь "решайте сами"
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19.03.2021 21:45 Ответить
Так и я в шоке, отодрать местное самоуправление на деньги, потом кинуть всю беду на места, Степашка тоже заявил, шо это все по местам не хотят колоться, шо за цирк? Ах, да, 95.
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19.03.2021 22:00 Ответить
як же зебіл-клован переагітовує вас всіх... але тільки тих, хто має голову на плечах, (а не гарбуз).
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19.03.2021 22:04 Ответить
Та ти шо,тепер ця місцева отегешна влада землі по 2га осг віддадуть щоб люди займалися,яку по родичам і корєшам різними орендами порозпихували?
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19.03.2021 21:46 Ответить
эти меры теперь по 2500 грн за каждого работающего а пенсию платить 2000 грн ..плять дураки и матиматика ..Порошенко точно до такого не додумался что б платить 2000 а вычесть 2500
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19.03.2021 21:49 Ответить
А центральная власть будет в носу ковыряться и ждать когда деньги в бюджет накапают ? Попытка все взвалить на местную власть говорит о полной несостоятельности центра
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19.03.2021 21:52 Ответить
Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна/ Да что тут разрабатывать. 100% зарплаты в первый год после увольнения, 80% во второй год.Как в старых странах ЕС.
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19.03.2021 21:53 Ответить
Вот и сказочке конец...начали переводить стрелки на местные власти...
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19.03.2021 21:59 Ответить
цей "комплекс заходів" - не завдання місцевої влади. Це - має робити центральна влада
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19.03.2021 22:02 Ответить
Півтора року пандемія а вони ще нічого так і ,,нерозробили,,.Я їх розумію у них більш важливіщі першочергові притання наприклад якою фарбою фарбувати паркани і щоб це було на законному рівні і узаконено ВР України.
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19.03.2021 22:02 Ответить
Ага , поддержка ...
Ввести новые цены на электрику и содержание мамы Кобелева - это не поддержка населения . Это как-то по другому называется .
Геноцид , кажется ...
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19.03.2021 22:03 Ответить
Походу, місцевим владам зпустять ЦУ і план по "допомозі". А потім будуть на них кивати, що "самі локдаун ввели, нехай самі і викручуються". Сцарь хароший, боярє плахія. І ніпакорния. Мішают Бубочкє з ковідкой бороцця.
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19.03.2021 22:17 Ответить
Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3254535

Цей обдовбаний Гідрант крім чекань і відосиків хоч щось робить для держави?
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19.03.2021 22:12 Ответить
Хотите помочь бизнесу? Отмените аренду в закрытых ТРЦ на карантин. Почему владельцы РТЦ никоим образом не страдают от простоя, а бизнес, что не может работать несет всю тяжесть аренды, не имея дохода? Владельцам РТЦ из ковидного бюджета можно компенсировать половину потерь. Это сейчас называется стимулирование экономики.
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19.03.2021 22:18 Ответить
Вскрыли второй конверт.
С завода уходит старый директор. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.

Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит год. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.

Прошли два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Вали всё на начальников цехов". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваши начальники цехов.
Работники поверили, успокоились.

Прошло три года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
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20.03.2021 07:25 Ответить
Маленький,но подлый вопрос.А у местной власти есть законные основания делать что угодно на местном уровне? Ведь не так давно мэра Черкасс тащили в буцигарню именно за это. Почему тогда массу дел по штрафам без намордников суды отменили? Врать напропалую - вот стиль зеленого.
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20.03.2021 08:01 Ответить
Я порохобот і рекордсмен світу по звинуваченням зе . Але передчасно робити висновки не буду - подивлюся , що вони зроблять , якою буде ця допомога . Якщо буде нормальною - скажу : "Дякую!". І мені байдуже з якого бюджету вона буде . А з місцевих бюджетів не крадуть ? А то тут розвели сморід - впевнений , більшість "критиків" в 2019му повторювали маячню про Порошенка і бігли вибирати зе або бувших міністрів оборони .
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20.03.2021 08:05 Ответить
 
 