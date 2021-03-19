Местные власти должны разработать комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях локдауна, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от представителей местных властей разработки комплексных мер по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях усиления карантинных мер в регионах.
Об этом президент заявил в своем видеообращении по итогам заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
"Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. Вместе с усилением карантина, они должны разработать комплекс мер для поддержки категорий граждан и бизнеса именно своего региона, которые могут пострадать из-за ограничений так называемой красной зоны. Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что "центральная власть добавит 100% к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, таким образом, увеличив суммы поддержки вдвое".
Для того чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное - быстрым, оно, по словам главы государства, должно происходить благодаря порталу и приложению "Дія".
В тоже время Зеленский отметил, что региональные меры поддержки не могут вводиться местными властями в формате "запрет есть, а поддержки нет", или по принципу "денег нет, но вы держитесь".
Глава государства также попросил Верховную Раду быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства, а украинцев соблюдать меры безопасности.
Зеленский также напомнил, что в январе 2021 года, параллельно с введением первого локдауна в Украине, по его поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки граждан и бизнеса в виде прямой финансовой помощь, помощи на детей, компенсации по частичной безработице, налоговым каникулам и ряду других стимулов.
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мають розробити загальноукраїнський комплекс заходів і донести до виконавчої влади на місцях
когда невесту тра ля ля
вначале отобрать бабки из местного бюджета а теперь "решайте сами"
Ввести новые цены на электрику и содержание мамы Кобелева - это не поддержка населения . Это как-то по другому называется .
Геноцид , кажется ...
Цей обдовбаний Гідрант крім чекань і відосиків хоч щось робить для держави?
С завода уходит старый директор. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит год. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Вали всё на начальников цехов". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваши начальники цехов.
Работники поверили, успокоились.
Прошло три года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".