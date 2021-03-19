Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины" от 19 марта 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета Министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.
Правительство в двухмесячный срок должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами и усилении возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ, образованного на базе ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины".
Также Кабмин должен сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для осуществления мониторинга, обнаружения и идентификации опасных химических веществ. В этот же срок должен быть решен вопрос создания клинического токсикологического центра.
Также должен быть сформирован и утвержден перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, а также порядка обращения с ними в Украине, установления гигиенических нормативов с учетом европейских подходов и мировых практик.
Кроме того, за три месяца правительство должно подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматской конвенции о ртути.
Также в 2021 году должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
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Все та всі норми вже існують так що нічого придумувати колесо тим більше що придумують круглокотове.
даешь натур продукт!
никакой химии!
я вам так скажу, жди беды!...
растительные уже не вставляют?