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Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины" от 19 марта 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета Министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Правительство в двухмесячный срок должно проработать вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами и усилении возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ, образованного на базе ГП "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины".

Также Кабмин должен сформировать перечень имеющихся аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов и решить вопрос создания на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для осуществления мониторинга, обнаружения и идентификации опасных химических веществ. В этот же срок должен быть решен вопрос создания клинического токсикологического центра.

Также должен быть сформирован и утвержден перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий, а также порядка обращения с ними в Украине, установления гигиенических нормативов с учетом европейских подходов и мировых практик.

Кроме того, за три месяца правительство должно подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматской конвенции о ртути.

Также в 2021 году должен быть утвержден план мероприятий на 2022-2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) СНБО (4431) химия (94)


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Хана Юзику Вовка ты друга не пожалел
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19.03.2021 22:10 Ответить
А навіщо створювати те що вже є тільки тим треба користуватись в повній мірі.Адже підрозділ ГО-громадянської оборони ніхто не скасовував а моніторин на шкідливі та токичні речовини входить у їх прямі обовязки.
Все та всі норми вже існують так що нічого придумувати колесо тим більше що придумують круглокотове.
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19.03.2021 22:11 Ответить
долой соли!
даешь натур продукт!
никакой химии!
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19.03.2021 22:12 Ответить
кто-то что-то понимает в происходящем?!..
я вам так скажу, жди беды!...
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19.03.2021 22:14 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины - Цензор.НЕТ 8197
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19.03.2021 22:16 Ответить
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19.03.2021 23:03 Ответить
шо это его на химию потянуло?
растительные уже не вставляют?
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19.03.2021 22:31 Ответить
Зєля зрозумів, що з під його ніг уходить грунт, рейтинг летить в нуль і він вирішив всіх отруїти?
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19.03.2021 22:45 Ответить
Вот дождались (радость), а вы всё бурчите - то вам не так, сё вам не этак. Человек жилы рвёт, безопасность нашу бдит. Радоваться надо, шо сподобились, ликовать надо, шо получили. Цените панове!
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19.03.2021 23:13 Ответить
 
 