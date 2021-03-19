Аваков опасается, что слова Байдена о Путине могут быть предвестником "горячей войны" для Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина могут повлечь "холодную войну" и опасается в связи с этим обострения ситуации на востоке Украины.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Это может быть "холодная война" между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Потому что в этой своей игре Путин… может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого", - сказал Аваков.
Он подчеркнул: "Мы должны быть готовы и мы будем готовы… Мы должны думать, как не допустить, чтобы эта "бешеная собака" прорвалась к нам в Украину… Надо быть сильными, верить в себя и делать то, что должны".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.
Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире. Байден отказался, сославшись на нехватку времени.
Также на Цензор.НЕТ: В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца
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На этой неделе у украинцев снова появился повод выпить за здоровье президента. За здоровье президента США. Такими темпами, украинцы скоро смогу спиться. И не потому, что украинцы получили чеки как американцы на 1400 долларов, хоть было бы неплохо. В этот раз президент США прямо утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина киллером. Чем взбесил всю российскую пропаганду и вывел из себя самого царя.
Еще немного и Байден выучит слова песни харьковских фанатов и споет их как-то в прямом эфире. Хотя и так хорошо. Каждая такая перепалка отдаляет возможность любых компромиссов с Россией, все дальше и дальше отдаляя Москву от цивилизации и усиливает давление на российскую экономику, что наглядно продемонстрировал рубль за последние пару дней. Учитывая, что после слов президента США государственный секретарь Блинкин в очередной раз пообещал показать Кузькину мать любой компании, которая участвует в строительстве Северного потока 2, то «приятное» обретает вполне очевидные очертания.
https://nv.ua/korrespondents/sergey-fursa.html
Сергей Фурса, Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.
Похоже украинцев в Одессе окончательно вытеснили посадив в тюрьму Стерненко на 7 лет конфискацией. Но это неудивительно, ведь и сам мэр Одессы Труханов гражданин россии, что противоречит не только Законам Украины, которые в Одессе похоже уже не действуют, но и законам совести.
Проглядала трохи реакцію москалів. Думала.
От Авакян підтвердив власне мої побоювання.
З іншого боку, відчуття (моє персональне), що дуже багато галасу (непотрібного) і тріпотні (яку я не виношу) замість дій зі сторони нової адміністрації (навіть з Бенею не все так просто, не про Україну там ідеться). В усякому разі - поки що.
Хай я помилюся, але прямо мучить, що якраз нам від цих =грізних= спічів і натяків (скоро введемо, вони заплатять і т.д.) може бути гірше.
Звичайно, що х**ло - цинічний виродок, вбивця, терорист ... Але недооцінювати його і всю його кгб-ешну кліку не можна. Я не маю сумнівів, що москалі використають цю ситуацію на свою користь. Вже почали. З кремлівським фюрером треба діяти інакше. Розумніше.
Тим більше, ось зразу: він йому якраз вчора побажав здоров*я. А сьогодні =козак байда= гепнувся прилюдно.
Раніше написала свою думку щодо відсутності телефонного дзвінка до тлі (моє ставлення до блазня всі знають): при всьому цьому - це зовсім не підтвердження підтримки України.
Як би там не було, теперішній =месія= українського населення мусив би зателефонувати і поговорити хоча б 5 хв, лишень, щоб заявити, що США не залишать Україну у її боротьбі з москальським агресором, допомагатимуть і надалі, залишаться союзником і т.д. і т.п. А реформи, боротьбу з корупцією і решту можна було б обговорити пізніше.
А так, х**лу подзвонив одному з першим, ляпав язиком, а тепер мугикає. Так чого тоді не сказав ?
Не подобається мені це все. Якийсь москальський оглядач провів паралель з Мей (я не знаю, що вона там заявила, типу, наїхала на х**ло), але ніби тоді кацапня масово =сплотілась= навколо =вождя= - такий був ефект. І він припускає, що і зараз буде те саме.
ІМХО.
Конь о четырех ногах и то спотыкается))
ты никогда не падала, не спотыкалась, прилюдно?
Байден очень бодренько поднимался по трапу, кстати, никогда такого не видел за Путиным. Потому что его никогда не показывают.
Звонить Зеленскому сейчас не должен и не нужно. С путиным общался дабы расставить точки. Чтобы не было иллюзий. Путин же, думая или зная, что Байден проиграет ему в батле, надеется как дурачок, на дешевую понтовую победу, за которую, как всегда будет платить ватник. И всегда звонкой монетой.
Сюда придет? Пусть приходит... Русские увидят, что такое фунт лиха, которого у них хватает, а за пахана долго не простоят на постах солдатики...
Если стране нужно очищение от греха, который маланцы, барыги, ростовщики, лгуны, проходимцы, предатели - сюда за годы совка натаскали, пусть так и будет.
Мы все умрем,так или иначе, но Свобода дороже, ты забыла? Беда либо сплотит народ украинский в единый, либо разорвет на части.
Обратной дороги в Совок не будет.
Памойму ему пора отдохнуть!
Идет глобальная война. Основная ось США-Китай.
А РФ в ней шавка Китая.