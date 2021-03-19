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Аваков опасается, что слова Байдена о Путине могут быть предвестником "горячей войны" для Украины

Аваков опасается, что слова Байдена о Путине могут быть предвестником

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина могут повлечь "холодную войну" и опасается в связи с этим обострения ситуации на востоке Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это может быть "холодная война" между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Потому что в этой своей игре Путин… может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого", - сказал Аваков.

Он подчеркнул: "Мы должны быть готовы и мы будем готовы… Мы должны думать, как не допустить, чтобы эта "бешеная собака" прорвалась к нам в Украину… Надо быть сильными, верить в себя и делать то, что должны".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире. Байден отказался, сославшись на нехватку времени.

Также на Цензор.НЕТ: В Еврокомиссии согласны с Байденом, что Путин - убийца

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Байден Джо (2789) путин владимир (31239) шоу Шустера (315)


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Топ комментарии
+48
А в какой реальности живет авакян?
Что, горячей не начиналось?
Или вот єто "перемирие" єто не война?
Свозите его таки на первую линию.
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19.03.2021 22:55
+38
Війна триває вже 7 років, Нострадамус.
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19.03.2021 22:56
+28
Україна для них не своє. У них тут лише бізнес.
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19.03.2021 23:01
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https://nv.ua/opinion/*******-2021-motor-sich-kitay-ukrainy-chto-sluchilos-na-etoy-nedele-novosti-ukrainy-50148696.html Святой Байден
На этой неделе у украинцев снова появился повод выпить за здоровье президента. За здоровье президента США. Такими темпами, украинцы скоро смогу спиться. И не потому, что украинцы получили чеки как американцы на 1400 долларов, хоть было бы неплохо. В этот раз президент США прямо утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина киллером. Чем взбесил всю российскую пропаганду и вывел из себя самого царя.
Еще немного и Байден выучит слова песни харьковских фанатов и споет их как-то в прямом эфире. Хотя и так хорошо. Каждая такая перепалка отдаляет возможность любых компромиссов с Россией, все дальше и дальше отдаляя Москву от цивилизации и усиливает давление на российскую экономику, что наглядно продемонстрировал рубль за последние пару дней. Учитывая, что после слов президента США государственный секретарь Блинкин в очередной раз пообещал показать Кузькину мать любой компании, которая участвует в строительстве Северного потока 2, то «приятное» обретает вполне очевидные очертания.

https://nv.ua/korrespondents/sergey-fursa.html

Сергей Фурса, Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
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19.03.2021 23:47 Ответить
З таким штопаним підєрасом, як Аваков, війна нам коштуватиме ще в декілька разів дорогше...
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19.03.2021 23:48 Ответить
а з ким дешевше?
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20.03.2021 00:03 Ответить
А в это время армяне - сотрудники фирмы и сам руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян в Одессе, безнаказано избили ветерана Кучинского. Ветеран в больнице.

Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.

Похоже украинцев в Одессе окончательно вытеснили посадив в тюрьму Стерненко на 7 лет конфискацией. Но это неудивительно, ведь и сам мэр Одессы Труханов гражданин россии, что противоречит не только Законам Украины, которые в Одессе похоже уже не действуют, но и законам совести.
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19.03.2021 23:48 Ответить
Аваков побоюється, що слова Байдена про Путіна можуть бути передвісником "гарячої війни" для України - Цензор.НЕТ 4805
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19.03.2021 23:56 Ответить
Я - в шоке. С каких это пор менты, вместо есть, сэр , стали розпатякувати в качестве мелких политических обозревателей?
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20.03.2021 00:00 Ответить
В целом дедушка за океаном конечно брякнул---чуть опрометчиво. Но там большая игра и с большими странами. С намёком Китаю вроде это было.Как версия конечно. Но низкорослый на нас может ответом отыграться. Аваков тоже ведь здесь такое сказав, для себя мостик сжёг на будущее. Он кстати всегда осторожно по этой войне нашей в сторону братанов северных говорил. А тут на тебе. Очень дорого нам обходится клятая внеблоковость, что заявили в далёком 1993г.
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20.03.2021 00:08 Ответить
Ну и? Горячая, так горячая. Сцаться стоит тем у кого есть что терять.
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20.03.2021 01:24 Ответить
Ну да,ну да-Байден ляпнул,а чёрту авакяну теперь воюй до последней капли украинской крови.
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20.03.2021 02:54 Ответить
Так от чого авакьян піднімає вертольоти над Західною Україною. Може, боїться бандеровців, бо зливати надумали...
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20.03.2021 14:36 Ответить
Не мала можливості прокоментувати =підтвердження= =животворящого= (бо насправді він дійсно так не казав, як гучно рознесли медіа, лише ствердно промугикав на запитання).
Проглядала трохи реакцію москалів. Думала.
От Авакян підтвердив власне мої побоювання.
З іншого боку, відчуття (моє персональне), що дуже багато галасу (непотрібного) і тріпотні (яку я не виношу) замість дій зі сторони нової адміністрації (навіть з Бенею не все так просто, не про Україну там ідеться). В усякому разі - поки що.
Хай я помилюся, але прямо мучить, що якраз нам від цих =грізних= спічів і натяків (скоро введемо, вони заплатять і т.д.) може бути гірше.
Звичайно, що х**ло - цинічний виродок, вбивця, терорист ... Але недооцінювати його і всю його кгб-ешну кліку не можна. Я не маю сумнівів, що москалі використають цю ситуацію на свою користь. Вже почали. З кремлівським фюрером треба діяти інакше. Розумніше.
Тим більше, ось зразу: він йому якраз вчора побажав здоров*я. А сьогодні =козак байда= гепнувся прилюдно.
Раніше написала свою думку щодо відсутності телефонного дзвінка до тлі (моє ставлення до блазня всі знають): при всьому цьому - це зовсім не підтвердження підтримки України.
Як би там не було, теперішній =месія= українського населення мусив би зателефонувати і поговорити хоча б 5 хв, лишень, щоб заявити, що США не залишать Україну у її боротьбі з москальським агресором, допомагатимуть і надалі, залишаться союзником і т.д. і т.п. А реформи, боротьбу з корупцією і решту можна було б обговорити пізніше.

А так, х**лу подзвонив одному з першим, ляпав язиком, а тепер мугикає. Так чого тоді не сказав ?
Не подобається мені це все. Якийсь москальський оглядач провів паралель з Мей (я не знаю, що вона там заявила, типу, наїхала на х**ло), але ніби тоді кацапня масово =сплотілась= навколо =вождя= - такий був ефект. І він припускає, що і зараз буде те саме.
ІМХО.
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20.03.2021 04:17 Ответить
Перед моїм коментом два хрестики: людина поставила фото, яке сьогодні обійшло величезну кількість новинних ресурсів (Штати не замовчали теж) - як 46-й впав, піднімаючись у літак. Це - правда. Факт. Те, що ЦН про це не написав - то вже інша справа і не означає, що цього не було. Але потерли.
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20.03.2021 04:24 Ответить
Може і сам і знищив свій пост, бо зрозумів, що спам. Новину про падіння ніхто не приховує, всюди море не то що фото - відео. Буває, що тут такого.
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20.03.2021 09:18 Ответить
Ще при Порошенку американцями було сказано приблизно таке: " Ми даємо можливість Україні самій захищатися від агресора, але якщо вона відмовиться, то тоді ми підключимось, але вже будемо воювати і проти України"...
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20.03.2021 14:43 Ответить
наводишь тень на плетень.
Конь о четырех ногах и то спотыкается))
ты никогда не падала, не спотыкалась, прилюдно?
Байден очень бодренько поднимался по трапу, кстати, никогда такого не видел за Путиным. Потому что его никогда не показывают.
Звонить Зеленскому сейчас не должен и не нужно. С путиным общался дабы расставить точки. Чтобы не было иллюзий. Путин же, думая или зная, что Байден проиграет ему в батле, надеется как дурачок, на дешевую понтовую победу, за которую, как всегда будет платить ватник. И всегда звонкой монетой.
Сюда придет? Пусть приходит... Русские увидят, что такое фунт лиха, которого у них хватает, а за пахана долго не простоят на постах солдатики...
Если стране нужно очищение от греха, который маланцы, барыги, ростовщики, лгуны, проходимцы, предатели - сюда за годы совка натаскали, пусть так и будет.
Мы все умрем,так или иначе, но Свобода дороже, ты забыла? Беда либо сплотит народ украинский в единый, либо разорвет на части.
Обратной дороги в Совок не будет.
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20.03.2021 22:45 Ответить
Такой сценарий вполне реальный, если не случится что-нибудь более серьезное. Если идти по историческим ступеням то это практиковалось и не раз. Еще в далеком 1995г. Ельцин по всем раскладам проигрывал коммунистам в хлам и чтобы этого избежать была открыта первая чеченская война. Уже после ухода Ельцина у Путина был рейтинг не более 5% и чтобы его поднять в кратчайшие сроки была начата вторая чеченская. Далее идя по хронологии в 2016г. выборы в Думу на волне патриотизма Крымнаш выигрывает партия "Единая Россия". И вот теперь когда выборы в Думу будут проходить осенью этого года, а так как по всем раскладкам едросы их проигрывают может и быть проведена эта авантюра для победы своей партии.
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20.03.2021 05:20 Ответить
ерунда
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20.03.2021 22:47 Ответить
эт таки да! но гопник злость изливает на слабых. в Украине ***** воюет с Америкой. еще в истории планеты таких войн не было токо в *****. А че не самой Америкой
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20.03.2021 06:36 Ответить
Авакян трус. Он говорит, а голос дрожит. И сам себя боится. Должность обязывает, что-то сказать. Знает что говорит не то, а сделать ничего не может. Вот что Байден животворящий творит.
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20.03.2021 07:39 Ответить
мордва мечты мечтает
Аваков побоюється, що слова Байдена про Путіна можуть бути передвісником "гарячої війни" для України - Цензор.НЕТ 3706
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20.03.2021 07:53 Ответить
А могли б і імпічмент чи "іскандерами" пригрозити.
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20.03.2021 07:57 Ответить
А для "загостреня на Донбасі" необовязково таке висловлювання Байдена, любий привід найдуть. Варто лише згадати висловлені раніше заяви про "розширення" ОРДЛО до рамок адміністративних меж Донбасу.
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20.03.2021 07:54 Ответить
Он шо теперь у нас пожизненный министр?
Памойму ему пора отдохнуть!
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20.03.2021 08:47 Ответить
Як він вже набрид українцям цей незаміний Аваков,добре служить олігархату.
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20.03.2021 08:58 Ответить
В таком случае, дайте возможность вооружиться населению. Не считайте нас дурнее вас, которые уже носят его( оружие.
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20.03.2021 09:08 Ответить
https://news.google.com/articles/************************?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk Байден наніс Путіну удар під дих. Путін буде піднімати ставки, - Клімкін
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20.03.2021 10:05 Ответить
"ми должни думать, как не допустіть...должни бить готови..." Ще тільки ДУМАТЬ? Американські кораблі уже зайшли до Чорного моря, Росія вивела в море свій флот і свої субмарини - А ВИ "ЩЕ ТІЛЬКИ ДОЛЖНИ ДУМАТЬ???" Навіть такий сраний міністер як Аваков мав би в такому випадку сказати народу - МИ ГОТОВІ _ ХАЙ ТІЛЬКИ СУНУТЬСЯ!" А вони ще тільки д о л ж н и думать.... Бідна Україна...
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20.03.2021 10:07 Ответить
Им обоим не до нас! И тем и другим выгоден замороженный конфликт в Украине. Мы кость в горле *****.
Идет глобальная война. Основная ось США-Китай.
А РФ в ней шавка Китая.
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20.03.2021 10:10 Ответить
Заспокойтеся і не рвіть сорочки. Це, Сабакав просто піариться, вирішив нагадати про себе. Нічого серьйозного робити він не збирається, йому й так добре.
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20.03.2021 11:11 Ответить
нехай би вже в іншому інтер'єрі піарився
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20.03.2021 11:31 Ответить
Чого ви зелені малороси боїтеся? Відводьте війська, Найсвітліший побачив в очах вбивці мир і розтріпав це все по всьому світу. То виходить брехун? То вже на світовому рівні підтвердив категорію світового брехуна.
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20.03.2021 11:52 Ответить
Ума, как у курицы
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20.03.2021 16:38 Ответить
А СЕЙЧАС УЖЕ ГОРЯЧАЯ !!! ИЛИ ОН В ИТАЛИИ СИДИТ !?)
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20.03.2021 21:54 Ответить
ИЛИ ЕГО СЫНОК С РОССИЯНАМИ УЖЕ ПОДРУЖИЛСЯ !?)
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20.03.2021 22:02 Ответить
Ты армянская собака смотри за охранными фирмами под твоей крышей, которые любят опзжопу и избивают ветеранов АТО...надеюсь грязные хачики уже лишены права на охранную деятельность?
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20.03.2021 22:13 Ответить
Ви хатити сказать, что хатити стать отцом нации?
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20.03.2021 22:49 Ответить
мы хатым сказат, моль, кылы, Сэтэ, кылы... кылы рэстаран... Рэстарана - пага? Кылы чайхана.
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20.03.2021 23:53 Ответить
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