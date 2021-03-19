Аваков опасается, что слова Байдена о Путине могут быть предвестником "горячей войны" для Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина могут повлечь "холодную войну" и опасается в связи с этим обострения ситуации на востоке Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это может быть "холодная война" между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Потому что в этой своей игре Путин… может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого", - сказал Аваков.

Он подчеркнул: "Мы должны быть готовы и мы будем готовы… Мы должны думать, как не допустить, чтобы эта "бешеная собака" прорвалась к нам в Украину… Надо быть сильными, верить в себя и делать то, что должны".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире. Байден отказался, сославшись на нехватку времени.

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