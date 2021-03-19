Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов

Кабинет министров Украины в полном объеме готов взять на себя ответственность в случае непредвиденных последствий вакцинации от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации задействованного вреда", - подчеркнул Степанов.

По его словам, это требование производителей и путь, по которому шли другие страны, желающие иметь доступ к определенным вакцинам.

"В первую очередь, речь идет об мРНК-вакцинах. Это те вакцины, которые являются инновационными", - пояснил министр.

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Он отметил, что украинские граждане "не останутся один на один" (с последствиями вакцинации. – Ред.).

"Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответственный фонд на ближайших заседаниях", - подытожил Степанов.

По словам министра, в случае непредвиденных результатов вакцинации через определенный период, которые приведут к возможной инвалидности, государство возьмет на себя ответственность за компенсацию в полном объеме.

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