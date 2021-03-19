Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов
Кабинет министров Украины в полном объеме готов взять на себя ответственность в случае непредвиденных последствий вакцинации от COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации задействованного вреда", - подчеркнул Степанов.
По его словам, это требование производителей и путь, по которому шли другие страны, желающие иметь доступ к определенным вакцинам.
"В первую очередь, речь идет об мРНК-вакцинах. Это те вакцины, которые являются инновационными", - пояснил министр.
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Он отметил, что украинские граждане "не останутся один на один" (с последствиями вакцинации. – Ред.).
"Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответственный фонд на ближайших заседаниях", - подытожил Степанов.
По словам министра, в случае непредвиденных результатов вакцинации через определенный период, которые приведут к возможной инвалидности, государство возьмет на себя ответственность за компенсацию в полном объеме.
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список очень большой
на форуме масса людей - ты решил ко мне ****..ться. а потом хныкаешь как девочка после первого раза "я не то хотела". мне тебя вербально опустить - вопрос двух постов. но т*** то оно зачем?
я тебе вопрос задал! это тебе надо пытаться свои мысли в кучку собрать и выдать ответ или очередной креатив в стиле "кривого зеркала"
мол, подыхайте, зебилы, с "мыслями" что о вас кабмин побеспокоится и вовка шмаркля снимет новый видосик о "ответственности и личном контроле"
Он отметил, что украинские граждане "не останутся один на один" (с последствиями вакцинации. - Ред.).
"Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответственный фонд на ближайших заседаниях", - подытожил Степанов.
да-да.. про "полную компенсацию расходов на лечение от ковид-19" уже слышали...
там тоже гарантировали что "украинские граждане "не останутся один на один" )))
Вон у зе-ишака и сечас рейтинг в 2 раза больше чем у ближайшего кандидата.
тупое быдло.
Нет, они, мрази, платить будут из нашего кармана. Намыли бабла через при покупке дерьмо-вакцин и теперь лохи же и компенсируют потери здоровья при вакцинации дерьмом.
мудрый нарид - лохи.
действительно производители не несут ответственности. НО только за осложнения возникшие в ходе вакцинации. проще говоря - за то что медики перепутают дозу, препарат или уколят не туда куда надо
а вот за эффективность производитель несет ответственность.
производитель НЕ несет ответственности из-=за осложнений возникших в ходе вакционации (не то, не туда, не так вкололи). но в штатах он несет ответственность за качество и эффективность вакцины
это как любой производитель. он не несет ответственности если ты по пьяни пролюбил телефон. ты - жопорук. он отвечает за то чтобы телефон работал и исправно позволил тебе дойти домой на автопилоте
в твоей цитате речь об ИСПЫТАНИЯХ и ДОБРОВОЛЬЦАХ!
тупик подкустовный -именно туда ведет ссылка в слове "Конгресс" в твоей цитате.
Не пойму - ты на работе или по глупости втираешь?..
ты из клана воров, или нанят Мендельвошкой? или просто кацап?
не думал что Шариковы - реальность...
Воры разворовывают всё что можно - а тупое зебильё говорит - давай ещё принесём им в кормушку - "ани нас ниабманут".
Да - бесят тупые чмыри, приверженцы русскаґо мира строящие его здесь.
Сказал, что бояться нечего. Всех, кто от вакцины кони двинет, похоронят за счёт государства.
Поэтому лохов будут хоронить за счёт таких же лохов.
Вот угробить иммунную систему, легкие, печень, почки ... вакцина может запросто.
И какая ответственность грозит за смерть людей.
Криминальную ответственность вы на себя не возьмёте, я думаю какой то выговор наверное придумаете.
Снять ответственность с производителя лекарств, это самое безумное решение какое могли бы придумать.
Превращаете людей в подопытных крыс , вовлекая в игру русская рулетка .
А может снова, переложат ответственность на налогоплательщиков?