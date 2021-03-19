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Новости Борьба с коронавирусом
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Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов

Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов

Кабинет министров Украины в полном объеме готов взять на себя ответственность в случае непредвиденных последствий вакцинации от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации задействованного вреда", - подчеркнул Степанов.

По его словам, это требование производителей и путь, по которому шли другие страны, желающие иметь доступ к определенным вакцинам.

"В первую очередь, речь идет об мРНК-вакцинах. Это те вакцины, которые являются инновационными", - пояснил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: На сегодня в стране вакцинировано более 100 тыс. человек, - Степанов

Он отметил, что украинские граждане "не останутся один на один" (с последствиями вакцинации. – Ред.).

"Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответственный фонд на ближайших заседаниях", - подытожил Степанов.

По словам министра, в случае непредвиденных результатов вакцинации через определенный период, которые приведут к возможной инвалидности, государство возьмет на себя ответственность за компенсацию в полном объеме.

Также на Цензор.НЕТ: Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО

Автор: 

вакцина (3815) шоу Шустера (315) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+16
для начала возьмите на себя ответственность за провал вакцинации, ее скорость и вранье про вакцину на протяжении года. за распил бабла тоже не забудьте взять ответственность. за невыплаты медикам и их бегство в польшу на работу. за отсутствие кислорода о котором вы вспомнили только в ноябре. за проданные маски...
список очень большой
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19.03.2021 23:09
+12
_Внимание, знатоки, это - развод! Вас хотят наколоть палёнкой за которую никто не отвечает. Доклад закончил.
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19.03.2021 23:10
+10
что такое "за счёт государства" ? у государства нет своих денег. Есть деньги лохов, которыми оно управляет.

Поэтому лохов будут хоронить за счёт таких же лохов.
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19.03.2021 23:13
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для начала возьмите на себя ответственность за провал вакцинации, ее скорость и вранье про вакцину на протяжении года. за распил бабла тоже не забудьте взять ответственность. за невыплаты медикам и их бегство в польшу на работу. за отсутствие кислорода о котором вы вспомнили только в ноябре. за проданные маски...
список очень большой
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19.03.2021 23:09 Ответить
*** грустно и одиноко? ты же знаешь чем закончится твоя абсолютно нереальная попытка "пошутить" под моим сообщением? оно т*** надо?
на форуме масса людей - ты решил ко мне ****..ться. а потом хныкаешь как девочка после первого раза "я не то хотела". мне тебя вербально опустить - вопрос двух постов. но т*** то оно зачем?
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19.03.2021 23:25 Ответить
что "и"?
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20.03.2021 00:01 Ответить
бл .
я тебе вопрос задал! это тебе надо пытаться свои мысли в кучку собрать и выдать ответ или очередной креатив в стиле "кривого зеркала"
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20.03.2021 00:51 Ответить
Покормили троля и хватит.
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20.03.2021 07:14 Ответить
степанов так и говорит - никто не возьмет на себя ответственность, тем более - он, степанов, лично))
мол, подыхайте, зебилы, с "мыслями" что о вас кабмин побеспокоится и вовка шмаркля снимет новый видосик о "ответственности и личном контроле"
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19.03.2021 23:24 Ответить
п.с.

Он отметил, что украинские граждане "не останутся один на один" (с последствиями вакцинации. - Ред.).
"Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответственный фонд на ближайших заседаниях", - подытожил Степанов.
да-да.. про "полную компенсацию расходов на лечение от ковид-19" уже слышали...
там тоже гарантировали что "украинские граждане "не останутся один на один" )))
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19.03.2021 23:26 Ответить
_Внимание, знатоки, это - развод! Вас хотят наколоть палёнкой за которую никто не отвечает. Доклад закончил.
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19.03.2021 23:10 Ответить
так народ то - мудрый!

Вон у зе-ишака и сечас рейтинг в 2 раза больше чем у ближайшего кандидата.
тупое быдло.
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19.03.2021 23:12 Ответить
Вместо производителей вакцин ответственность за последствия вакцинации возьмет на себя Кабмин, - Степанов - Цензор.НЕТ 2055
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19.03.2021 23:16 Ответить
" В первую очередь это касается компенсации задействованного вреда " - афигеть! Они, твари, что - из собственного кармана платить будут?

Нет, они, мрази, платить будут из нашего кармана. Намыли бабла через при покупке дерьмо-вакцин и теперь лохи же и компенсируют потери здоровья при вакцинации дерьмом.

мудрый нарид - лохи.
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19.03.2021 23:10 Ответить
ты повторяешь вранье степанова
действительно производители не несут ответственности. НО только за осложнения возникшие в ходе вакцинации. проще говоря - за то что медики перепутают дозу, препарат или уколят не туда куда надо
а вот за эффективность производитель несет ответственность.
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19.03.2021 23:26 Ответить
ты деревянный?
производитель НЕ несет ответственности из-=за осложнений возникших в ходе вакционации (не то, не туда, не так вкололи). но в штатах он несет ответственность за качество и эффективность вакцины

это как любой производитель. он не несет ответственности если ты по пьяни пролюбил телефон. ты - жопорук. он отвечает за то чтобы телефон работал и исправно позволил тебе дойти домой на автопилоте
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20.03.2021 00:53 Ответить
и еще тупоголовый
в твоей цитате речь об ИСПЫТАНИЯХ и ДОБРОВОЛЬЦАХ!
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20.03.2021 00:55 Ответить
и взял ты это знаешь где? на лента.сру
тупик подкустовный -именно туда ведет ссылка в слове "Конгресс" в твоей цитате.
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20.03.2021 00:57 Ответить
Аха - про требование компаний-поставщиков продавать свою продукцию только через фирмы-прокладки-однодневки мы уже слышали от Степанова. Не зря же он лично за дерьмом CoviShield в Индию ездил - потому что там присутствуют элементы коммерческого секрета о которых лохам знать не положено.
Не пойму - ты на работе или по глупости втираешь?..
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20.03.2021 00:12 Ответить
Тебе что надо бла-бла-бла на форуме, или чтобы Украине НАХАЛЯВУ отгрузили 117 тыс. доз вакцин в рамках поставок Юнисеф
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20.03.2021 00:15 Ответить
Мне - чтобы твари, которые разворовали деньги, не ушли от наказания.
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20.03.2021 00:19 Ответить
пипец - зебилыпля...
ты из клана воров, или нанят Мендельвошкой? или просто кацап?

не думал что Шариковы - реальность...
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20.03.2021 06:27 Ответить
кацапа, лохторат зе-гнид - сразу видно. Пля - ну прям как путен - ответ типо "сам дурак".

Воры разворовывают всё что можно - а тупое зебильё говорит - давай ещё принесём им в кормушку - "ани нас ниабманут".

Да - бесят тупые чмыри, приверженцы русскаґо мира строящие его здесь.
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20.03.2021 06:56 Ответить
Пиши пропало, советское государство никогда ни за что не отвечает, очереди желающих вакцинироваться не предвидится.
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19.03.2021 23:11 Ответить
А про можливу інвалідність можна якось детальніше? А то з такими "інноваціями" свою б ДНК не змінити і не перестати бути людиною взагалі...
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19.03.2021 23:11 Ответить
это "под личным контролем вовы зеЛоха" .. мендель - зуб даёт!
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19.03.2021 23:27 Ответить
"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации задействованного вреда", - подчеркнул Степанов.

Сказал, что бояться нечего. Всех, кто от вакцины кони двинет, похоронят за счёт государства.
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19.03.2021 23:11 Ответить
что такое "за счёт государства" ? у государства нет своих денег. Есть деньги лохов, которыми оно управляет.

Поэтому лохов будут хоронить за счёт таких же лохов.
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19.03.2021 23:13 Ответить
Та я думаю,й прибутків самого Стєпанова ,без інших членів,вистачить на виплати компенсацій.
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19.03.2021 23:14 Ответить
Все это красиво говорится. Интересует вопрос, а в законе что они приняли относительно снятия ответственности с производителей, хотя бы где-то указано, что ответственность на себя берет кабмин? Или опять "следите за руками" - в наперстки играем? Без законодательно закрепленной ответственности все это не более чем очередное бла-бла-бла.
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19.03.2021 23:14 Ответить
Это, как за терракты, ответственность берут, но заранее, все равно им за это ничего не будет, а людей не вернешь.
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19.03.2021 23:18 Ответить
кто поверит ?
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19.03.2021 23:24 Ответить
куртейку купят каждому ... суки
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19.03.2021 23:25 Ответить
Шо?! Знову "фонд"-ще одна куртка потрібна?! За що цей "Кабмін номер шість" може відповідати?!
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19.03.2021 23:28 Ответить
Это откровенная ложь! Тут в ТСН показывали, что у государства нет денег оплатить больничные, а эти о компенсациях говорят. Позор! Это какая ещё страна такой узаконенный геноцид для своих граждан устроила, кроме Украины? Фармкомпании - это хитрые лисы. Компенсации с них получить можно в разы больше, чем от правительства. Они сняли с себя всю ответственность плюс выплаты пострадавшим. Интересно, кто теперь будешь вакцинироваться?
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19.03.2021 23:43 Ответить
нормально піпец , виробники вмили руки !! люди що *** бобрики піддослідні ((( так само в Європі одним Астра чи Спутнік буде а Файзер походу для еліти ну іх в жопу всіх
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19.03.2021 23:45 Ответить
Мда. Після цієї заяви Степанова, щось і вакцинуватися перехотілося
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20.03.2021 00:22 Ответить
КМ - это коллективный орган , и я так понимаю что ответственности не будет брать никто !!! ..это будет как возложили за "Харьковские угоды" на всех кто проголосовал.. это бред , всю полноту ответственности что за вакцинацию что за "Харьковские Угоды" должны нести люди с фамилиями - а это всего навсего что тут, что там - всего по ТРИ фамилии максимум...
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20.03.2021 00:32 Ответить
п.с. Перевожу на нормальный язык высер Степашки - Выплата компенсаций за вакцинный форс-мажер перекладывается на плечи налогоплательщиков, то есть - Нас с Вами !!! Крапка ***
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20.03.2021 00:43 Ответить
Т.е. отвечать за последствия не будет никто.
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20.03.2021 01:24 Ответить
Зная не по слухам всю эту систему, думаю что каждый это испытал на своей шкуре даже если человек и умрет от ввода вакцины (а это может произойти с любым), то потом еще попробуй докажи, что смерть наступила в результате вакцинации - рука руку моет, Степанов прикажет и патологоанатом напишет что ему прикажут, этот процесс отработан досконально и работает на 100%, так что все эти заявления не больше, чем агитация.
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20.03.2021 04:52 Ответить
От ввода вакцины не умрут! Так же, как никто не умирает от коронавируса.
Вот угробить иммунную систему, легкие, печень, почки ... вакцина может запросто.
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20.03.2021 10:07 Ответить
Кабмин это понятие растяжимое, конкретно фамилии .
И какая ответственность грозит за смерть людей.
Криминальную ответственность вы на себя не возьмёте, я думаю какой то выговор наверное придумаете.
Снять ответственность с производителя лекарств, это самое безумное решение какое могли бы придумать.
Превращаете людей в подопытных крыс , вовлекая в игру русская рулетка .
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20.03.2021 06:07 Ответить
А де Стєпанов собі куртку брав?)))
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20.03.2021 07:14 Ответить
Где брал вопрос второй, сколько украл во вопрос первый.
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20.03.2021 07:16 Ответить
А я здалеку заходжу)
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20.03.2021 08:13 Ответить
Кроме денег за вакцину китайские и индийские производители вакцин попросили освободить их от юридической ответственности за качество вакцин.
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20.03.2021 07:15 Ответить
Кабмин посадят или расстреляют?
А может снова, переложат ответственность на налогоплательщиков?
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20.03.2021 10:01 Ответить
Это ДНО.
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20.03.2021 12:29 Ответить
 
 