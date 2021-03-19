Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ "Восток"

Украинский воин погиб 19 марта в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Водяное на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

Наемники РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск был открыт ответный огонь.

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На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.