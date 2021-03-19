Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ "Восток"
Украинский воин погиб 19 марта в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Водяное на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".
Наемники РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
На обстрел российско-оккупационных войск был открыт ответный огонь.
На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.
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адекватні відповіді ворогу + розвідка + аеророзвідка з відвойовуванням
територій в сірій зоні які клоун подарував ворогам
Вибач, що не вберегли.
Співчуття родині, близьким і побратимам.
Я слышал этот обстрел - его отлично было слышно в Марике, 120-ки вообще довольно громкие(((
Спи спокойно, Брат(((
Кста, никакой ответки, как в 2014-16, когда наша арта и минометы выносили тварям мозги сегодня небыло!
Так что либо ограничились стрелкотней, либо не отвечали вообще(
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!
.«Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович у пам'яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія»,
Андрій Володимирович Грабар,1995 гоку народження, мешкав у Миколаєві.