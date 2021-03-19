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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ "Восток"

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ

Украинский воин погиб 19 марта в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Водяное на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Восток".

Наемники РФ осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск был открыт ответный огонь.

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На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ Восток 01

Автор: 

обстрел (27071) Донбасс (26956) потери (4380) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+25
Миротворець Зе х*ров, треба виходити з режиму припинення вогню і давати

адекватні відповіді ворогу + розвідка + аеророзвідка з відвойовуванням
територій в сірій зоні які клоун подарував ворогам
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19.03.2021 23:18
+23
На фронте вчера погибший и сегодня, вчера снайпер, сегодня 120 мины. В тылу - одни дегенераты избивают ветеранов, другие заводят на них липовые дела...
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19.03.2021 23:31
+18
А в это время армяне в Одессе избили ветерана Кучинского. Ветеран в больнице. Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.
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19.03.2021 23:29
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Правила форума Совет форумчан
Миротворець Зе х*ров, треба виходити з режиму припинення вогню і давати

адекватні відповіді ворогу + розвідка + аеророзвідка з відвойовуванням
територій в сірій зоні які клоун подарував ворогам
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19.03.2021 23:18 Ответить
А ВСП там для чого?
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19.03.2021 23:20 Ответить
і головне вогонь на випередження..щоб більше двох не збирались...
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20.03.2021 07:40 Ответить
Тіпа надзвичайна ситуація на фоні довгого і стабільного припинення війни.
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20.03.2021 08:27 Ответить
А в это время армяне в Одессе избили ветерана Кучинского. Ветеран в больнице. Руководитель фирмы "Титан Секьюрити Лтд" Нарек Киракосян является членом ОПЖЗ.
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19.03.2021 23:29 Ответить
На фронте вчера погибший и сегодня, вчера снайпер, сегодня 120 мины. В тылу - одни дегенераты избивают ветеранов, другие заводят на них липовые дела...
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19.03.2021 23:31 Ответить
Герої не вмирають
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19.03.2021 23:31 Ответить
Подяка і шана загиблому Воїну, який боронив нашу землю від кацапської сволоти.

Вибач, що не вберегли.
Співчуття родині, близьким і побратимам.
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19.03.2021 23:44 Ответить
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3492
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19.03.2021 23:57 Ответить
Как-то на протяжении дня читаешь, на фронте без потерь, радуешься и тут уже в конце суток снова известие о смерти.
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20.03.2021 00:09 Ответить
Ай як же ж так. Писали без обстрілів. Пекла касапам.
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20.03.2021 00:21 Ответить
Покойся з миром на небесах,Українець ...
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20.03.2021 01:26 Ответить
Черт!!!(((
Я слышал этот обстрел - его отлично было слышно в Марике, 120-ки вообще довольно громкие(((
Спи спокойно, Брат(((
Кста, никакой ответки, как в 2014-16, когда наша арта и минометы выносили тварям мозги сегодня небыло!
Так что либо ограничились стрелкотней, либо не отвечали вообще(
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20.03.2021 02:02 Ответить
Цілком можливо, що крім політики всеосяжного примирення, банально закінчуються **********, тому економлять. П'ять зірваних складів це серйозна підстава починати економити.
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20.03.2021 08:33 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3321

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8685
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20.03.2021 08:37 Ответить
Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу позицій поблизу Водяного, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9700.

.«Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович у пам'яті українського народу. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія»,
Андрій Володимирович Грабар,1995 гоку народження, мешкав у Миколаєві.
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20.03.2021 15:31 Ответить
https://news.obozrevatel.com/russia/rossiya-predlozhila-zapretit-vsu-otkryivat-otvetnyij-ogon-bez-soglasovaniya.htm
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20.03.2021 17:34 Ответить
 
 