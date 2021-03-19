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В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба

В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба

В течение 2020 года правоохранители начали 410 уголовных производств касательно сексуального насилия над детьми, а с начала этого года - еще 70. При этом большинство случаев сексуального насилия над детьми остается вне поля зрения правоохранительных органов.

Об этом в интервью hromadske сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Мировые исследования указывают, что каждая пятая девочка подвергается сексуальному насилию в возрасте до 18 лет. Это ужасная статистика, и это не только Украина. Если говорить уже об Украине и о тех уголовных делах, которые были возбуждены, то это - 410 случаев в прошлом году и 70 случаев уже за два месяца этого года", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что это лишь незначительные данные, ведь в основном дети не сообщают о таких преступлениях.

"Дети не сообщают, потому что не считают, что это плохо, поскольку взрослые так им сказали. Дети часто даже не знают, что есть правоохранительные органы, а тут вопрос уже ко взрослым. Поэтому сейчас так трудно выявлять эти преступления", - сказал Кулеба.

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Напомним, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за производство и распространение детской порнографии, а также за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Автор: 

дети (6490) насилие (394) педофил (493) Кулеба Николай (73)


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Топ комментарии
+4
Фото ,мойте руки перед съёмкой
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20.03.2021 00:07
+3
ФОТО жесть, детям лучше не показывать, а то кукол не напасётесь
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20.03.2021 00:03
+3
"...введення служби роскомнадзора та посилення поліції"
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1123
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20.03.2021 00:19
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Правила форума Совет форумчан
ФОТО жесть, детям лучше не показывать, а то кукол не напасётесь
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20.03.2021 00:03 Ответить
Фото ,мойте руки перед съёмкой
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20.03.2021 00:07 Ответить
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1090
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20.03.2021 00:07 Ответить
Копирайтер сегодня в ударе. Респект
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20.03.2021 00:09 Ответить
В РФ десять років тому теж таке жахіття творилося. Допомогло введення служби роскомнадзора та посилення поліції.
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20.03.2021 00:13 Ответить
Яке жахіття? З телевізора бидлу срали у вуха поки бабла собі надоїли?..
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20.03.2021 00:15 Ответить
Це ;жу-жу; щодня неспроста. Розумієте про що я?
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20.03.2021 00:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/473148 - твій любимий роскомнадзор
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 4173
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20.03.2021 00:23 Ответить
У нас не проконает. Слишком свободолюбивый народ, у которого слишком много оружия на руках после АТО
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20.03.2021 12:19 Ответить
Малюй плакат і біжи з ним під Раду - "вимагаю підсипати бабла нужденним гнидам при владі "
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20.03.2021 00:17 Ответить
"...введення служби роскомнадзора та посилення поліції"
В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба - Цензор.НЕТ 1123
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20.03.2021 00:19 Ответить
А что ,там смеситель с двумя краниками, от "сантехрос"
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20.03.2021 00:29 Ответить
допомогло??? кому допомогло?
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20.03.2021 01:53 Ответить
***** та ЄР.
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20.03.2021 07:59 Ответить
Красивий заголовок. Просто наче Скабєєва писала.
Десь 10-12 років таке ж жахіття творилося у всіх заголовках російських ЗМІ. Врешті, з'явився роскомнадзор, ;закон Яровой; та інші плюшки диктатури. Так, росіяни через все це пройшли.

Неспроста це ;жу-жу-жу; кожен день.
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20.03.2021 00:28 Ответить
А то что в Украине каждый год безвозвратно пропадает до +- 5.000 детей !!! Бесследно !!! Никто обьяснить не хочет как так, и что делается для исправления такой адской ситуации !?!?
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20.03.2021 02:03 Ответить
кулеба педофил
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20.03.2021 08:07 Ответить
Заедись... Я когда-то работал в ментовке, всю эту хоботню знаю. "ВОЗБУДИЛИ ДЕЛ СТОЛЬКО-ТО"
Напишите, сколько обвинительных приговоров.
А то возбудят по факту и зашибись статитстика
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20.03.2021 12:18 Ответить
 
 