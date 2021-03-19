В Украине за прошлый год открыли более 400 уголовных дел о сексуальном насилии над детьми, - омбудсмен Кулеба

В течение 2020 года правоохранители начали 410 уголовных производств касательно сексуального насилия над детьми, а с начала этого года - еще 70. При этом большинство случаев сексуального насилия над детьми остается вне поля зрения правоохранительных органов.

Об этом в интервью hromadske сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Мировые исследования указывают, что каждая пятая девочка подвергается сексуальному насилию в возрасте до 18 лет. Это ужасная статистика, и это не только Украина. Если говорить уже об Украине и о тех уголовных делах, которые были возбуждены, то это - 410 случаев в прошлом году и 70 случаев уже за два месяца этого года", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что это лишь незначительные данные, ведь в основном дети не сообщают о таких преступлениях.

"Дети не сообщают, потому что не считают, что это плохо, поскольку взрослые так им сказали. Дети часто даже не знают, что есть правоохранительные органы, а тут вопрос уже ко взрослым. Поэтому сейчас так трудно выявлять эти преступления", - сказал Кулеба.

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Напомним, 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за производство и распространение детской порнографии, а также за сексуальное насилие над несовершеннолетними.