Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД

Украина донесла официальную позицию относительно обнародованного Ираном технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице украинского МИД в Facebook.

Отмечается, что отчет в конце концов не дает ответ на ключевые вопросы: что стало причиной аварии и как этого избежать в будущем.

"В своем выступлении на Совете организации представитель Украины в ІКАО Андрей Шевченко подчеркнул, что документ не соответствует требованиям Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина будет добиваться правды и ответственности для виновных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин о расследовании катастрофы МАУ: Иран пытается оправдаться, возложив часть вины на Украину

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Читайте также: Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ, - Кулеба. ВИДЕО