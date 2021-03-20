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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД

Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД

Украина донесла официальную позицию относительно обнародованного Ираном технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице украинского МИД в Facebook.

Отмечается, что отчет в конце концов не дает ответ на ключевые вопросы: что стало причиной аварии и как этого избежать в будущем.

"В своем выступлении на Совете организации представитель Украины в ІКАО Андрей Шевченко подчеркнул, что документ не соответствует требованиям Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина будет добиваться правды и ответственности для виновных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин о расследовании катастрофы МАУ: Иран пытается оправдаться, возложив часть вины на Украину

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Читайте также: Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ, - Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Иран (1790)


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Топ комментарии
+7
От Зебуины...Украина донесла свою позицию Ирану, Иран послал накуй, Зебилы обиделись и ушли.. Занавес ..
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20.03.2021 02:07
+3
засунь себе в задницу 88ой год, иран государство ПРЕДНАМЕРЕННО сбившее
пассажирский самолёт, стражи "революции" вместе с русскими сделали это,
необходимо давить иранских свиней санкциями и разрушить их химические , биологические , ядерные объекты,
как делает Израиль,
иран государство говна
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20.03.2021 08:24
+3
дело не во мне, а в том, что вы , похоже, кацапчик,,
разбираьься можете сколько хотите, ******** Гундяев в помочь,
но сравнивать случай 88го с этим вы можете на срамблере,
тут же все понимают, чтт иранские свиньи специально сбили
лайнер, вместе с русскиии швалями, иран ублюдочное государство,
должно этих свиней поставить на место как и русских мразей,
или в Казахстане другого мнения о кацапье ?
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20.03.2021 09:01
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От Зебуины...Украина донесла свою позицию Ирану, Иран послал накуй, Зебилы обиделись и ушли.. Занавес ..
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20.03.2021 02:07 Ответить
таков приказ центра а приказы не обсуждают даже если нужно есть гавно..........
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20.03.2021 05:33 Ответить
😂
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20.03.2021 06:54 Ответить
А у відповідь:"Нам ваша думка важлива - залишайтесь на лінії".......
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20.03.2021 07:17 Ответить
Всё как Путлер приказал так иранцы и сделали. И Зеля сказал, что это была неисправность самолёта. Сделали всё как было договорено. Чего же сейчас стали требовать от Ирана чего-то другого?
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20.03.2021 07:18 Ответить
Иран признал свою вину, что еще надо? На колени встать? Расплакаться? Руку отрубить?. Надо говорить о компенсации, и все. Зачем спрашивать почему это произошло? Ну так устроен этот, паршивый, мир. В 1988 году американцы, над территорией Ирана, пассажирский самолет ликвидировали, под 300 трупов, результат? Орден пурпурного льва, капитану эсминца, сбившего самолет, за образцовое исполнение обязанностей. Я понимаю, что для Ирана, эта катастрофа, такая же трагедия, как и для Украины, к чему эти подколки?
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20.03.2021 07:49 Ответить
засунь себе в задницу 88ой год, иран государство ПРЕДНАМЕРЕННО сбившее
пассажирский самолёт, стражи "революции" вместе с русскими сделали это,
необходимо давить иранских свиней санкциями и разрушить их химические , биологические , ядерные объекты,
как делает Израиль,
иран государство говна
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20.03.2021 08:24 Ответить
Суй в СВОЮ задницу, что желаешь. Мне не указывай, без сопливых разберусь. Объяснять тебе что-то, желания не имею. С дубом (дерево такое) легче говорить.
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20.03.2021 08:34 Ответить
дело не во мне, а в том, что вы , похоже, кацапчик,,
разбираьься можете сколько хотите, ******** Гундяев в помочь,
но сравнивать случай 88го с этим вы можете на срамблере,
тут же все понимают, чтт иранские свиньи специально сбили
лайнер, вместе с русскиии швалями, иран ублюдочное государство,
должно этих свиней поставить на место как и русских мразей,
или в Казахстане другого мнения о кацапье ?
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20.03.2021 09:01 Ответить
Казахстан на підсосі у кассабів. Казахи заглядають в рот москальським виродкам, як вірні пси, щоб підкинули ржублів за чергову оренду стартового майданчика на Байконурі.
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20.03.2021 09:06 Ответить
Аркадий, знатный понос, не более. Я не могу посоветовать тебе прочесть "Шах наме" (книга царей Персии) ты его не поймешь, запомни хотя бы название))) Критически относись к себе.
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20.03.2021 09:11 Ответить
персия меня ее волнует, как и её книжки, но раз вы такой умник, то как в книгу персов попал ШАХ СУЛЕЙМАН ?
он тоже был персом ?
ещё раз, иран государство под управлением СВИНЕЙ, в том числе и русских,
оосударство спонсор терроризма,
к слову, почему эта книга перестала писаться ?
свиньи решили , что не надо ?
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20.03.2021 09:39 Ответить
персы - ворьё, помёт храмовой проституции
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20.03.2021 09:42 Ответить
Ну теперь понял)))))
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20.03.2021 09:43 Ответить
хорошо, вы молодец, но прт Скулеймана не понятно
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20.03.2021 09:47 Ответить
Сулеймана, простите
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20.03.2021 09:53 Ответить
а вам ?
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20.03.2021 09:48 Ответить
к слову, дуб не дерево, это трава такая
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20.03.2021 09:05 Ответить
Дуб, это ДУБ.
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20.03.2021 09:16 Ответить
вы неуч, расеянин, ...
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20.03.2021 09:32 Ответить
Вы, биолог?
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20.03.2021 09:34 Ответить
нет, я слесарь, а что ?
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20.03.2021 09:40 Ответить
дуб это покрытосеменное растение, что не так ?
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20.03.2021 09:41 Ответить
Вірно пишеш, монголоїдний кассаб, "кышкырылдык жындырылган", що в перекладі означає "панять і прастіть". Саме така психологія москальських холуїв.
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20.03.2021 09:09 Ответить
И что, всех поняли, и простили? Лохи))))
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20.03.2021 09:18 Ответить
казахи союзники ирана или вы русский ?
или союзники московии ?
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20.03.2021 09:45 Ответить
люди это люди, а убийцы это тоже на двух ногах,
просто у вас странное видение ситуации,
мол американцы, в 88м, это типа можем повторить ?
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20.03.2021 09:55 Ответить
Ніякої помилки не було, збили навмисно, бо не могли випустити когось - Ізраїль знає кого, отож, контактуйте з Ізраїлем.
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20.03.2021 08:15 Ответить
Добре, що донесли і не "розхлюпали".
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20.03.2021 08:15 Ответить
Результат действий власти по вопросу сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, обещанные Зеленским компенсации семьям погибших не выплачены. Иран закрыл вопрос и передал в ICAO ( International Civil Aviation Organization) свой отчет и решение своего суда принятии мер к виновным. Все остальное - в рамках искового права. Украина изначально сливала расследование по этому вопросу. Украина сорвала создание международной группы для координации гражданских исков.

последняя информация
2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
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20.03.2021 08:20 Ответить
разве членомграй и его ЗеКоМанда не объявили, что даигателя самолёта были бракованные ?
зеленский кацапская гнида
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20.03.2021 08:26 Ответить
Лица, скрывающие правду являются соучасникам преступления. А суть такова, что оператор это козел отпущения, как и сам Иран из которого сделали сообщество лохов.
Система ТОР управлялась дистанционно, удаленно и тот, кто управлял ею имел монопольный доступ. Ну чтобы понятнее было - это уровень и права сисадмина. Вы понимаете откуда такие права? Такие права имеет только разработчик устройств.
Ни оператор, ни узел ПВО просто не в силах был либо помешать, либо остановить и т.д. все что они могли сделать, это спокойно наблюдать. Собственно, что они и сделали. Иншалллааа!!! Я напомню, что погибло и много граждан Ирана, не просто много, а ..достаточно много(82).И если из за какого то Сулеймани они вопили три месяца, то за 82 ! восемьдесят два!!! (вдумайтесь в цифру!)своих граждан они просто замолчали. Это лицо власти в Иране, которое стоит спиной к своему народу.
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20.03.2021 09:16 Ответить
донесла... это прямо как анализы... анализы-то донесла, а вот результат неизвестен...
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20.03.2021 11:06 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
Результат действий власти по вопросу сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, обещанные Зеленским компенсации семьям погибших не выплачены. Иран закрыл вопрос.По теме. Украина изначально сливала расследование по этому вопросу. Украина сорвала создание международной группы для координации гражданских исков. Мы детально все освещали, но ... последняя наша информация 2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/ps752.html
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20.03.2021 15:34 Ответить
ИРАНЦЕВ УМРЕТ В 1000 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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20.03.2021 21:53 Ответить
 
 