Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД
Украина донесла официальную позицию относительно обнародованного Ираном технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ возле Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице украинского МИД в Facebook.
Отмечается, что отчет в конце концов не дает ответ на ключевые вопросы: что стало причиной аварии и как этого избежать в будущем.
"В своем выступлении на Совете организации представитель Украины в ІКАО Андрей Шевченко подчеркнул, что документ не соответствует требованиям Чикагской конвенции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Украина будет добиваться правды и ответственности для виновных.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
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пассажирский самолёт, стражи "революции" вместе с русскими сделали это,
необходимо давить иранских свиней санкциями и разрушить их химические , биологические , ядерные объекты,
как делает Израиль,
иран государство говна
разбираьься можете сколько хотите, ******** Гундяев в помочь,
но сравнивать случай 88го с этим вы можете на срамблере,
тут же все понимают, чтт иранские свиньи специально сбили
лайнер, вместе с русскиии швалями, иран ублюдочное государство,
должно этих свиней поставить на место как и русских мразей,
или в Казахстане другого мнения о кацапье ?
он тоже был персом ?
ещё раз, иран государство под управлением СВИНЕЙ, в том числе и русских,
оосударство спонсор терроризма,
к слову, почему эта книга перестала писаться ?
свиньи решили , что не надо ?
или союзники московии ?
просто у вас странное видение ситуации,
мол американцы, в 88м, это типа можем повторить ?
последняя информация
2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
зеленский кацапская гнида
Система ТОР управлялась дистанционно, удаленно и тот, кто управлял ею имел монопольный доступ. Ну чтобы понятнее было - это уровень и права сисадмина. Вы понимаете откуда такие права? Такие права имеет только разработчик устройств.
Ни оператор, ни узел ПВО просто не в силах был либо помешать, либо остановить и т.д. все что они могли сделать, это спокойно наблюдать. Собственно, что они и сделали. Иншалллааа!!! Я напомню, что погибло и много граждан Ирана, не просто много, а ..достаточно много(82).И если из за какого то Сулеймани они вопили три месяца, то за 82 ! восемьдесят два!!! (вдумайтесь в цифру!)своих граждан они просто замолчали. Это лицо власти в Иране, которое стоит спиной к своему народу.
tZE inform
@tZEinform
Результат действий власти по вопросу сбитого Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ, обещанные Зеленским компенсации семьям погибших не выплачены. Иран закрыл вопрос.По теме. Украина изначально сливала расследование по этому вопросу. Украина сорвала создание международной группы для координации гражданских исков. Мы детально все освещали, но ... последняя наша информация 2021-02-10 Рейс PS752. Мы были правы.
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