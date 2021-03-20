За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении вблизи населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО. На днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение и военную технику российско-оккупационных войск, которое было размещено с нарушением определенных районов отвода", - отмечают в штабе.
Также сообщается, что вчера, в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе внеочередным заседанием подгруппы по безопасностии, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины.
"В очередной раз сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов. Такие дерзкие действия и игнорирование ранее достигнутых договоренностей в очередной раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем. Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм", - добавили в штабе.
Кроме этого уточняется, что с начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. На действия противника украинские защитники открыли ответный огонь. Потерь среди наших военнослужащих с начала суток нет.
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Я так и думал, а то все какие-то сепаратисты, найманцi.... Не, там воинские формирования, и вещи надо называть своими именами: "Вооруженные формирования Российской Федерации"
і кацапи командують і колони техніки чи ешелони військові заходять вільно через непідконтрольні Україні рубежі, і на стрельбища кожен рік курсантів возять "тренуватися" і снайпера їхні там зачоти сдають... для Вас то жарти? для нас 7 рік правда життя...
Кацапе, з-під твого казахського прапорця онучі "ВнутріМКАДівські" стирчать!... Ми таких "казахів", "мериканців", "британців", "поляків", "німців" і "тальянців" з "французами", перебачили тисячі тут... Не ти перший...
Ситуація погана і погіршується.
Від влади ні кроків, ні дій нема.
Світла пам'ять полеглому воїну.
...світла пам"ять про воїна назавжди...
Весь этот пафос, типа "вечная слава, вечная память..." Ну на кой ляд они нам - мертвым?
Ведь через три дня НИКТО, кроме родных, и имени помнить не будет.
Воюют контрактники, каждый из нас знал, на что подписывался. Нам важнее знать, что дома хорошо, что в стране, которую мы защищаем - порядок. А этого, к сожалению, нет.
И умираем мы просто потому, что убили. Без пафоса или за идею.
С той стороны, кстать, так же.