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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС

За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За минувшие сутки, 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, которые были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Водяного, на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении вблизи населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО. На днях патруль СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение и военную технику российско-оккупационных войск, которое было размещено с нарушением определенных районов отвода", - отмечают в штабе.

Читайте также: Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ "Восток"

Также сообщается, что вчера, в течение дня оккупанты воздерживались от провокаций в связи с инициированным украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе внеочередным заседанием подгруппы по безопасностии, которое было вызвано систематическими грубыми нарушениями режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск ОРДЛО и гибелью военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

"В очередной раз сорвав заседание, российские наемники развернули информационную кампанию по дискредитации украинской стороны, после чего, вечером совершили длительный обстрел позиций наших защитников вблизи Водяного с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, гранатометов и стрелкового оружия различных типов. Такие дерзкие действия и игнорирование ранее достигнутых договоренностей в очередной раз свидетельствуют о нежелании вооруженных формирований РФ решать конфликт мирным путем. Российские оккупанты откровенно игнорируют достигнутые договоренности и всячески дискредитируют координационный механизм", - добавили в штабе.

Кроме этого уточняется, что с начала текущих суток, 20 марта, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - недалеко от населенного пункта Пивденне оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. На действия противника украинские защитники открыли ответный огонь. Потерь среди наших военнослужащих с начала суток нет.

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27071) смерть (9218) Донбасс (26956) потери (4380) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Хочется спитать "Блазня" - "Так у нас яка стадія "перемир"я", зараз? Чи, як в старому анекдоті, про "шлях до комунізму" - "І довго ми так, "врозкаряку", стоять будемо?"...
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20.03.2021 08:23
+16
А "Клован" у нас - "односторонній миролюбець"...
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20.03.2021 08:33
+10
Вже нема слів.
Ситуація погана і погіршується.
Від влади ні кроків, ні дій нема.

Світла пам'ять полеглому воїну.
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20.03.2021 08:48
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Хочется спитать "Блазня" - "Так у нас яка стадія "перемир"я", зараз? Чи, як в старому анекдоті, про "шлях до комунізму" - "І довго ми так, "врозкаряку", стоять будемо?"...
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20.03.2021 08:23 Ответить
Кацапи ж офіційно заявили що виходять з режиму припинення вогню.
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20.03.2021 08:27 Ответить
А "Клован" у нас - "односторонній миролюбець"...
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20.03.2021 08:33 Ответить
Атопутіннападьоть.
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20.03.2021 08:36 Ответить
разницу между в ответ по пустым позициям с которых отстреляли и свалили и упреждающе по разворачивающимся для стрельбы понимаете ?
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20.03.2021 09:46 Ответить
Порівняно з тим, що було при Порошенку - ТАК... Тоді лупили на упередження, літала купа безпілотників, диверсійно-розвідувальні групи працювали. А техніка ваша - танки і БТР з БМП, боялися на полі бою показаться, бо у нас на "передку" сиділи бійці, а не як у вас - "шолупень вічноп"яна і обкурена" ... А ти хотів, щоб ми сиділи, і на ВАШІ обстріли взагалі не відповідали? Зачекай, все повернеться... Відкрутимо яйця "зеленій гнилі", і знову за вас візьмемся...
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20.03.2021 12:52 Ответить
с 25 мая этого года в крыму иностранцам запрещено иметь участки .ну и само собой с недвижимостью . очень интересно . что с хатынокой зеленинской будет кацапы отберут в свою пользу или таки вдруг выплывет кацапское гражданство зеленских
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20.03.2021 09:41 Ответить
Я знаю про заборону... А ти сумніваєшся у наявності у нього російського паспорта? Я - ні... Просто, ще час не настав його "засвітить"... Коли "Блазню" американці "зажмуть яйця" конкретно, і змусять серйозно протистоять кацапам, вони його покажуть... Бо їм буде вигідно, в той момент, спровокувать у нас політичну кризу...
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20.03.2021 09:51 Ответить
Та тим ...укам - що ...издіти, що з гори котитися -все одно.
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20.03.2021 08:53 Ответить
ЗЕдебіл а де "санкції" проти терористів???
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20.03.2021 08:25 Ответить
Вооруженные формирования Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/n3254557
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Я так и думал, а то все какие-то сепаратисты, найманцi.... Не, там воинские формирования, и вещи надо называть своими именами: "Вооруженные формирования Российской Федерации"
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20.03.2021 08:28 Ответить
Там всякої тварі по парі. Бандформування.
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20.03.2021 08:30 Ответить
Но их, эти "бандформирования" кто-то формирует. Армию формировать не надо, там устав и по ранжиру.
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20.03.2021 08:39 Ответить
На передку різний зброд, а командують ним кацапи.
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20.03.2021 08:42 Ответить
Он воно як.
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20.03.2021 08:50 Ответить
якби ж то ! це не новина с 2014 року (ну для нас точно!)
і кацапи командують і колони техніки чи ешелони військові заходять вільно через непідконтрольні Україні рубежі, і на стрельбища кожен рік курсантів возять "тренуватися" і снайпера їхні там зачоти сдають... для Вас то жарти? для нас 7 рік правда життя...
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20.03.2021 09:47 Ответить
А ти поїдь по військових училищах Росії, по військових частинах, і подивися на "пам"ятні стели"... Мені жінчин брат казав. Його син - колишній російський офіцер. Коли "взяли за горло", і стали вимагать, щоб їхав на Донбас, він відмовився і звільнився... А однокурсники його поїхали... Двоє вже черв"яків годують...
Кацапе, з-під твого казахського прапорця онучі "ВнутріМКАДівські" стирчать!... Ми таких "казахів", "мериканців", "британців", "поляків", "німців" і "тальянців" з "французами", перебачили тисячі тут... Не ти перший...
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20.03.2021 09:59 Ответить
"За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС" - https://ua.interfax.com.ua/news/general/731626.html В ОБСЄ зафіксували 113 порушень режиму припинення вогню і 35 вибухів на Донбасі за попередню добу
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20.03.2021 08:42 Ответить
Вже нема слів.
Ситуація погана і погіршується.
Від влади ні кроків, ні дій нема.

Світла пам'ять полеглому воїну.
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20.03.2021 08:48 Ответить
Vedana, то не є влада ! То є покидьки, котрі дорвалися до корита.
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20.03.2021 08:56 Ответить
Донецьк. дірчатий відпав, а під ним... а під ним, о жах!
За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС - Цензор.НЕТ 4136
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20.03.2021 08:55 Ответить
За минувшие сутки погиб воин, зафиксировано 2 нарушения режима "тишины". Террористы обстреливали Водяное из артсистем и 120-мм минометов, - ООС - Цензор.НЕТ 1068
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20.03.2021 09:10 Ответить
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС - Цензор.НЕТ 497

...світла пам"ять про воїна назавжди...
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20.03.2021 09:51 Ответить
и там зрада...
За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 2 порушення режиму "тиші". Терористи обстрілювали Водяне з артсистем і 120-мм мінометів, - ООС - Цензор.НЕТ 3882
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20.03.2021 10:41 Ответить
Слава героям, які загинули за Україну!
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20.03.2021 12:00 Ответить
Оксана, а вот сказать по чесноку?
Весь этот пафос, типа "вечная слава, вечная память..." Ну на кой ляд они нам - мертвым?
Ведь через три дня НИКТО, кроме родных, и имени помнить не будет.
Воюют контрактники, каждый из нас знал, на что подписывался. Нам важнее знать, что дома хорошо, что в стране, которую мы защищаем - порядок. А этого, к сожалению, нет.
И умираем мы просто потому, что убили. Без пафоса или за идею.
С той стороны, кстать, так же.
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20.03.2021 12:15 Ответить
А чего ж не пишут, что мы отетили. Реально, куда-то неплохо угадали, потому как с позиций Песок было видно нехилый бубух и пожар на позициях сепарни.
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20.03.2021 12:11 Ответить
 
 