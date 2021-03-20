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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек

15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за прошедшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4369 человек;

▪️летальних случаев - 260;

▪️выздоровели - 5190 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 535 218 человек;

🔺выздоровели - 1 253 972 человека;

🔺летальних случаев - 29 775;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7624537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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Топ комментарии
+10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек - Цензор.НЕТ 1000
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20.03.2021 08:36
+9
Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6694
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20.03.2021 09:09
+4
Це перемога чемпіона боротьби з ковідом.
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20.03.2021 08:32
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Це перемога чемпіона боротьби з ковідом.
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20.03.2021 08:32 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!))))
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6694
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20.03.2021 09:09 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек - Цензор.НЕТ 1000
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20.03.2021 08:36 Ответить
Кайзер, як сказав один чувак.
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20.03.2021 08:39 Ответить
А к чему этот пост?
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20.03.2021 08:58 Ответить
Кстати алкаши не умирают от ковида, кто бы там что не говорил, а заспиртованого хрен возьмет эта зараза
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20.03.2021 09:10 Ответить
от ковида не умрет, а цирроз печени задавит.
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20.03.2021 10:50 Ответить
Повнстю згоден. Біля нас через два будинки на крапку, як ходили до карантинів, так і ходять зараз. Тільки помітно природнє зменшення кількості лигарів від цирозу, тубіку, інсульту і тд
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20.03.2021 13:13 Ответить
http://lis.gov.ua/uvaga-koronavirus/25362-v-lisichansku-laboratorno-pidtverdzheno-19-novikh-vipadkiv-covid-19.html Луганська обл вільна частина
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20.03.2021 08:43 Ответить
По одному "Боингу" каждый день.....
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20.03.2021 08:45 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1921404-vcheni-viyavili-prichinu-utvorennya-trombiv-pislya-vaktsinatsiyi-preparatom-astrazeneca Дві групи дослідників з медицини в Норвегії та Німеччині самостійно виявили, що вакцина може викликати аутоімунну реакцію, що призводить до згортання крові в мозку, що може пояснити смертельні поодинокі випадки в Європі останніми тижнями. Раніше в Данії повідомили про смерть через утворення тромбів жінки, яка пройшла вакцинацію препаратом від AstraZeneca. У Норвегії з тієї ж причини помер прищеплений медик.
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20.03.2021 08:57 Ответить
по цифрам - это как бы Жуков горевал шо в какой-то орде, такой то дивизии, полчище, и взводе раб Ваня нечаянно пролюбил свою кружку и теперь приостановлено во всей орде пользование кружками - вдруг в них ручки бракованные - бедный говномаршал аж спать спокойно не может)
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20.03.2021 09:11 Ответить
Це по-суті війна. Вакцина щодня рятує сотні-тисячі життів. І навіть якщо хтось загинув це не привід припиняти боротьбу (вакцинацію).
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20.03.2021 10:56 Ответить
А сколько умерло от тромбов за тот же период невакцинированных, вот в чем вопрос?
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20.03.2021 12:50 Ответить
Боинги и от других болезней падали и падают каждый день, просто никому раньше не было до этого дела. Так шо не обращайте внимание на всяких дурачков...
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20.03.2021 09:12 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 7039
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20.03.2021 09:56 Ответить
боинг падает очень редко, так что сравнение провокационное
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20.03.2021 09:16 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померло 260 осіб, зафіксовано 15 292 випадки зараження, госпіталізовано понад 4,3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5271
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20.03.2021 09:13 Ответить
Зелёные победили, заняли первое место. - https://bykvu.com/ua/bukvy/ukraina-persha-v-sviti-za-novimi-infikuvannjami-covid-19/ Україна опинилася серед лідерів за добовим приростом нових випадків COVID-19, а станом на 10:00 була на першому місці.
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20.03.2021 10:22 Ответить
Вся Европа закрылась а эти зедебилы в укрозебильнике ещё чешутся....
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20.03.2021 10:50 Ответить
это по беда зеленой плесени. оно "мастер спорта по борьбе с короной"
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20.03.2021 10:56 Ответить
Мы РЕКОРДСМЕНЫ по борьбе с КОВИД -- 3еленсский ( пресс конференцыядля своих журналистов )
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20.03.2021 11:02 Ответить
Вот что такое врет через слово говорит правду! Если слушать все - получается вренье, а если через слова - мы чемпионы КОВИД, тогда получается правда(((
Жаль, что для таких филологических экспериментов мы стали подопытными кроликами из-за инфантильности 2/3-ей населения страны(((
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20.03.2021 19:10 Ответить
Багато ще залишилось в Укравїні дурників, які вірять цій брехливій "статистиці" влади?
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20.03.2021 11:00 Ответить
Отсутствует информация ,как по Украине так и по странам ,которые интенсивно
проводят вакцинацию ,есть ли среди тяжелобольных коронавирусом те , кто
прошёл вакцинацию .
Может кто слышал ,читал ?
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20.03.2021 11:00 Ответить
А теперь..
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
.
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .
Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
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20.03.2021 11:01 Ответить
Мы рекордмисены по борьбе с КОВИД - 3элэнсский..
.
Интересно ? - какая статистики стран -НЕ рекордсменов , похожих на нас ??
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20.03.2021 11:12 Ответить
 
 