В Украине за сутки от COVID-19 умерли 260 человек, зафиксированы 15 292 случая заражения, госпитализированы свыше 4,3 тыс человек
15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за прошедшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 4369 человек;
▪️летальних случаев - 260;
▪️выздоровели - 5190 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 535 218 человек;
🔺выздоровели - 1 253 972 человека;
🔺летальних случаев - 29 775;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7624537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
Пожалуйста, подождите...
Жаль, что для таких филологических экспериментов мы стали подопытными кроликами из-за инфантильности 2/3-ей населения страны(((
проводят вакцинацию ,есть ли среди тяжелобольных коронавирусом те , кто
прошёл вакцинацию .
Может кто слышал ,читал ?
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - - НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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Интересно ? - какая статистики стран -НЕ рекордсменов , похожих на нас ??