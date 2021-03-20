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Болезнь еще не отступает, но наблюдаем уменьшение количества госпитализаций с коронавирусом в Ивано-Франковске, - мэр
По состоянию на настоящий момент в Ивано-Франковске уменьшилось количество госпитализаций с COVID-19.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает", - отметил он.
Марцинкив также проинформировал, что медицинские учреждения города получили 26 новых кислородных концентраторов: "Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки".
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Пожалуйста, подождите...
а скоро приобуется ...
а вся область з сусідніми регіонами страждає по палатах, дома і в транспорті, якого нема
а, так люди жили довше, канєшно...
народжені напочатку минулого століття помирали - у 90-х,
їх діти вже в нульових і десятих цього століття...
а їх внуки, народжені з серединиі 50-х і 60-х масово повимерли в цих же нульових і десятих цього століття
Темпи зростання тривалості життя були невисокими - у 1874-1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), У 1896-1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків - 35.9 років, для жінок - 36.9.
Далі:
1950 - жінки 69,7 років, чоловіки - 61,3
1980 - жінки 74 роки, чоловіки - 64,6
1990 - жінки 75, чоловіки 65,7...
Зараз - 67 років для чоловіків, 77 - для жінок. Питання є???
Але це фото - не ХХ ст.,а ХІХ... А подивіться, скільки років прожили Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Костомаров - до 70 ніхто не дожив з них... І це в принципі були не найбідніші люди, які могли дозволити собі якісну медицину!
з поетами-письменниками подальшого минулого, порівняйте роки проживання таких же поетів-письменників недалекого минулого...і будуть ті самі 70 років. до яких не всі дожили...а ******* поети живуть ще менше...
прорив у медицині україни першої половини ХХ ст такий же, як і в часи земського лікаря чехова...котрий прожив так само мало, як і інші письменники...
тобто, поети - не самий вдалий приклад
рильський, сосюра, симоненко, тютюнники, стус, натан рибак, довженко і, навіть обласканий корнійчук, до цих маразмів не дотягли...
2. Я ж х ХІХ ст. порівнював більше, а не з ХХ... У ХХ ст., якщо що, Рильський з Корнійчуком і Сосюрою також на старості лікувалися у відомчих спецлікарнях!
про це й писав, що "прорив у медицині україни першої половини ХХ ст такий же, як і в часи земського лікаря чехова"...тому і сосюра і рильський біля 70 і пішли на покій...
та й незрозуміло було, чого з вікової теми захотілось перескочити на поетів....і пацієнтів феофанії якось некрасиво вважати ********* поетами...
А якщо загалом по вік, то подивіться статистику тривалості життя в Україні зараз і тоді...
Середня тривалість життя на території губерній Російської імперії в межах ******** території України, становила у 1838-1850 рр. приблизно 26 років (чоловіки - 24.6, жінки - 27.0).
Темпи зростання тривалості життя були невисокими - у 1874-1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), У 1896-1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків - 35.9 років, для жінок - 36.9.
Далі:
1950 - жінки 69,7 років, чоловіки - 61,3
1980 - жінки 74 роки, чоловіки - 64,6
1990 - жінки 75, чоловіки 65,7...
Зараз - 67 років для чоловіків, 77 - для жінок. Питання є ще???
отже, з поетами зрозуміло...на цьому і завершимо...
а то ще й про порівняння середніх тривалостей життя говорити вже нема як...це зовсім інша тема так, як і поети
******* медицина - не радянська і лише додає віку поетам 60-80-х та вже не додає таланту...
про що ще говорити...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56278982?fbclid=IwAR3Roe80a714ansnulU1ZyVrLtB7yfKbGdDDc1Bsup8kuxzC_jVctDIjwN4