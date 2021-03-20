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Новости Коронавирус и карантин
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Ивано-Франковск (822) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Болезнь еще не отступает, но наблюдаем уменьшение количества госпитализаций с коронавирусом в Ивано-Франковске, - мэр

Болезнь еще не отступает, но наблюдаем уменьшение количества госпитализаций с коронавирусом в Ивано-Франковске, - мэр

По состоянию на настоящий момент в Ивано-Франковске уменьшилось количество госпитализаций с COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя сейчас наблюдаем уменьшение количества госпитализаций и стабилизацию ситуации с коронавирусом - болезнь еще не отступает", - отметил он.

Марцинкив также проинформировал, что медицинские учреждения города получили 26 новых кислородных концентраторов: "Вчера наша ЦГКБ, что на Мазепы получила 16, а сегодня еще 10 получила ГКБ №1 на Матейки".

Читайте также: В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив

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Топ комментарии
+3
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 1299
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20.03.2021 09:24
+2
ничё, стипанов приоделся,
а скоро приобуется ...
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20.03.2021 09:10
+2
А звучить як тост.
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20.03.2021 09:21
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ничё, стипанов приоделся,
а скоро приобуется ...
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20.03.2021 09:10 Ответить
ну, так стільки часу не звертати уваги на буковель, це ж не забесплатно...
а вся область з сусідніми регіонами страждає по палатах, дома і в транспорті, якого нема
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20.03.2021 09:59 Ответить
Вірус дранг нах Остен.
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20.03.2021 09:10 Ответить
А звучить як тост.
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20.03.2021 09:21 Ответить
Ну дык выходные же. Да и вообще: лучше умереть дома чем с незнакомыми людьми в палате...
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20.03.2021 09:17 Ответить
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 1299
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20.03.2021 09:24 Ответить
не років, а годов...угро-фінки і зараз в цьому віці мають такий самий вигляд ...
а, так люди жили довше, канєшно...
народжені напочатку минулого століття помирали - у 90-х,
їх діти вже в нульових і десятих цього століття...
а їх внуки, народжені з серединиі 50-х і 60-х масово повимерли в цих же нульових і десятих цього століття
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20.03.2021 10:17 Ответить
Є таке, довгожителі закінчились на наших прабабах-прадідах.
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20.03.2021 10:25 Ответить
Емм, скільки років прожили Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Костомаров? Довгожителі, кажете...
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20.03.2021 11:41 Ответить
Ти ще Пушкіна згадай.
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20.03.2021 12:28 Ответить
А що, когось із названих мною, застрелили, як Пушкіна?
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20.03.2021 12:32 Ответить
Так, для порівняння, Ліні Костенко вчора 91 виповнився...
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20.03.2021 12:34 Ответить
Це, на жаль, поодинокі випадки, їхні однолітки переважно вже давно повмирали. А від тубіку в нас і зараз помирають.
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20.03.2021 13:06 Ответить
Просто подивіться на статистику - середню тривалість життя зараз і 50 чи 70 років тому
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20.03.2021 16:50 Ответить
Середня тривалість життя на території губерній Російської імперії в межах ******** території України, становила у 1838-1850 рр. приблизно 26 років (чоловіки - 24.6, жінки - 27.0).
Темпи зростання тривалості життя були невисокими - у 1874-1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), У 1896-1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків - 35.9 років, для жінок - 36.9.

Далі:
1950 - жінки 69,7 років, чоловіки - 61,3
1980 - жінки 74 роки, чоловіки - 64,6
1990 - жінки 75, чоловіки 65,7...

Зараз - 67 років для чоловіків, 77 - для жінок. Питання є???
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20.03.2021 16:58 Ответить
Моя прабабка померла в 90-хї у віці 90+, вижили всі її діти, не зважаючі на війну, почали помирати вже в зрілому віці від серцево-судинних, лише одна її донька дожила до 80 років, декілька родичок - теж доволі довго прожили. Та вони були досить заможними, може, звісно, це теж зіграло: харчування, медична допомога, в решті решт - антибіотики з середини 20-го ст. В селах у бідних діти, так, вмирали набагато частіше, та й дорослі. А от прадідів ми якось і не застали.
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20.03.2021 19:09 Ответить
Так це вже ви про ХХ ст. пишете, коли в медицині прорив стався! Туберкульоз навчилися лікувати, діабет, холеру, тиф, складні операції робили... Навіть рак лікувати почали потроху. Завдяки антибіотикам пневмонія майже перестала бути смертельною. Та блін, банальний апендицит раніше вирізати не могли!

Але це фото - не ХХ ст.,а ХІХ... А подивіться, скільки років прожили Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський, Костомаров - до 70 ніхто не дожив з них... І це в принципі були не найбідніші люди, які могли дозволити собі якісну медицину!
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20.03.2021 11:40 Ответить
ми не знаємо якого часу ці фото і, що це за надписи на них 35, 36 чи 42 роки...думаємо, вони зі стелі..
з поетами-письменниками подальшого минулого, порівняйте роки проживання таких же поетів-письменників недалекого минулого...і будуть ті самі 70 років. до яких не всі дожили...а ******* поети живуть ще менше...
прорив у медицині україни першої половини ХХ ст такий же, як і в часи земського лікаря чехова...котрий прожив так само мало, як і інші письменники...
тобто, поети - не самий вдалий приклад
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20.03.2021 12:07 Ответить
******* поети живуть ще менше? Ріалі? Ліні Костенко от вчора 91 виповнилося, Павличку вже теж 91. Яворівському зараз 78, Драч помер в 82... Василю Голобородьку (справжньому, не з тупого серіалу) - 75. Продовжувати?
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20.03.2021 12:22 Ответить
так...перерахуйте всіх пацієнтів феофанії...включно з тими поетами, хто вже два слова не звяже ні усно, ні графічно
рильський, сосюра, симоненко, тютюнники, стус, натан рибак, довженко і, навіть обласканий корнійчук, до цих маразмів не дотягли...
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20.03.2021 13:00 Ответить
1. Убитого Стуса і побитого Симоненка у цей список якось не красиво записувати...

2. Я ж х ХІХ ст. порівнював більше, а не з ХХ... У ХХ ст., якщо що, Рильський з Корнійчуком і Сосюрою також на старості лікувалися у відомчих спецлікарнях!
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20.03.2021 13:06 Ответить
а побитого шпіцрутенами шевченка і малокровну лесю порівнювати красиво...

про це й писав, що "прорив у медицині україни першої половини ХХ ст такий же, як і в часи земського лікаря чехова"...тому і сосюра і рильський біля 70 і пішли на покій...

та й незрозуміло було, чого з вікової теми захотілось перескочити на поетів....і пацієнтів феофанії якось некрасиво вважати ********* поетами...
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20.03.2021 13:30 Ответить
Та я поетів просто навів, як приклад, що тоді люди жили менше... Причому, це небідні люди, які могли дозволити собі лікування...
А якщо загалом по вік, то подивіться статистику тривалості життя в Україні зараз і тоді...

Середня тривалість життя на території губерній Російської імперії в межах ******** території України, становила у 1838-1850 рр. приблизно 26 років (чоловіки - 24.6, жінки - 27.0).
Темпи зростання тривалості життя були невисокими - у 1874-1883 роках вона становила приблизно 29 років (чоловіки 28.0, жін 30.2), У 1896-1897 роках середня тривалість життя в українських губерніях становила для чоловіків - 35.9 років, для жінок - 36.9.

Далі:
1950 - жінки 69,7 років, чоловіки - 61,3
1980 - жінки 74 роки, чоловіки - 64,6
1990 - жінки 75, чоловіки 65,7...

Зараз - 67 років для чоловіків, 77 - для жінок. Питання є ще???
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20.03.2021 16:58 Ответить
у мене не було питань із самого початку...ви звертаєтеся з запитаннями чи викладаєте, як вмієте, своє бачення...це з,являється в стрічці активності і реагую на це звертання...всьо.. моїх питань не було...
отже, з поетами зрозуміло...на цьому і завершимо...
а то ще й про порівняння середніх тривалостей життя говорити вже нема як...це зовсім інша тема так, як і поети
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20.03.2021 17:37 Ответить
Я, принаймні, хоча б якісь факти й цифри на користь своєї точки зору навів...
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20.03.2021 18:00 Ответить
по темі поетів заперечив вашій точці, також віком радянських поетів-письменників, побиттям шпіцрутенами шевченка, малокрів,ям лесі, ніякою медициною урср навіть у 60-х...
******* медицина - не радянська і лише додає віку поетам 60-80-х та вже не додає таланту...
про що ще говорити...
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20.03.2021 18:20 Ответить
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 185
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20.03.2021 13:55 Ответить
Хвороба ще не відступає, але спостерігаємо зменшення кількості госпіталізацій з коронавірусом в Івано-Франківську, - мер - Цензор.НЕТ 2013
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20.03.2021 09:25 Ответить
Всі хто мали, вже захворіли
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20.03.2021 10:11 Ответить
Все, можно открывать Буковель?)
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20.03.2021 10:59 Ответить
Долой Доктора Смерть!
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20.03.2021 11:17 Ответить
Даруйте за відхід від головної теми: критична ситуація в одному з провідних ВНЗ України, що частково пов'язана з локдауном:
https://www.bbc.com/ukrainian/features-56278982?fbclid=IwAR3Roe80a714ansnulU1ZyVrLtB7yfKbGdDDc1Bsup8kuxzC_jVctDIjwN4
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20.03.2021 11:47 Ответить
 
 