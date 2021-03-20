1 039 11
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 628 человек, всего - 104 342, - Минздрав
За минувшие сутки, 19 марта, 11 628 человек были привиты от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Привитые получили первую дозу препарата Oxford-AstraZeneca индийского производства.
С начала кампании по вакцинации в Украине привиты от коронавируса 104 342 человека, один из них получил 2 дозы препарата, остальные - по одной.
Больше всего прививок сделали в Киеве (1050), Киевской (820) и Львовской (790) областях.
По состоянию на 19 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.
Топ комментарии
+1 5 копійок
показать весь комментарий20.03.2021 09:33
+1 Привет
показать весь комментарий20.03.2021 10:09
+1 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий20.03.2021 10:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
...Степанов на "шоу Шестера" розповідав про чергове посилення темпів...
\учасники передачі
Тимошенко..Чєрвонєнко.Вадім Рабіновіч,.Арестович.Олександр Фельдман.Йосиф Зісельс,
«На процес вакцинації в Україні негативно вплинули не лише об'єктивні фактори щодо складного доступу до якісних вакцин, а й нереалізовані обіцянки, зроблені представниками владної команди. Попри високі очікування, початок вакцинації виявився значно проблемнішим, ніж очікувалось. Вакцинація розпочалась із запізненням, темпи вакцинації нижчі, ніж планувалось, а кількість вакцини, яку отримала Україна виявилась меншою, ніж було заявлено. При цьому на разі Україна отримала лише один вид вакцини, хоч влада кілька разів обіцяла забезпечити альтернативність вакцинування», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.
Серед ТОП 6 провалених обіцянок влади щодо вакцинації:
1. «Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз », - В. Зеленський в липні 2020 р.
Україна не стала однією з перших держав, які змогли закупити вакцину. Навпаки, темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих в Європі. За даними порталу Our World in Data в Україні вакциновано 0,2% населення. Для порівняння: в Польщі вакциновано 7,9%, Словаччині - 8,3%, Румунії - 8%. Найбільше вакцинованих в Ізраїлі - 59,5%, Великобританії - 37,2% та Чилі - 27,6%.
2. Вакцинація в Україні розпочнеться з 15 лютого , - М. Степанов
Дата початку вакцинації в Україні кілька разів переносилася. В результаті перші вакцини було застосовано не 15 лютого, а лише 24 лютого.
3. До кінця лютого Україна розраховує отримати один мільйон доз вакцини AstraZeneka, - В. Ляшко
У лютому 2021 р. Україна отримала лише 500 тис. доз вакцини AstraZeneka (Covishield).
4. Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer вже у лютому, - В. Ляшко
Україна не отримала в лютому вакцину Pfizer. Влада повідомила про перенесення поставок Pfizer на початок березня. Станом на середину березня Україна досі не отримала вакцину.
5. «Ми очікуємо поставки Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів по ефективності» , - М. Степанов
Станом на середину березня Україна не отримала вакцину Coronavac.
6. «Я буду одразу вакцинуватися, але не у першій хвилі, яка призначена для медиків, бо це неправильно… Перша хвиля буде вакцинуватися препаратом від Pfizer, далі, напевно, AstraZeneca», - В. Зеленський
В Україні перша хвиля вакцинації розпочалась 24 лютого і відбувається вакциною AstraZeneka (Covishield), а не Pfizer, як було озвучено.
Почему так медленно вакцинируют?
Ответ:
Растягивают 500 000 доз привезенного индийского шмурдяка на длительное время в надежде на новую парию.