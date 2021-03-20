Суд продлил меру пресечения подозреваемым по делу о пожаре в харьковском доме престарелых
Вчера, 19 марта Киевский райсуд Харькова продлил меры пресечения четверым подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Всем четверым суд продлил содержание под стражей без определения залога", - сказал он.
Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, позже еще один пострадавший умер в больнице.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.
Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.
В тот же день были задержаны владелец домовладения Славик Акопян, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома Вячеслав Кравченко и его супруга Ольга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор Игорь Мирончук, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.
22 января всем четверым было объявлено о подозрении.
23 января Киевский районный суд Харькова избрал всем четверым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
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