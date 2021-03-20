Суд продлил меру пресечения подозреваемым по делу о пожаре в харьковском доме престарелых

Вчера, 19 марта Киевский райсуд Харькова продлил меры пресечения четверым подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Всем четверым суд продлил содержание под стражей без определения залога", - сказал он.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, позже еще один пострадавший умер в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

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Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

В тот же день были задержаны владелец домовладения Славик Акопян, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома Вячеслав Кравченко и его супруга Ольга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор Игорь Мирончук, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

22 января всем четверым было объявлено о подозрении.

23 января Киевский районный суд Харькова избрал всем четверым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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