Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи", - СБУ
По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
СБУ также напоминает, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности ", - отметил председатель СБУ Иван Баканов.
Предприятие АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.
Пожалуйста, подождите...
вот стоило это общение начинать с "Что то вы в маразм ушли" и "Типаж такой, "а попистеть""?
тем более что , как оказалось, и не "попистеть" а по делу и не маразм а реальное понимание ситуации как минимум в двух сферах - экономической и юридической.
вот совокупность всего этого и позволяет мне сомневаться в том что эта операция "чистая" и не является помощью в выкупе проблемного актива.
правильнее было бы найти инвестора из штатов (я думаю имея хоть немного таланта в башке и связи в США это можно было бы сделать) и продать акции ему. но.. маемо те що маемо
Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
Так звані "китайські інвестори" намагалися в шахрайський спосіб заволодіти українськими технологіями виробництва авіадвигунів (технічною документацією).
Варто зауважити, що "Мотор Січ" виробляє авіадвигуни, розроблені Державним підприємством "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка", яке входить до складу "Укроборонпрому". Тобто, так звані "китайські інвестори" робили спробу отримати в незаконний спосіб секретну технічну документацію, розроблену українськими авіаконструкторами.
Видимо этот завод ждёт закрытие. Последняя жемчужина Украины. Увы. А сколько труда было вложено...
Давайте и это угробим. Не, ну а че? На металл попилить на крайняк...
Зебилы рулят. Правосудие версус здравый смысл.
В эти дни на острове также побывал Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гундяев).
Украинский бизнесмен, член депутатской группы "Воля народа" и https://rus.lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html директор компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев летал в Россию открывать памятники на острове Валаам.
Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5tay5ydS9wb2xpdGljcy8yMDE2LzA3LzExL3B1dGluLXBvYnl2YWwtbmEtdmFsYWFtZS12by12cmVteWEtcm9zc2l5c2tvdWtyYWluc2tveS1yZWxpZ2lvem5veS1ha2NpaS5odG1s МК.RU .
"Мы открываем памятники здесь, чтобы подтвердить нашу общую цель - укрепление православной веры", - заявил во время открытия образа валаамской Божьей матери Богуслаев.
По данным издания, инициаторами появления новых православных памятников на острове стали российский фонд Андрея Первозванного и украинский завод "Мотор Сич". У этих двух организаций - давняя история взаимоотношений.
По словам Богуслаева, "помимо экономики две страны связывает еще и общая вера".
В день памяти основателя Валаамского монастыря Преподобных Сергия и Германа на острове также побывал президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гундяев). По словам местной братии, Путин бывает на острове часто, но старается "не смущать паломников своим присутствием".
"Он (Путин, - ред.) всегда приезжает на Валаам в эти дни, - рассказывают валаамские сторожилы. - Стоит на службе в храме, как правило, на хорах, не афиширует своего присутствия".
В комментарии украинским СМИ директор "Моторо Сич" рассказал, что действительно летал на Валаам , но с президентом РФ не встречался. По его словам, он не знал, что на остров должен прибыть российский президент.
Напомним, летом прошлого года на Валааме глава РПЦ https://rus.lb.ua/society/2015/07/11/310672_patriarh_kirill_nagradil.html наградил грамотой экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко , находящегося в розыске.
Догадайтесь в какой партии директор моторовского спорткомплекса Касай состоит? Догадайтесь руководитель отдела кадров какого завода от партии земрази в мэры Запорожья баллотировался?
А то все уши развесили про национализацию завода.
Меня больше беспокоит, что:
1. Китайцы этого не простят. Они уже лыжи в Крым навострили несколько дней назад, ну и ещё что-то придумают.
2. Другие инвесторы, если они сейчас рассматривают что-то помимо выпиливания кругляка, могут забить окончательно на Украину.
3. ОК, завод остаётся у Украины. А кто-то дал ему заказы или что? Что этот завод делать-то будет? Героически гнить?