РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10274 посетителя онлайн
Новости
13 105 145
Мотор Січ (124) СБУ (19456) арест имущества (296)

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи", - СБУ

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

СБУ также напоминает, что сейчас Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение "Мотор Сичи" - вопрос национальной безопасности ", - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Читайте также: Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"

Предприятие АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.


Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций Мотор Сичи, - СБУ 01
Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций Мотор Сичи, - СБУ 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Глупость зачем пишешь
показать весь комментарий
20.03.2021 10:58
+11
Это неправда про допотопное оборудование и про неработающий завод. Я тебе как бывший работник "Мотора" говорю у которого много знакомых осталось там. Если что и есть допотопное на заводе так это менеджемент. И есть потенциал у завода, только при нормальном хозяине, а не при "красном директоре".
показать весь комментарий
20.03.2021 12:03
+9
Наших "судей" надо использовать в качестве петушка-флюгера. Они нюхом чуют, откуда ветер и очень быстро поворачивают зад в соответствующую сторону.
показать весь комментарий
20.03.2021 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у меня последний вопрос (претензия)
вот стоило это общение начинать с "Что то вы в маразм ушли" и "Типаж такой, "а попистеть""?
тем более что , как оказалось, и не "попистеть" а по делу и не маразм а реальное понимание ситуации как минимум в двух сферах - экономической и юридической.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:46 Ответить
Согласен. Был в раздражённом состоянии, написал лишнего. Так что извиняйте.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:56 Ответить
принято
показать весь комментарий
22.03.2021 13:08 Ответить
почему такая же схема не применяется к судостроительным заводам в Николаеве? все ровно то же самое. и про "стратегическое предприятие" и про "иностранные инвесторы"...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:24 Ответить
Николаевские заводы не располагают технологиями, которых нет у Китая и которые могут существенно повлиять на наше производство и баланс сил в мире. Все что что нужно, азиаты уже купили. Океан восстанавливается после банкротства. ЧСЗ уже поздно конфисковывать.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:30 Ответить
ну речь не о китае и китайцах. речь об общей ситуации - стратегическое предприятие, иностранный инвестор. почему нет национализации (конфискации)

вот совокупность всего этого и позволяет мне сомневаться в том что эта операция "чистая" и не является помощью в выкупе проблемного актива.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:33 Ответить
Ситуация сложная. Запустил ее комуняка Богуслав своей всеядностью. Но тут речь об гораздо более высоких процессах, чем какие то финансовые отношения. Вопрос об сотрудничестве с США, или с хитрозадыми желтыми, которые вроде что-то платят, но имеют цель просто украсть технологии и закрыть украинское производство. Но и западному рынку это производство не нужно. Тут растяжка, которую придется решать государству.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:39 Ответить
совершенно согласен, но... не надо прикрываться необходимостью, тем более так неубедительно.
правильнее было бы найти инвестора из штатов (я думаю имея хоть немного таланта в башке и связи в США это можно было бы сделать) и продать акции ему. но.. маемо те що маемо
показать весь комментарий
22.03.2021 12:43 Ответить
Разработка промышленной стратегии задача правительства. Пусть думают.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:58 Ответить
судя по состоянию Богуслаева,завод все таки прибыль приносит и не плохую.
показать весь комментарий
20.03.2021 21:31 Ответить
Спокойствие. Если бы "властные дебилы" действительно хотели наложить лапу на завод, то богуслаев из телевизора бы не вылазил, а работников "мотора" на демонстрации круглосуточные выгнали.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:22 Ответить
вытачивания иголки из цельной болванки весом 2 тонны.смешно
показать весь комментарий
20.03.2021 20:30 Ответить
Пожалуй нет. Будешь чайником без свистка.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:11 Ответить
Всё начиналось при Порошенко.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:07 Ответить
Что начиналось?
показать весь комментарий
20.03.2021 11:12 Ответить
Як що, приватизація підприємства у 90-хх ))) у Пороха ж є машина часу)
показать весь комментарий
20.03.2021 11:18 Ответить
Борьба за это предприятие.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:20 Ответить
как директор приобрёл контрольный пакет. Опросите бывших работников, договора. Узнаете много нового
показать весь комментарий
20.03.2021 11:20 Ответить
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
показать весь комментарий
20.03.2021 11:31 Ответить
Обычно китайцы всех делают, а тут китайцев сделали. Нае%ать китайцев это высший пилотаж.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:35 Ответить
П.С.
Так звані "китайські інвестори" намагалися в шахрайський спосіб заволодіти українськими технологіями виробництва авіадвигунів (технічною документацією).
Варто зауважити, що "Мотор Січ" виробляє авіадвигуни, розроблені Державним підприємством "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка", яке входить до складу "Укроборонпрому". Тобто, так звані "китайські інвестори" робили спробу отримати в незаконний спосіб секретну технічну документацію, розроблену українськими авіаконструкторами.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:44 Ответить
Вони китайці колись вивезли лише крім іншого документації на суднові двигуни які купили в "Леніській кузні" три тони ящиків, плюс недобудований авіанесучий крейсер, що пару літ був у них актракціоном, а потім добудували і став боєвим кораблем КНР. Треба нашій владі не хабарі безмірні брати, а думати, що можна, а що не можна продати !
показать весь комментарий
20.03.2021 14:21 Ответить
Терзают меня смутные сомнения по поводу этой национализации. Ощущение что вся эта национализация самим богуслаевым и придумана.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:39 Ответить
Давно надо было прижать богуслаева .
показать весь комментарий
20.03.2021 11:40 Ответить
Очень похоже на имитацию "прижима".
показать весь комментарий
20.03.2021 11:47 Ответить
Многострадальный завод. Лишили рынка сбыта в РФ, продали технологии в РФ, перевезли инженеров в РФ, продали акции Китаю, забрали акции у Китая, навесили судебные процессы на Украину, национализировали предприятие (без рынков сбыта).

Видимо этот завод ждёт закрытие. Последняя жемчужина Украины. Увы. А сколько труда было вложено...
показать весь комментарий
20.03.2021 11:49 Ответить
видимо ты тупой кацапский тролль.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:58 Ответить
О как....
Давайте и это угробим. Не, ну а че? На металл попилить на крайняк...
Зебилы рулят. Правосудие версус здравый смысл.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:52 Ответить
можно подумать что при богуслаеве завод процветает.
показать весь комментарий
20.03.2021 12:05 Ответить
О какой национальной безопасности может говорить Баканов, посещая московскую церковь и цинично заявляя, то не признаёт "раскола"?
показать весь комментарий
20.03.2021 12:58 Ответить
Ротшильды накачивают Китай технологиями, а Украину потрошат как тушу овцы.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:12 Ответить
Ротшільди "накачівают" Україну технологіями, а Китай потрошат как тушу авци. Китай вже давно "фсьо". В Китаї середня зарплата вже в два рази вища ніж в Україні! З Китаю вже багато не настрижеш, але ще розпотрошити "как тушу авци" можна.
показать весь комментарий
21.03.2021 10:40 Ответить
12 июля 2016 / Директор "Мотор Сич" летал на Валаам открывать православные памятники
В эти дни на острове также побывал Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гундяев).

Украинский бизнесмен, член депутатской группы "Воля народа" и https://rus.lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html директор компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев летал в Россию открывать памятники на острове Валаам.
Об этом сообщает https://rus.lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5tay5ydS9wb2xpdGljcy8yMDE2LzA3LzExL3B1dGluLXBvYnl2YWwtbmEtdmFsYWFtZS12by12cmVteWEtcm9zc2l5c2tvdWtyYWluc2tveS1yZWxpZ2lvem5veS1ha2NpaS5odG1s МК.RU .
"Мы открываем памятники здесь, чтобы подтвердить нашу общую цель - укрепление православной веры", - заявил во время открытия образа валаамской Божьей матери Богуслаев.
По данным издания, инициаторами появления новых православных памятников на острове стали российский фонд Андрея Первозванного и украинский завод "Мотор Сич". У этих двух организаций - давняя история взаимоотношений.
По словам Богуслаева, "помимо экономики две страны связывает еще и общая вера".
В день памяти основателя Валаамского монастыря Преподобных Сергия и Германа на острове также побывал президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гундяев). По словам местной братии, Путин бывает на острове часто, но старается "не смущать паломников своим присутствием".
"Он (Путин, - ред.) всегда приезжает на Валаам в эти дни, - рассказывают валаамские сторожилы. - Стоит на службе в храме, как правило, на хорах, не афиширует своего присутствия".
В комментарии украинским СМИ директор "Моторо Сич" рассказал, что действительно летал на Валаам , но с президентом РФ не встречался. По его словам, он не знал, что на остров должен прибыть российский президент.
Напомним, летом прошлого года на Валааме глава РПЦ https://rus.lb.ua/society/2015/07/11/310672_patriarh_kirill_nagradil.html наградил грамотой экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко , находящегося в розыске.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:07 Ответить
Герой Украины фигли...
Догадайтесь в какой партии директор моторовского спорткомплекса Касай состоит? Догадайтесь руководитель отдела кадров какого завода от партии земрази в мэры Запорожья баллотировался?
А то все уши развесили про национализацию завода.
показать весь комментарий
20.03.2021 15:16 Ответить
правильно ребята. авиамоторы сичи в мире не катят. АНы не продаются с сичевскими моторами. В мире только Прат и Ролс делают все моторы для гражданской авиации. Вот послали кетайцев на хер, ролс предложил сотрудничество. Мысль кетайце проста,как их циновка.- техдокументация, производство и обслуживание по миру. Кирпичи закладывал витя ростовский. Они с клюевым ободрали кетайцев, за их счет и должна быть отдача. А поляки в позапрошлом году с аугустой договор на строителсьвто вертолетом подписали, Богуслай просился-послали, иди к кетайцам. лука с Орши прогнал и кетайцев и Богуслая, не поверил -убедился что это панама. А выход простой обеденить с конструкторами и прогнать богуслая.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:46 Ответить
А где СБУ было раньше? Какой уровень ответственного наказания понесут сотрудники, Допустившие такое развитие?
показать весь комментарий
20.03.2021 16:57 Ответить
когда то танковый конструктор Морозов убедился, что в танковом строительстве положение конструктора в процессе создания танка-дело вторичное. Никому он не нужен, им производственники хотят крутить.И он всегда боролся с этим злом. И он сказал памятные слова -эра танко стоения закончилась после 24 съезда, когда устинов, после смерти Гречко стал министром, его уже никто не смог удержать. Он нем Морозов сказал просто- развалил флот, авиацию, теперь взялся за танки. Так и Богуслай -одни строят а другие деляат гешефт с кетайцами. Не только национализировать, а ликвидировать и создать новое.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:01 Ответить
"Последний из могикан". Вот и до "мотора" добрались. 3,14здец заводу. Страна с супер промышленностью окончательно превращается в страну обслуги и прислуги..Бинго.
показать весь комментарий
20.03.2021 17:28 Ответить
З приводу важливості "Мотор Січ" послухайте інтерв'ю з Ігорем СМЕШКО, яке він давав Власенко, так ось він розповідав, що ще свого часу Ющенко надав прав Богуслаєву користуватися інтелектуальною власністю, а сама технічною документацією,яка не повинна була надаватися безоплатно. Це і є найцінніше надбання держави, особливо коли мова йде про стратегічне підприємство. Богуслаєву треба було не звання героя надавати, а судити. І не треба тут казати, що Мотор Січ нічого не варте!!! Воно робить такі двигуни, які Росія досі не може у себе робити для своїх гелікоптерів. Це слова І.Смешко, а він людина військова, окрім того, він був свого часу керував службою розвідки, тобто він знає, про що говорить!!! Наші підприємства такі як "Мотор Січ" або "КБ Антонов" ні чим не гірші за "Boeing" або "Sikorski".Так що треба берегти свою інтелектуальну власність і спеціалістів, які і є "золотим фондом" країни.
показать весь комментарий
20.03.2021 20:34 Ответить
ТАК А С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ !!!??? НЕОБХОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
показать весь комментарий
20.03.2021 21:28 Ответить
В общем китайцев "кинули". И даже если кинули по закону, а не по указивке из Вашингтона, то всё равно это кидок.
Меня больше беспокоит, что:
1. Китайцы этого не простят. Они уже лыжи в Крым навострили несколько дней назад, ну и ещё что-то придумают.
2. Другие инвесторы, если они сейчас рассматривают что-то помимо выпиливания кругляка, могут забить окончательно на Украину.
3. ОК, завод остаётся у Украины. А кто-то дал ему заказы или что? Что этот завод делать-то будет? Героически гнить?
показать весь комментарий
21.03.2021 08:02 Ответить
а може СБУ на пару з судом ще і забере заводи у піпчука, ахмета, калломоя, новінська та інших злодіїв?
показать весь комментарий
21.03.2021 10:26 Ответить
хоча і на тому дякую, що не дали вкрасти у держави черговий завод. Вузькоокі одразу після отримання повного контролю, все що змогти вивезти, то вивезли би, а решта розвалили і довели до банкрутства, точно так як з багатьма заводами поступили в Україні кацапи (за останні роки донбас - ДУЖЕ яскравий приклад).
показать весь комментарий
21.03.2021 10:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 