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Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного. ФОТО

Вчера, 19 марта, в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате обстрела позиций ВСУ из 120-мм минометов и гранатометов различных систем погиб житель Николаева Андрей Владимирович Грабар, младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш побратим младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память воину! Навеки в строю ... ", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела позиций у Водяного, - ОТГ "Восток"

Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного 01

Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного 02

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Топ комментарии
+30
Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного - Цензор.НЕТ 2726
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20.03.2021 10:44
+30
Світла пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть російським катюгам на нашій , Богом даній, землі !
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20.03.2021 10:53
+22
И сколько это можно терпеть?? Шо нельзя достойно ответить!!!!!!
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20.03.2021 10:41
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Правила форума Совет форумчан
И сколько это можно терпеть?? Шо нельзя достойно ответить!!!!!!
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20.03.2021 10:41 Ответить
Можно. И отвечаем. Если Вам интересна конкретика - смотрите сепарские ресурсы и какой у них скулеж.
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20.03.2021 11:39 Ответить
Проблема в том, что сепары постоянно ноют про наступление ВСУ, негров снайперов и прочее, так они выбивают финансирование из Москвы
Хочется, что бы наша армия могла открыто заявлять о своих операциях, чего нам скрываться, мы защищаем свою землю!
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20.03.2021 15:14 Ответить
Мдеее!!! Ти скільки днів на 0 був??? Якісь проблеми в тебе аналетіга *******! Відкрито заявляти??? Тобто я в квадраті 25 буду працювати 1.2 по кадрату 29?? Щоб всі сье?? Ти ж походу дебіл даже відстані не знаєш від і до?
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20.03.2021 21:31 Ответить
Путин, чтоб ты сдох.
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20.03.2021 12:29 Ответить
И ,желательно,со всеми кто в его глазах "увидел мир"!
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20.03.2021 12:46 Ответить
Давайте. Вы на передке?
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20.03.2021 15:30 Ответить
Я на передке. Пески. Тебя когда ждать?
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20.03.2021 23:10 Ответить
Я тебе зачем?
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21.03.2021 06:16 Ответить
Судя по немецкому VPN, ты на германском передке?
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21.03.2021 06:19 Ответить
Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного - Цензор.НЕТ 2726
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20.03.2021 10:44 Ответить
шо гарантик, каждый день 1-2 и вдобавок раненые и покалеченные! это шо ермаковское перемирие которое лучше чем война? ну давай тогда стену делать и ров и морозить все сношения с долбо е б а ми лугандонрвскими, ты ведь никак не прймешь что с плешивым из кремля договорится не проходит.... делай хоть шо нибудь. кроме закрытия каналов после окрика Штатов ведь ничего больше нет.....
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20.03.2021 10:50 Ответить
Война - худое дело. Я знаю, о чем говорю. А вот отгородиться минными полями - это да! Это давно нужно было сделать. И никаких "туда-сюда". Или - или. А то как в том анекдоте - Куме, ви вже опрєдєліться: або туди, або сюди.
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20.03.2021 11:37 Ответить
Я трішки не зрозумів!! Конкретизуйте! Яким чином мінні галявини зашкодять прилітанню 80-82???
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20.03.2021 21:22 Ответить
Они перешкодят распространению ваты.
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20.03.2021 23:11 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою😪😪😪

Смерть російським катюгам на нашій , Богом даній, землі !
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20.03.2021 10:53 Ответить
Кто ответит за преступные приказы о разведении войск? Почему мы не возвращаемся на прежние позиции? Вечная память герою..
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20.03.2021 11:16 Ответить
Стремное место... Мы там стояли в 2015. Земля тебе пухом, брат! Знаю, что за тебя уже отомстили. У сепарни скулеж.
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20.03.2021 11:35 Ответить
Відвели війська, забрали розвідку, заборонили використовувати дрони, заборонили стріляти і навіить дивитися в сторону ворога і цим дали їм можливість пілдійти ближче, зробити свої "секрети", наповнити схованки боеприпасами і мінами, замінірувати наші території в тилу, наробити розтяжок в наших окопах. То хто в цьому винен? Винен передусім нарід 73% які привели до влади дизертирів і ворогів України, які за наш рахунок і життя наших найкращих, мріяли здобути славу миротворця, але не розуміючи що це таке. Звичайно винен і головнокомандувая, начальник штабу і "єрмаковське кодло", яке засіло в тилу нашох армії, а точніше, прмямо в її серці.
Царство Небесне, захиснику. Співчуття рідним!
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20.03.2021 11:36 Ответить
Ну вот не ври) БПЛА как летали, так и летают. ССО и ГУР работают. Арта бьет на подавление.
Но это не отменяет факт наличия преза - зебила
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20.03.2021 11:38 Ответить
А навіщо мені брехати? Звичайно, зрозуміли, що обкакалися тупими командами і почали повертати дрони, відкривати вогонь у відповідь і проводити розвідку. Я там зрозуміло написав, що забороняли і дали можливість зайти ворогу і закріпитись на нових позиціях.
https://prm.ua/pozitsiyi-zsu-u-zoni-oos-pochali-vidviduvati-kontroleri-pereviryayut-nevikoristannya-droniv-ta-pripinennya-vognyu/

Позиції ЗСУ у зоні ООС почали відвідувати "контролери": перевіряють невикористання дронів та припинення вогню
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20.03.2021 13:37 Ответить
Давай к нам, а? Лично убедишься
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20.03.2021 23:07 Ответить
Вы находитесь там?
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20.03.2021 14:53 Ответить
угу. Пески
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20.03.2021 23:05 Ответить
Сердце болить! Андрію Світла пам'ять, батькам - сили жити далі!
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20.03.2021 12:01 Ответить
А кто-то до сих пор сомневается в том, что Путин убийца.
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20.03.2021 12:42 Ответить
Гарний молодий хлопець!Жити та радуватись життю!Скільки із-за шизофреніка карлика людей ляже в землю?Будь проклята Росія з біснуватим недофюрером!
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20.03.2021 12:53 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного - Цензор.НЕТ 3145

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Військовослужбовець 36-ї ОБрМП Андрій Грабар загинув вчора внаслідок ворожого обстрілу в районі Водяного - Цензор.НЕТ 4602
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20.03.2021 12:58 Ответить
Вічна пам'ять загиблому Захиснику України. "Пєрєміріє" продовжується
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20.03.2021 13:03 Ответить
..а ненаша 73%ная говнокомандуючая Зеля Мылотворица в глубокой ОПе, в тылу, "лично подносит боеприпасы" хйлу..(
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20.03.2021 14:11 Ответить
Царствия Небесного, р.б.Андрею
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20.03.2021 22:05 Ответить
Не говори так. Не раб. Рабов в рай не пускают
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20.03.2021 23:12 Ответить
Р.б. и просто "раб"--две большие разницы.
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20.03.2021 23:34 Ответить
 
 