Военнослужащий 36-й ОБрМП Андрей Грабар погиб вчера в результате вражеского обстрела в районе Водяного. ФОТО
Вчера, 19 марта, в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате обстрела позиций ВСУ из 120-мм минометов и гранатометов различных систем погиб житель Николаева Андрей Владимирович Грабар, младший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем, что в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, в результате обстрела позиций из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем погиб наш побратим младший сержант Грабар Андрей Владимирович. Смелым морским пехотинцем, хорошим побратимом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа. Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память воину! Навеки в строю ... ", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Хочется, что бы наша армия могла открыто заявлять о своих операциях, чего нам скрываться, мы защищаем свою землю!
Смерть російським катюгам на нашій , Богом даній, землі !
Царство Небесне, захиснику. Співчуття рідним!
Но это не отменяет факт наличия преза - зебила
https://prm.ua/pozitsiyi-zsu-u-zoni-oos-pochali-vidviduvati-kontroleri-pereviryayut-nevikoristannya-droniv-ta-pripinennya-vognyu/
Позиції ЗСУ у зоні ООС почали відвідувати "контролери": перевіряють невикористання дронів та припинення вогню
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!